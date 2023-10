Gobierno acordó suba salarial del 12% con docentes y no docentes universitarios

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, acordaron este miércoles con los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales un nuevo aumento salarial del 12% para octubre.



La cartera educativa nacional indicó en un comunicado que la nueva mejora salarial contempló otro 12% para este mes sobre los salarios de septiembre.



"El compromiso fue siempre que los salarios se recuperen y le ganen a la inflación", explicó Perczyk en la reunión paritaria que se realizó en el Ministerio de Educación.



La propuesta, que incluyó revisión en noviembre, fue aceptada y firmada por la Conadu, la Fedun, la UDA y la Ctera, en tanto los docentes tecnológicos agrupados en la Fagdut señalaron que responderán mañana y, la Conadu Histórica, consultará a sus bases.



Luego del acuerdo con los gremios universitarios, Perczyk se reunió con los representantes de la Fatun, que agrupa a los trabajadores no docentes, quienes también aceptaron la oferta del 12% de aumento para octubre sobre los salarios de septiembre.



Alpa afirmó que "el acuerdo fue fruto del diálogo político, el trabajo conjunto con gremialistas y el compromiso para que los salarios no sean afectados por la inflación".



Además de los sindicalistas, en el encuentro participaron el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y otros representantes del sector; los subsecretarios de Políticas Universitarias, Daniel López; de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, Leandro Quiroga, y de Participación y Democratización Educativa, Luis Calderaro, y los rectores del CIN, entre otros, según informó Educación.