Este año habilitarán obra emblema de desarrollo gasífero del norte entrerriano

El gobernador Gustavo Bordet recorrió este miércoles los trabajos de perforación y tendido de cañería de acero delSe informó que el mandatario provincial estuvo en Federación, donde observó el avance de obra del barrio 165 viviendas destinado a la relocalización de vecinos que quedaron viviendo en el antiguo emplazamiento de Federación, la obra del nuevo Jardín de Infantes y la ampliación del hospital San José de Federación, para luego trasladarse a la zona del parque industrial de Chajarí para recorrer la obra del gasoducto productivo.Bordet, acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, precisó que "la obra del cierre norte del gasoducto entrerriano une el gasoducto troncal que va a la vera de la ruta nacional Nº 127, a la altura de Los Conquistadores, con un gasoducto de menor porte, que va a la vera de la ruta nacional Nº 14 e ingresa a la ciudad de Chajarí".“Comprende 51 kilómetros, y hace 25 años no se realizaba una obra de esta envergadura para repotenciar en gas en norte de la provincia”, argumentó Bordet y destacó también que “una de las principales beneficiadas será Chajarí, porque la falta de capacidad instalada para proveer gas dificultaba la radicación de nuevas industrias”.En esa línea, resaltó que "con esta obra, que estará en funcionamiento dentro de poco, se pueden proyectar 50 años de desarrollo”, y señaló además que el gasoducto “conecta con la redistribución de la ciudad de Chajarí, con lo cual esto también mejorará la posibilidad de extensión de gas entre los vecinos".El mandatario estuvo acompañado por los intendentes de Los Conquistadores, Adriana Mesa Torres y de Federación, Ricardo Bravo; el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Luis Benedetto; y la diputada provincial Vanesa Castillo, entre otras autoridades.El mandatario entrerriano adelantó que "en 15 días estará terminada toda la conexión y, luego de los detalles menores, en 45-60 días ya estará funcionando este gasoducto”.También puso de relieve el valor que tendrá para “toda la zona productiva del norte entrerriano, que incluye a muchas industrias vinculadas con el agro, y la agricultura, que viene extendiéndose hacia el norte”.“Con las instalaciones actuales, no se podía llegar a Villa del Rosario y Santa Ana porque no había capacidad. Con esta nueva obra, alcanza y sobra, inclusive puede irse más al norte, como Mocoretá, si se hiciese un convenio con la provincia de Corrientes. Su potencia es grande para abastecer a toda la zona”, refirió Bordet.Por su parte, la secretaria de Energía de la provincia, Silvina Guerra, explicó que "es un gasoducto de 50 kilómetros de longitud, que se inició hace unos meses en la cabecera Los Conquistadores y hoy estamos llegando al final. Estamos en la progresiva 46-47, casi en el Parque Industrial de Chajarí, donde se cruza a autovía 14 y se hace el empalme con el gasoducto existente"."Es la obra más grande en infraestructura gasífera de la provincia de los últimos 25 años, por el diámetro, la longitud, las complejidades que lleva”, destacó Guerra y acotó: “Estamos muy contentos porque el avance es muy satisfactorio. Estamos llegando al final del tendido de cañerías, luego quedarán algunas instalaciones de superficie para finalizarla".Al dar cuenta sobre la actividad de la jornada, el mandatario provincial precisó que comenzó en Paraje Ascona, donde recorrió un centro recreativo para gurises de escuelas primarias, secundarias, de nivel inicial y también para los abuelos de nuestros centros de jubilados, "que vienen de todos los lugares de la provincia para ver uno de los lugares más lindos que tiene Entre Ríos y que los pueden disfrutar tanto la tercera edad como los más jóvenes”.Ya en Federación, detalló que hizo una recorrida de distintas obras, "como las viviendas que se están haciendo por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), más 88 que está construyendo el municipio con fondos nacionales y con la colaboración de la provincia”.Luego, Bordet visitó la Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI), que está en construcción, y el hospital “que no habíamos tenido tiempo de inaugurarlo”. “Ver cómo quedó es muy gratificante porque Ricardo (Bravo, el intendente) me había hablado mucho de esta obra y de la importancia que tenía”, completó Bordet.Por último, el mandatario destacó que “venir, ver terminada la obra y el hospital funcionando con toda la comodidad es muy importante porque brinda una mejor atención y cobertura de la salud, sostuvo.Por su parte, el intendente Ricardo Bravo agradeció la visita del gobernador y “el acompañamiento que ha tenido hacia los vecinos de Federación”. Destacó las obras realizadas en esa ciudad con apoyo gubernamental, entre ellas en el hospital, el barrio 165 viviendas de Renabap, la Unidad Educativa de Nivel Inicial, el auditorio y la costanera. También ponderó las obras para el polo foresto industrial.Asimismo, resaltó la puesta en valor del complejo recreativo y de integración de Paraje Ascona por parte del gobierno provincial. “Toda la provincia tiene la posibilidad de venir a visitar ese complejo en un lugar tan hermoso”, indicó.En tanto, la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Mesa Torres, sostuvo que "no podemos dejar de mencionar otra obra del gasoducto y la del cierre norte eléctrico, que fueron gestionadas y ejecutada por nuestro gobernador, no solo generan un norte más productivo, sino que también le dan esperanza a pequeñas localidades, como la nuestra"."Es empezar a pensar una localidad productiva. Así que son dos obras importantes no solo para nuestra localidad sino para toda la región del norte para proyectar y vernos más productivos que nunca”, expresó Mesa Torres.El barrio 165 viviendas construidas a través del Renabap está destinado a la relocalización de vecinos que quedaron viviendo en el antiguo emplazamiento de Federación.La obra del Jardín de Infantes A/C, que construye la firma Incar SA, tiene una inversión de 265.951.760 pesos y un plazo de ejecución de 360 días. Se enmarca en el plan de fortalecimiento de la educación inicial que el gobierno provincial lleva adelante a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), en un trabajo articulado entre el Consejo General de Educación (CGE) y el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios (MPIS). Comenzó a ejecutarse a principios de agosto, bajo un prototipo que incluye seis salas.Esta obra ya tiene un 80 por ciento de avance, se está terminando la instalación de cañería de acero de ocho pulgadas, culminando en el Parque Industrial de Chajarí. Finalizada esta tarea, se proseguirá con las instalaciones de superficie, trampas de scrapper, válvulas, estación de medición y la interconexión con el gasoducto TGM a la altura de Los Conquistadores.A pesar del contexto de importaciones y provisión de materiales, que son muy específicos, la obra se ha ejecutado dentro de los plazos previstos y, en unos 60 días aproximadamente, estará habilitado el servicio. La inversión para la extensión de la infraestructura gasífera, en particular para este tipo de obras de infraestructura de alta presión, se realiza con recursos provinciales.