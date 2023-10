Bordet : “Escuchamos muchas mentiras, pero los entrerrianos saben la verdad”

En vísperas a las elecciones generales que abarcan a todo el país, los candidatos de Más para Entre Ríos, Gustavo Bordet, Adán Bahl y Rosario Romero realizaron su cierre de campaña en Paraná.



El gobernador Gustavo Bordet, quien además se postula como candidato a diputado nacional, hizo hincapié en la trascendental labor realizada en la provincia durante su mandato y destacó la importancia de dar continuidad a este proyecto. Afirmó ante Elonce: "Estamos terminando una campaña que hemos hecho en toda la provincia de Entre Ríos y ahora aquí en Paraná con Rosario Romero, que es la futura intendenta de esta ciudad y que puede darle una continuidad a todo lo mucho y bueno que hizo Adán Bahl".



El gobernador también resaltó el trabajo conjunto con el candidato a gobernador, Adán Bahl: "Con Bahl hemos trabajado mucho en todos los departamentos, hemos hablado de cara a los entrerrianos y hemos llevado una propuesta positiva para construir una gran provincia sobre la base de lo que hemos realizado en este tiempo, con una provincia ordenada fiscal y financieramente, con obras en marcha".



Bordet subrayó que todas las bases necesarias están sentadas para dar un salto hacia un futuro próspero en Entre Ríos y elogió la experiencia de Bahl como intendente de Paraná: "Adán Bahl tiene todas las condiciones para hacerlo, por la experiencia que ha demostrado tener en Paraná como intendente, por conocer la provincia, por vivir aquí y tener una idiosincrasia bien arraigada".



El gobernador no dudó en expresar su confianza en el resultado de las elecciones: "Nos hace pensar que el domingo vamos a tener un gran triunfo. Lo hemos trabajado y lo hemos construido con sectores que apoyan nuestro frente político, pero también con otros sectores de la producción y el trabajo".



En cuanto a la campaña electoral, Bordet destacó la positividad de su enfoque y su resistencia ante ataques: "Hicimos una campaña positiva, no nos detuvimos un segundo a responder agravios, calumnias y mentiras que como nunca se han visto en este último tiempo. Los entrerrianos saben quién es quién en la provincia, saben que Adán Bahl es una persona de trayectoria, una persona con responsabilidad y es una persona con capacidad de gestión para llevar Entre Ríos adelante".



Bordet concluyó enfatizando las diferencias entre su frente político y otras opciones: "Nosotros proponemos una Entre Ríos del crecimiento, de inclusión y trabajo, para reafirmar derechos. El resto de lo que he escuchado es hablar de ajuste, de política restrictiva, campañas que aparecen armadas en la capital federal y que poco tienen que ver con las costumbres, el quehacer y las idiosincrasias de los entrerrianos. Nos merecemos una provincia como la que venimos construyendo, y mejor aún, quien puede ser ese salto de calidad es Adán Bahl".



En tanto, la candidata a intendenta de Paraná, Rosario Romero afirmó: "Hemos llevado a cabo una campaña de ideas, cercanía con los vecinos, recorriendo la ciudad sin agravios ni campaña sucia. Estamos muy contentos con la forma en que hemos transmitido nuestras propuestas en nuestro frente electoral. Así que culminamos festivamente y trabajaremos en silencio hasta el domingo, respetando la veda electoral".



"Imagino un festejo para este domingo. Además, recordemos que estamos a 40 años de la recuperación democrática y cada elección es muy importante y continúa un sistema que Argentina ha abrazado desde 1983 en adelante", sumó.



Para finalizar, remarcó que "en todos los mensajes he expresado que los gobiernos deben ser plurales y participativos. Uno presenta propuestas desde una expresión política, pero se gobierna con todos y para todos".



Asimismo, el candidato a gobernador, Adán Bahl, dijo que “recorrimos la provincia y sentimos el reconocimiento, el acompañamiento, el cariño de los entrerrianos. A la provincia la conozco, la conocí trabajando. El sueño que le transmitimos a los entrerrianos y entrerrianas es trabajar para transformar y dar el salto de calidad. Hacer lo mismo que hicimos en Paraná, una ciudad que se ha transformado, que estamos orgullosos de lo que es nuestra ciudad. Queremos hacer lo mismo sobre la base de una provincia ordenada y en marcha que deja Gustavo Bordet”.



“Le hablamos a la gente de cómo queremos intervenir en la producción, acompañar a la gente que trabaja, brindar servicios de calidad, de salud, de educación, de seguridad y, sobre todo, activar la economía para generar trabajo. A cada uno de los intendentes le hemos pedido su propuesta, cuál es su visión de ciudad para ayudarlo”, señaló.



Sobre quiénes integrarían su gabinete si es elegido gobernador, dijo: “tengo en mi cabeza un gabinete pequeño, muy profesionalizado, conozco muy bien cómo funciona el estado porque he sido Director Contable durante muchos años, sé cómo se maneja la parte presupuestaria, financiera, legal y administrativa, y estuve como Ministro de Gobierno. No voy a adelantar nombres, no voy a hacer lo que hacen otros partidos. Hay anuncios de ministerios y se lo han hecho a cuatro o cinco personas. Nosotros de ninguna manera haremos anuncios. Esa forma de captar la voluntad es totalmente negativa, porque primero hay que ganar y segundo hay que gobernar. Gobernar con gestión. Hacer esto en este momento es luego no tener la autoridad moral para decirles, cuando no funcionan, que se tienen que ir. Mis funcionarios van a tener que rendir examen todas las semanas, como actualmente ocurre en el municipio”.



El domingo “se juega el futuro de todos los entrerrianos, una propuesta clara de un salto al vacío, de volver al pasado, a cosas que nos prometieron, a lluvias de inversiones, brotes verdes, la revolución de la alegría, y lo único que hicieron fue hipotecar el futuro endeudándonos. Proponemos el salto de calidad sobre la base de gobierno que dejó Gustavo Bordet, con un presidente como Sergio Massa de desarrollo, trabajo, producción y a cada una de las provincias con una perspectiva federal”.



Por otra parte, el candidato a Gobernador de “Más para Entre Ríos” envió un mensaje a los militantes y les agradeció por “no aflojar en Paraná y en la provincia”, dijo Bahl. Mientras que, a los vecinos y vecinas de la capital entrerriana, les agradeció “por el acompañamiento de estos cuatro años”, remarcó.



Asimismo, reiteró que “a los entrerrianos, no les pedimos un cheque en blanco, sino que proponemos que nos den la oportunidad para trabajar, hacer la transformación y un salto de calidad en la provincia, tal como lo hicimos en Paraná”, afirmó Bahl.



Al respecto, el candidato a gobernador amplió que “en la ciudad lo hicimos, arrancando desde una situación muy compleja que todos los paranaenses sabemos cómo era. En la provincia, lo vamos a hacer bajo la plataforma de equilibrio y sustentabilidad que nos deja Gustavo Bordet”, sostuvo.



“Estamos muy entusiasmados, sentimos un gran acompañamiento y a partir del lunes, nos vamos a proponer, trabajar en las acciones de gobierno, para que, desde el 11 de diciembre, nos pongamos a trabajar”, anticipó Bahl y agregó que “todos me conocen y saben que yo no voy a improvisar. Desde el primer día voy a trabajar para resolver los problemas de los entrerrianos”, concluyó Bahl.