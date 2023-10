"Convocamos a los trabajadores a votar por su futuro", dijo Domínguez

"Hay reivindicaciones que aún faltan", reconoció y sostuvo que "para poder llevarlas adelante necesitamos que el próximo gobierno esté del lado de los trabajadores".



"Históricamente, todo lo que decimos siempre se ha sostenido con políticas concretas. En el caso de la provincia de Entre Ríos y de los trabajadores estatales en particular, esto se tradujo en miles de pases a planta y recategorizaciones, en la reivindicación de los sectores esenciales del Estado, en el reconocimiento y revalorización del empleo público como un servicio que necesita la ciudadanía", aseveró Domínguez.



Si bien reconoció que "hay reivindicaciones que aún faltan", sostuvo que "para poder llevarlas adelante necesitamos que el próximo gobierno esté del lado de los trabajadores".



Señaló que "las fuerzas políticas que proponen el cambio y las que hablan de la casta, o bien no tienen la mínima experiencia de gobierno o bien, cuando les ha tocado ser gobierno, han castigado a los sectores del trabajo".



En ese sentido, remarcó: "No hay que subestimar a los trabajadores. Estoy convencida de que van a votar a conciencia y mirando todo lo que ha pasado en los últimos años, y no van a votar en contra ni de ellos ni de sus familias".



La dirigente gremial, que integra la lista de diputados provinciales del Frente Más por Entre Ríos, afirmó que "si bien las encuestas y los reels influyen, lo que importa es el voto". Por eso convocó a los trabajadores "a votar por su futuro, por una Argentina y una Entre Ríos de diálogo, de fortalecimiento de las cosas buenas, de la continuidad en el crecimiento alcanzado". Y remarcó: "La única esperanza política es el peronismo".



"Estas horas son para reflexionar. Es un momento complejo, no ignoramos las dificultades. Pero la democracia nos ofrece la oportunidad de una elección donde hay dos modelos: el modelo del ajuste indiscriminado y brutal, que no tiene en cuenta a quienes más sufren; y el modelo del sostenimiento y ampliación de nuestros derechos", expresó Domínguez.



Aseguró que "los trabajadores son de las voces más importantes de este proceso, por eso quiero ratificar ante ellos nuestro compromiso en pos de dignificar al sector".



La Secretaria Adjunta de UPCN consideró que la frase 'Entre Ríos sabe', que utiliza Adán Bahl en su campaña, "no es un slogan, es una afirmación concreta que apela a la cercanía, a mirar al pueblo entrerriano, a quererlo y entusiasmar con que se puede estar mejor".



También cuestionó a Juntos por el Cambio. "Cuando habla de austeridad, ¿de qué habla? ¿De no pagar mejores salarios?, ¿de achicar el presupuesto de los servicios públicos, de la salud, la educación, los comedores?", se preguntó. Y continuó: "¿Qué autoridad tienen para hablar de transparencia cuando están denunciados por ofrecer cargos a cambio de que La Libertad Avanza baje gente de sus listas? Hay que sostener las palabras con hechos. Pedimos a la gente a detenerse y pensar en eso", expresó.



Luego apuntó: "Este voto es profundamente reflexivo, no es sólo con el corazón. Hay que mirar al mañana y lo que sigue. Que no nos hagan votar con el pasado inmediato o un presente que ni siquiera generamos, porque el endeudamiento y la crisis no es producto de la actual gestión".



"Mientras las otras propuestas abarrotaron las redes sociales durante la campaña, nosotros seguimos eligiendo la caminata casa por casa junto a Rosario Romero, el contacto cara a cara con la gente y la sencillez de un candidato a gobernador como Beto Bahl, que no necesita traer ni funcionarios, ni operadores, ni dirigentes nacionales, porque tenemos equipos y dirigentes que son bien entrerrianos", subrayó, por último.