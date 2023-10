Bordet destacó avances en la provincia y alertó de “estilos ajenos” a Entre Ríos

El gobernador y candidato a Diputado Nacional por Más para Entre Ríos, Gustavo Bordet, puso en valor las acciones que desarrolló en su gestión “para tener una provincia viable, con equilibrio fiscal y financiero”, y alertó sobre la campaña de la oposición con “estilos que nada tienen que ver con lo que ocurre en nuestra provincia”.“Tenemos la tranquilidad de haber recorrido todo el territorio, haber hablado con las y los entrerrianos sobre la necesidad de consolidar el camino que desarrollamos, aún en condiciones muy adversas, para tener una provincia viable, con equilibrio fiscal y financiero”, afirmó el mandatario entrerriano, a tres días de las elecciones.En esa línea, Bordet recordó que “actualmente no hay ningún tipo de zozobras para pagar nuestras obligaciones corrientes. Estamos al día, con salarios que le ganan a la inflación, con nuestros docentes, nuestros trabajadores de la salud, nuestros agentes de policía, nuestros jubilados. Estamos con una provincia con obras públicas en todas las localidades. Sin deuda flotante, con nuestras deudas al día”.“Una provincia en la hay armonía, donde hemos tratado a todos los intendentes, independientemente del color político, de igual manera. Donde se puede ir a cualquier ciudad, comuna, junta de gobierno y encontrar no solo una obra sino también distintas acciones de gobierno. Hemos tenido una relación con nuestros productores, nuestros industriales, con el sector turístico”, enumeró.“Con este ordenamiento quien me suceda podrá llevar Entre Ríos a un muy buen destino. Obviamente desde nuestro espacio político creemos que esa persona tiene que ser Adán Bahl”, subrayó.También puso de relieve que “estamos cerrando esta campaña con la tranquilidad de haber hecho todo lo que está a nuestro alcance, y haber trabajado con reglas claras y limpias”.“No contestamos mensajes que han estado muy agresivos en los últimos días, con estilos que nada tienen que ver con lo que ocurre en nuestra provincia, y ese nerviosismo, que no nos hace bien en una contienda. Siempre hemos ido por la positiva, siempre le hablamos a las y los entrerrianos de todo lo que se necesita y no con chicanas, con expresiones que después hay que sostener. Porque es fácil plantearlo en campaña, pero después hay que sostenerlo cuando son gobierno. Y, la verdad, que cuando fueron gobierno dejaron mucho que desear”, señaló en referencia a la oposición.En ese sentido se refirió a las “distintas personalidades que han venido a apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio”. “Ayer a la noche, vino Lopez Murphy, que duró 15 días como ministro de Economía de la Alianza, porque provocó un feroz ajuste, sobre todo en las universidades, y a los jubilados ni hablar. Y vino Vidal, que perdió por 25 puntos en la provincia de Buenos Aires”.Bordet identificó en esa campaña “una construcción lineal que quieren imponer”, pero advirtió que “una idiosincrasia que los entrerrianos no compartimos”.“Nos traen un discurso con una agresividad, que busca infundir temor en la sociedad, y en definitiva van a venir por un programa de ajuste, por una reforma jubilatoria y a quitarle derechos a nuestros jubilados provinciales. Van a venir para reducir salarios. Ya lo han dicho. Van a reducir el Estado y ¿qué es el Estado? El Estado provincial son nuestros docentes, policías, agentes de Salud, del Servicio Penitenciario, del Consejo del Menor. ¿Qué van a hacer? Van a echar docentes, policías. Ya vivimos esta historia. Ya vivimos con la 9235, la vivimos con la ley 8706. Son los mismos que vuelven para favorecer a los sectores de poder que representan sobre la base del sacrificio de los sectores populares”, remarcó.También habló sobre el escenario nacional. Contó que mantiene conversaciones frecuentes con el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Lo veo muy entusiasmado y ese entusiasmo se contagia”.“Sergio que se hizo cargo del Ministerio de Economía en un momento realmente muy crítico”, valoró y destacó las medidas que “favorecieron a la clase trabajadora y a la clase media”.“He escuchado a la oposición, a esta oposición que hay en Entre Ríos, que hay que bajar impuestos. Pues bien, cuando se bajó el impuesto a las Ganancias, que es para la clase trabajadora, para los que viven de sus salarios porque es la cuarta categoría, votaron en contra. Evidentemente los impuestos que hay que bajarle es a los poderosos, porque cuando es un impuesto como el IVA que grava el consumo popular tampoco estuvieron de acuerdo y se abstuvieron. Entonces, creo que estas acciones que Sergio ha llevado adelante, hoy nos posicionan para poder tener una muy buena perfomance y poder estar disputando una segunda vuelta y confrontar justamente estos modelos hacia dónde quiere ir la Argentina”, explicó el candidato a Diputado Nacional de Más para Entre Ríos.Por último, Bordet remarcó que el modelo al cual debe ir la Argentina “es un país que no está tan lejano, porque tenemos lo que el mundo demanda: tenemos energía de Vaca Muerta, tenemos un complejo agroalimentario para producir los alimentos que el mundo demanda, los minerales para la tecnología que el mundo está requiriendo, como el litio. Es cuestión de ponernos de acuerdo entre todos para sacar la Argentina adelante y Sergio Massa tiene esa capacidad de liderazgo”.