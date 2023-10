Bahl expuso ante el Consejo Empresario: “vamos a transformar Entre Ríos”

El candidato a Gobernador, Adán Bahl, expuso en el Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos, por los 25 años de la institución. “Si los entrerrianos nos eligen, el 11 de diciembre no vamos a llegar para improvisar. Tenemos equipo, experiencia y formación. Queremos poner eso al servicio de Entre Ríos, para que quienes invierten en la provincia crezcan y sigan generando trabajo”, señaló.“Mi familia me enseñó que antes de las frases marketineras están las acciones. Y yo puedo mostrar lo que hemos hecho en Paraná y queremos llevar a la provincia. Un modelo de gestión eficiente para transformar Entre Ríos”, explicó Bahl.En ese sentido, enumeró el “ordenamiento administrativo y financiero” que permitió transformar el Municipio de Paraná en una “gran empresa de servicios”. Así, afirmó, se pudo desarrollar “un plan para diversificar el sistema productivo local, potenciando los motores de la economía, con más infraestructura, mejores condiciones para crecer e inversiones”.Y citó el fortalecimiento al Parque Industrial, la creación del Distrito del Conocimiento, las obras de conectividad en los accesos y avenidas, la simplificación administrativa de los trámites, entre otras. “Cuando asumimos, el Municipio no podía comprar una cubierta para un camión. Hoy vamos a invertir más de 10 millones de dólares en la construcción de un Parque Fotovoltaico que va a dar más competitividad a las empresas”, indicó.“Si los entrerrianos nos eligen, el 11 de diciembre no vamos a llegar para improvisar. Tenemos equipo, experiencia y formación. Queremos poner eso al servicio de Entre Ríos, para que quienes invierten en la provincia crezcan y sigan generando trabajo”, expresó luego. Y convocó a “trabajar en conjunto, el sector público y el privado, porque es la única manera de conseguir objetivos rápidamente, como lo hicimos en Paraná”.Por último, Bahl sostuvo que “partimos de una provincia ordenada y en marcha gracias a la gestión de Gustavo Bordet. Eso nos permite ir por un salto de calidad, acompañando al sector productivo, los industriales, el campo, que son quienes generan trabajo y oportunidades, sobre todo para nuestros jóvenes”. Y concluyó: “Porque soy Intendente, entiendo las necesidades de cada localidad y cómo resolverlas. Porque soy entrerriano y conocí la provincia trabajando, se lo que hay que hacer para que cada rincón de Entre Ríos aproveche su potencial”.El XVI Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos se denominó “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sostenible”. Se realizó este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.Fue un espacio para analizar y debatir el contexto económico y político, tanto provincial como nacional; sumado a los nuevos enfoques e innovaciones que propone la inteligencia artificial para las empresas y su vínculo con las personas.El encuentro reunió al sector público y privado, referentes educativos, económicos, políticos y sociales e instituciones de la sociedad civil.