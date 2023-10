Bullrich: “Sabemos cómo cuidar a la gente y lo vamos a hacer”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, expresó que esa coalición sabe "cómo cuidar a la gente" y reiteró que acompañará al sector agropecuario en "la baja de las retenciones y baja de impuestos" para que "la producción cada vez crezca más".



Así lo dijo en un acto en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, uno de los puntos de una caravana que comenzó en el partido bonaerense de La Matanza y que finalizó en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.



"Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo cuidar a la gente, y lo vamos a hacer, vamos a acompañar a Santa Fe en todo, en la producción, en la baja de las retenciones, en la baja de los impuestos, porque tenemos que lograr que toda esa producción crezca cada vez más", afirmó Bullrich desde la Plaza San Martín, en el centro de Venado Tuerto, en el sudoeste santafesino.



En un discurso signado por propuestas para el agro y contra el narcotráfico, la candidata afirmó que con el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, va a estar "en permanente contacto para trabajar en conjunto todos los problemas" de la provincia.



"Santa Fe va a estar mucho mejor si estamos alineados. Con Maxi estamos alineados. Santa Fe no va a tener que tocar ninguna puerta, no va a tener que ir a la Capital, no va a tener que ir a la Rosada", resaltó.



Además de Pullaro, Bullrich estuvo acompañada por el jefe de Gobierno porteño y eventual jefe de su Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el intendente local, Leonel Chiarella; los senadores Martín Lousteau y Carolina Losada y el diputado y titular del PRO, Federico Angelini, entre otros.



"Estamos contándole a los argentinos cómo vamos a ir solucionando cada uno de los problemas. Como decía Patricia, somos el único equipo capaz de hacerlo, con 10 gobernadores, más de quinientos intendentes, con diputados y senadores; tenemos la fuerza y tenemos la experiencia", indicó Larreta.



Pullaro remarcó que "no va a ser lo mismo" si la candidata de JxC no es elegida presidente y pidió que los votantes la elijan para "empezar a cambiar" el país.



"Nuestro programa de gobierno va a ser mucho más difícil llevarlo adelante si no tenemos a una persona con convicción, con coraje, con honestidad, con equipos para gobernar la República Argentina", señaló.



También estuvo visitando Santa Fe la diputada nacional María Eugenia Vidal, quien dijo que "se requiere un equipo para cambiar la argentina; en Santa Fe con Maxi Pullaro, nuestro gobernador electo y con los intendentes de Juntos por el Cambio que ganaron la última elección después de 20, 30 años de un mismo gobierno, porque para los cambios que hay qué hacer se requiere experiencia, liderazgo y equipo".



"Patricia tiene un liderazgo sólido y experiencia con el equipo. Valoro que se cumplió el compromiso de la unidad de Juntos por el Cambio, hoy Horacio Rodriguez Larreta es el futuro jefe de gabinete si los argentinos eligen a Patricia", enfatizó Vidal.



Antes Bullrich visitó la ciudad de Isidro Casanova, en La Matanza, donde se mostró junto a su postulante a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, y al candidato a intendente Eduardo "Lalo" Creus.



"Juntos por el Cambio va a estar en el balotaje, aunque no sé con quién", indicó Bullrich, quien destacó "la impronta que estamos mostrando, con la seriedad de nuestro equipo económico, con Horacio Rodríguez Larreta como futuro Jefe de Gabinete, los diez gobernadores del espacio y la unidad de los intendentes".



También pidió el voto de los ciudadanos de La Matanza y dijo que harán por ese distrito "lo que nunca se hizo: no vamos a robar el dinero de los matanceros, vamos a venir con la Gendarmería para cuidar a los ciudadanos y con un plan económico que devuelva la tranquilidad y permita erradicar la inflación".



En el cierre de la jornada, en el acto que realizó en el predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto, en el sur cordobés, Bullrich dijo: "Hace muchos años que trabajamos, nos abrazamos juntos para salvar a la patria, lo hemos hecho en cada plaza del país".



"Es el momento de que esta lucha la coronemos en un gobierno que cambie la argentina de una vez y para siempre. Nunca aflojé y nunca voy a dar un paso atrás del cambio que necesita la Argentina, llegó el momento", siguió la exministra de Seguridad.



Además, afirmó: "Tenemos el poder político, tenemos lo que nunca tuvimos para sostener el gobierno, es un poder que no lo van a poder doblar ni torcer".



A la capital alterna de Córdoba Bullrich llegó junto a Rodríguez Larreta, quien dijo: "Estamos sintiendo viento a favor, que estamos para arriba, lo sentimos en la calle".



Estuvo también en Río Cuarto el gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi, y los dirigentes locales Luis Juez, Rodrigo De Loredo y Luis Picat, quienes dieron sus discursos antes de la candidata presidencial.



Además, por CNN Radio, Bullrich criticó al candidato presidencial derechista Javier Milei, al referirse a la propuesta de su candidata a diputada Lilia Lemoine, sobre "el renunciamiento a la paternidad".



"Que la gente de Milei, que una candidata a diputada piense así, me pone los pelos de punta. Demuestra la falta de respeto por la familia y el ser humano", se quejó. Bullrich dijo que idea es una "barbaridad" que está "por fuera de los parámetros de JxC" y lo comparó con "la venta de órganos y de armas" que propuso Milei.



"Creemos en una economía de mercado, no en una sociedad de mercado donde podés comprar y vender todo, que podés comprar órganos, armas, y podés decir 'yo no soy padre'", objetó.



Sobre las políticas de subsidios del Estado en trenes y colectivos y una posible suba de tarifas en caso de ser Presidenta, dijo que hará "cosas razonables" que acompañen "la suba de ingresos de la gente".



"Vamos a empezar por ordenar un presupuesto que saque todo lo que signifiquen estructuras de más y un Estado que no puede seguir estando así. Vamos a ser cuidadosos con la gente, porque la gente no puede más", dijo.



Y por radio Continental fue consultada por el corte de boleta que presuntamente pidieron a los votantes algunos intendentes del conurbano bonaerense de JxC. "Nosotros tenemos una sola decisión, que es el voto por boleta completa. Si hay algún intendente que realmente cree que no siguiendo esa instrucción o cortando boleta va a ir por buen camino se equivoca, nadie va por buen camino sin respetar sus ideas y principios", dijo.



En ese sentido, respaldó a los candidatos supuestamente implicados: "No creo que Diego Valenzuela, ni Guillermo Montenegro, ni Julio Garro, donde aparecieron videos, lo estén haciendo".



La exministra tendrá su último acto de campaña mañana a las 18 en Plaza Libertad de Lomas de Zamora, un distrito que -según Bullrich- "es un símbolo de lo que significa una matriz de corrupción que hace años viene saqueando el país", en alusión a la denuncia por presunto lavado de dinero en la que está imputado el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.