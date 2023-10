Bahl: “Vacíos de propuestas, eligieron la campaña sucia hecha por porteños”

El candidato a gobernador Adán Bahl denunció esta mañana, al dialogar con LT41 de Gualeguaychú una “campaña sucia, hecha por porteños y que está orquestada desde Buenos Aires, a través de grandes medios de comunicación y con un ejército de trolls”, remarcó.El candidato a la gobernación por Más para Entre Ríos sostuvo que “hay que denunciar estas maniobras, sobre todo, a pocos días de la elección. Lo hacen porque no tienen contenido propio, ni nada bueno para mostrar, entonces, buscan embarrar la cancha e incidir en la gente apostando a lo peor que tienen a mano, que es su propia mala conciencia”.Bahl manifestó que “nada de eso, de todos modos, nos intimida; lo que está claro es que los números le dan mal y en la desesperación empiezan a mostrar estas prácticas que quieren importar desde Buenos Aires, como los ejércitos de trolls, algunos con orígenes en lugares como Finlandia”, señaló.“La verdad no me sorprende, pero me irrita como se retiran del debate político para ir a esconderse atrás de nombres falsos y comentarios berretas. Nosotros no entramos ahí, estamos acá, con los pies en la tierra, mostrando lo que hicimos y lo que vamos a hacer por Entre Ríos”, finalizó.