Klocker: “Nos esforzamos por presentar un proyecto de ciudad alternativo”

El candidato a intendente del MST-FITU, Dante Klocker cerró la campaña electoral con un breve acto en la sede de calle Belgrano 260, de la capital entrerriana.“Hemos dado una campaña a pulmón como estamos acostumbrados, porque somos un partido de trabajadores a trabajadores, que no recibimos financiamiento por fuera de nuestros propios aportes, lo cual nos permite no tener más compromiso que con la gente, y hemos dado la pelea”, dijo en diálogo conTras ello, Klocker consideró que desde su partido “nos esforzamos por presentar un proyecto de ciudad alternativo al que ofrecen el resto de los espacios políticos, lo tratamos de defender en el debate donde se vieron las diferencias, y también aprovechamos esto como plataforma de lanzamiento para plantear nuestra propuesta global respecto al país que queremos porque los problemas locales no se resuelven sólo desde lo local, sino que requieren de un montón de condiciones que son, cuanto menos nacionales”.Finalmente, y brindar un mensaje al electorado y aquellos que aun no tienen definido su voto, el candidato del MST mencionó: “les pedo que nos acompañen porque consideramos que se viene una situación cada vez más compleja para las mayorías sociales, del pago de una deuda que es impagable e ilegítima, se nos va a ir la vida pagándola y no hay modo de pagarla si no es con ajuste. Por ello consideramos que la izquierda es la alternativa para poner un freno a este proceso que se nos está viniendo en contra”.