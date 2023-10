Milei: “Si nos votan los que no fueron, podemos ganar en primera vuelta”

El candidato presidencial de La libertad Avanza (LLA), Javier Milei, cerró su campaña en el Estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, donde afirmó que las elecciones el domingo son las "más importantes" de la historia" y que es posible "ganar en primera vuelta"."Posiblemente hemos pasado el desierto de 40 años para llegar a la libertad", exclamó Milei en su discurso.El libertario remarcó que estas "son las elecciones más importantes de los últimos 107 años" y señaló que la esperanza solo es posible "si ese futuro es liberal".Además, criticó a los sectores que calificaban al libertarismo como "fenómeno barrial" y remarcó que, por el contrario, es un "fenómeno a nivel mundial".Sobre su incursión en la política, dijo que busca "enfrentar a los colectivistas y ganarles".Luego, criticó al sistema económico y enfatizó que "este modelo lleva a convertirnos en la villa misera más grande del mundo", por lo que "es necesario que este sea el punto de inflexión".Acerca del modelo económico con el que sueña, afirmó que consiste en "la propiedad privada, los mercados libres de intervención, la libre competencia, donde solo sirve ser exitoso para servir al prójimo"."Hoy estamos frente a la misma disyuntiva, podemos continuar por este camino seguro que nos lleva a ser pobre o seguir el camino de la libertad que nos llevó a ser una potencia mundial", alertó.Luego criticó a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) y los acusó de que "no están seguros de cambiar"."Sabemos que muchos que aún quieren usar el rótulo del cambio, no están seguros de cambiar y eso sólo lo hacen desde las formas", aludió.En esta misma línea, aclaró: "Yo no quiero el poder por mí, sino que quiero el poder para dárselo a ustedes".Luego pidió a la militancia fiscalizar el próximo domingo para "redoblar los esfuerzos"."Es probable que si nos votan los que no fueron, podemos ganar en primera vuelta", se entusiasmó.Luego hizo una retrospectiva sobre la campaña para diputado nacional en 2021 y afirmó que "es impresionante pensar dónde estábamos hace dos años. Este logro enorme donde todos hemos hecho una parte. Si los argentinos de bien no nos metíamos, los políticos iban a seguir cagándonos la vida".Además, criticó al candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, a quien tildó de "personaje nefasto"."Santoro empezó a pedir que no nos dieran espacio en los medios a los liberales. Ahí me di cuenta de que los liberales debíamos presentarnos y dar la batalla", planteó Milei.Por último, remarcó que "si ustedes creen que hay algo injusto en este sistema, si quieren cambiar la realidad que vivimos, a ustedes les pedimos que nos acompañen con su voto".En la previa del acto, el economista Alberto Benegas Lynch, uno de los principales asesores de Milei, advirtió que es necesario "romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano"."Creo que habría que iniciar lo que hizo (Julio Argentino) Roca, que es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario", opinó.Milei ingresó a la 22 al estadio Movistar Arena, rodeado de militantes y al ritmo de "Panic Show" de La Renga.En el escenario estuvieron su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel; el postulante a jefe de Gobierno, Ramiro Marra; la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo, y su hermana Karina Milei, entre otros.El economista se desplazó por el escenario moviendo desenfrenadamente sus brazos, mientras el público cantaba "La casta tiene miedo".A su vez, Milei arengó al público a que cantara "ponga huevo liberal, que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tiene que ganar".El público también cantó "Que se vayan todos", una canción muy popular durante los estallidos sociales del 2001.También hizo una mención especial a Conrado Caputo, político e hijo de Santiago Caputo, asesor de Milei y primo de Nicolás Caputo, amigo personal del expresidente Mauricio Macri.