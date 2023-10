Emanuel Gainza cerró su campaña con la presencia de Frigerio, Vidal y Murphy

El candidato a intendente de Paraná por el partido político Juntos por Entre Ríos y la plataforma Amor por Paraná, Emanuel Gainza, culminó su campaña este miércoles en un acto que contó con la presencia del candidato a gobernador Rogelio Frigerio, de igual filiación política, junto a María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy.En sus declaraciones, Gainza, enfatizó a Elonce: "Es un día muy importante para nosotros porque estamos hablando de una campaña que ha estado centrada en propuestas, en un plan de gobierno que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, en conjunto con los vecinos.Tenemos varios temas cruciales en nuestra agenda, como el transporte, los cortes en la zona sur y la lucha contra la inseguridad, una preocupación que Rogelio Frigerio también ha planteado a nivel provincial”.Añadió: "Hoy,Estoy muy contento de recibir a María Eugenia Vidal y a Ricardo López Murphy en nuestra ciudad. No es la primera vez que vienen a respaldar una campaña, y para nosotros es un gesto significativo poder cerrar nuestra campaña con su presencia”.Sobre el proceso de conteo de votos para el domingo, Gainza comentó: "Tenemos una gran ventaja, ya que la cantidad de boletas se reducirá de 47 a solo 6, lo que hará que la elección sea más simple en el cuarto oscuro. Podremos votar más rápido y obtener resultados más tempranos que en las PASO, donde a las 2 de la mañana todavía esperábamos los resultados."En cuanto al sistema de votación, expresó: "Hay que terminar con este sistema de votación;a una evolución y un sistema más transparente, que le permita a la gente votar con más decisión en cada una de las categorías”.En tanto, el candidato a gobernador Rogelio Grigerio, expresó: "Estamos en la recta final, tratando de transmitir lo que venimos diciendo desde hace años, queHace falta gente transparente, con convicción y con ideas, además de volumen político para llevarlas adelante. Hemos trabajado en un programa de transformación y desarrollo en esta provincia durante mucho tiempo. Esto no es para improvisados. Aquí hay que conocer la provincia como la conocemos nosotros, escuchar a los entrerrianos como lo hacemos nosotros, yEn relación a su cierre de campaña este jueves en Concordia, el candidato a gobernador indicó: "Concordia es un símbolo para nosotros, siempre hemos cerrado nuestras campañas allí. A pesar de su potencial, es la ciudad con más pobres de Argentina, y estamos comprometidos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dejar atrás ese triste récord en cuatro años”.En otro orden de ideas, Frigerio se refirió a lasafirmando: "Algunos ya los conocen porque nos acompañan desde hace mucho tiempo.También hemos estado trabajando cony anunciaremos poco a poco el resto de los ministros y quienes estarán a cargo de las distintas reparticiones.""Contamos con un gran equipo de más de 400 profesionales y técnicos que han estado trabajando con nosotros. Aquí no hay lugar para la improvisación. Debemos estar preparados para poner a la provincia de pie nuevamente y ocupar un lugar de protagonismo en Argentina. Siempre repito que, Entre Ríos, en algún momento, le disputaba el liderazgo de la Argentina a Buenos Aires de igual a igual, pero por malas decisiones políticas, nos convertimos en la hermana pobre de la región centro", finalizó.Por otro lado, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, expresó que “estoy recorriendo todo el país apoyando la candidatura de Patricia Bullrich, a cada uno de los integrantes del equipo, como Rogelio, como Emanuel. Eso es lo que diferencia a Juntos por el Cambio, que tiene un equipo. Es un equipo con 10 gobernadores, con más de 500 intendentes, con personas con experiencia como el caso de Rogelio que gobernó, que conoce esta provincia y la recorrió. Tenemos personas jóvenes como Emanuel y personas con mucha trayectoria como Ricardo. Esta es una pequeña muestra de lo que es Juntos por el Cambio en todo el país”.“Los cambios se hacen así, en equipo, nadie los hace en soledad, mucho más frente al nivel de pobreza, de inflación, de inseguridad que tenemos que enfrentar”, sumó.En otro orden de ideas, el diputado, señaló que “pensamos que Argentina necesita crear una expectativa diferente de la que tenemos y también lo necesita Entre Ríos. Vengo a acompañar a los candidatos en la provincia, como he acompañado a Patricia Bullrich a lo largo y ancho del país. Rogelio Frigerio va a ser un gran gobernador, va a hacer un cambio muy profundo en materia productiva, en materia educativa, en materia de seguridad, pero también en materia institucional. Hemos vivido escándalos muy graves y si hay algo el país necesita, es sanear su imagen institucional”.“Estamos hartos de sinvergüenzas y nepotismos. Venimos a acompañar a Rogelio y a toda la gente de Entre Ríos a hacer esa transformación dramática que necesitamos en lo económico, en la seguridad, educación, empleo y aspecto institucional”, dijo.Sobre la cuestión económica del país, manifestó: “se necesita recuperar la previsibilidad, volver a la sensatez, dejarnos de jorobar con saltos al vacío o seguir con este derrotero que nos ha llevado al empobrecimiento e inflación. Por el camino que vamos no podemos seguir. Lo único que no tenemos que hacer es dar un salto al vacío”.