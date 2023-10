Gainza: “Es importante que todos vayamos a votar” el domingo

A horas del inicio de la veda electoral de cara a las elecciones generales, el candidato a Intendente de Paraná por la lista 502 de Juntos por Entre Ríos, Emanuel Gainza, señaló aque junto a su equipo “estamos preparando fiscales y calentando motores para la jornada del domingo”.Sobre la actividad de esta jornada, mencionó que “como ayer hicimos el cierre y el acto masivo con toda la militancia, hoy hicimos una entrega de 10 cartas que escribí y que están dirigidas a vecinos que durante estos meses me han contado sus historias particulares y que, en base a sus testimonios, nos han sumado ideas o propuestas para la campaña”.En este sentido, Gainza contó el caso de Hugo “vinculado a la salud mental, donde su nieto a los 7 años intentó el suicidio, va a un centro de salud y le dan turno para dos meses o de María, una persona que trabaja como empleada doméstica que me contaba el problema con los colectivos y otras historias que nos parecen muy importantes y que nos han acompañado toda la campaña y marcado la agenda. Además, quería tomar un compromiso público y personal con cada uno de ellos, diciéndoles que, si el 10 de diciembre soy intendente me voy a ocupar de esos temas como prioritarios en la agenda”.Finalmente, el candidato a Intendente de Juntos por Entre Ríos, se dirigió a la militancia, a la cual agradeció “por haber llevado nuestra propuesta a toda la ciudad de Paraná, a los vecinos que nos recibieron en sus casas y comercios y nos permitieron hablar con ellos. Muchas de nuestras propuestas son el resultado de una escucha muy activa y atenta y si bien estamos cerrando esta etapa, les pedimos que no dejen de ir a votar el domingo. El clima puede estar un poco complicado con pronóstico de lluvias, pero es importante que todos vayamos a votar, que definimos el futuro de Paraná, de la provincia y el país; así que más allá del clima, tengamos la decisión de ir a votar”, reiteró Gainza.