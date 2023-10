El Colectivo de Discapacidad volvió a protestar por atrasos en los pagos

Paraná El Colectivo de Discapacidad volvió a reclamar por atrasos en los pagos

Profesionales de la Salud que integran el Colectivo de Discapacidad volvieron a manifestarse este miércoles en Plaza Mansilla frente a Casa de Gobierno para reclamar por los atrasos en el pago de las prestaciones que brindan psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, acompañantes terapéuticas y transportistas. La protesta también fue en coincidencia con la instalación de la carpa blanca frente a Casa Rosada y el paro que se concreta a nivel nacional.“Luchamos por los derechos de las personas con discapacidad”, fundamentó auna de las profesionales, Nahir Reding. Y agregó: “El Estado recibió nuestro petitorio respecto de modificar algunas leyes de discapacidad y los mecanismos de pago, nos prometió tomar cartas en el asunto, pero a la fecha no tenemos respuestas”.“Hay muchos profesionales que reciben los pagos atrasadísimos y hay quienes no cobran desde marzo o desde el año pasado; mientras nosotros seguimos brindando nuestras prestaciones porque es lo que nos gusta”, justificó la trabajadora.Entre las demandas más apremiantes se encuentra la necesidad de recibir pagos a tiempo, con la opción de cobrar a mes vencido o, a lo sumo, dentro de los 30 días. Además, los prestadores solicitan un aumento del 130% en los aranceles de las prestaciones debido al impacto de la inflación en el país. También exigen que las obras sociales agilicen los pagos por los servicios brindados y hacen un llamado a la necesidad de tomar decisiones políticas que permitan modificar la Resolución Nº 887 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).“Los fondos para los pagos provienen de Nación, pasan a Superintendencia de Servicios de Salud y de ahí se distribuyen a las obras sociales; nosotros facturamos una vez que termina el mes, pero las obras sociales están habilitadas a pagarnos recién entre los 60 y 90 días. Mientras tanto, nosotros tenemos que pagar matrícula, pagar a los colegios y vivir”, explicó Reding.“Se presentó una propuesta para modificar la forma de manejar el dinero para que se acorten los plazos de pago, pero infiltrados borraron el material que habíamos subido a las páginas web. Redactamos todo de nuevo y lo entregamos en mano a Franco Ferrari de la Secretaría de Gobierno, pero nunca más nos respondió”, expuso la psicopedagoga Alexia Mors.La prestadora a personas con discapacidad exigió “que alguien se haga cargo de la situación que es insostenible porque, a cuatro días de las elecciones provinciales y nacionales, ningún partido político puso a la discapacidad en la agenda como un problema grave que no se está visibilizando”.