Randazzo: “Lo mismo que se hace en Córdoba se puede hacer en las provincias”

es una de las caras que estará presente el próximo domingo 22 de octubre en las Elecciones Generales. Será el candidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, acompañado por el liderazgo de Juan Schiaretti. Tras sacar el 3,83% en las PASO, dio detalles ensobre por qué podría llegar a tener un impacto en Entre Ríos y el resto del país.En primera línea, comentó lo que realizó el actual gobernador de la provincia de Córdoba en los últimos ocho años: “Cuando uno va a Córdoba, parece que estuviera en otro país porque a pesar de la situación de inestabilidad macroeconómica que tiene Argentina desde hace años y el desacierto de las políticas nacionales, Córdoba ha sido gestionada de forma ejemplar”.Entre algunas de las cuestiones que elogió, enumeró: “Ha respetado las instituciones, la división de poderes, los fallos de la Justicia. Ha sido un Estado austero, que ha priorizado los servicios básicos esenciales, dando a la educación una educación de vanguardia y de calidad, mejorando la justicia, la salud y la seguridad. También llevando un plan de obras públicas que se complementa con el sector privado, dándole competitividad y productividad a la economía. Esto ha incluido obras de autopistas, gasoductos, conectividad a internet y eso lo ha hecho con superávit fiscal, invirtiendo más de 8.100 millones de dólares en obra pública”.Por otro lado, apuntó a las medidas que cree que podrían tener impacto en Entre Ríos: “. ¿Por qué los entrerrianos van a pagar más caro el transporte público, el gas, la electricidad? ¿Por qué van a financiar la obra de la empresa de agua y cloaca que brinda servicios en la capital y en la zona del AMBA? Cuando, a su vez, tiene que financiar la empresa que le brinda su propio servicio”.En esa sintonía, el político remarcó: “. Lo haremos resolviéndola como lo han hecho los países limítrofes. No tenemos que ir a Europa y a fin del siglo pasado. Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia y Bolivia. Tenemos que respetar las reglas que establece una economía de mercado. Tiene reglas y leyes que son universales. Si uno no las respeta, termina en un proceso como el que vive Argentina”.También habló del riesgo que podría tener el país tras las elecciones del domingo: “Estamos en la víspera de un proceso hiperinflacionario lamentablemente, donde hay 53 tipos de cambio, hay un dólar oficial de 365 y uno blue que está en los $1.000. Eso trae dificultades, porque genera una presión importante para aquellos sectores que quieren importar un dólar barato y no es conveniente para los que exportan. Se retrae la exportación y eso trae un problema grave en la balanza comercial. Hay 20 millones de pobres en Argentina”.Randazzo también habló de la grieta como un punto que afectó el desarrollo del país: “Hay una enorme incertidumbre producto de la descomposición moral que hay en la Argentina. Eso tiene que ver con la grieta, que ha sido un negocio muy importante para los dirigentes políticos que la integran. Fue un pésimo negocio para el conjunto de los argentinos porque la grieta gira en torno alejado a la realidad de la sociedad. La grieta no solo la componen dirigentes políticos, sino también medios de comunicación importantes, periodistas y encuestadores. Hemos llegado a un estado de descomposición que nos lleva a miles de dudas con respecto a los resultados”.Por último, señaló: “También llegamos en una situación muy complicada en el punto de vista económico. Temas que ya han resuelto el resto de los países, nosotros seguimos sin resolverlo. Argentina hace una década que no crece y va a tener una caída de su actividad económica entre cuatro y cinco puntos. Llevan a un candidato a presidente al responsable que es Massa.”.