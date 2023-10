“No se puede hacer cualquier cosa para ganar, porque después hay que gobernar”

Eficiencia y orden

Equipo de gobierno

Su respeto por Galimberti y Lucía Varisco

Generar posibilidades de trabajo

Salto de calidad

El candidato a gobernador, Adán Bahl, recordó que en las PASO “he sido el candidato más votado” pese “a un nivel de conocimiento muy bajo en la Costa del Uruguay, porque estuve muy concentrado en la gestión, que es la fortaleza que tenemos”, ya que “hemos recuperado el orgullo de la capital de Entre Ríos” puesto que “hay transformación, trabajo, servicios y los espacios públicos están cuidados”.El actual intendente puso de relieve que “se reconoce mucho lo realizado en Paraná, donde se resolvieron problemas que se pensaba que nunca se iban a resolver, como la recolección de la basura. Había afectadas 1.400 personas y hoy juntamos el 100% con 110”.Bahl resaltó la “eficiencia y orden” que hay actualmente en el municipio. Manifestó que tras asumir “ordenamos las cuentas” y que hoy la recolección de residuos “funciona como una empresa privada, pero son todos empelados municipales. Se junta la basura de lunes a sábados, 320 toneladas diarias. En el centro se hace separación en origen y el servicio tiene 96 por ciento de imagen positiva”.Frigerio “no conoce Entre Ríos”.Sobre el domicilio en Entre Ríos de Rogelio Frigerio, uno de sus contendientes en los comicios del domingo, expresó: “Creo que, en el hotel de la Costanera, al menos para ahí. Él ni su familia viven en Entre Ríos. No lo critico, solamente hago la diferencia. Dicen que va a vivir acá si gana las elecciones, lo que seguro no va a vivir después de las elecciones. Marco esta diferencia porque la gente me señala que sería la primera y única vez que tendríamos un gobernador de Buenos Aires. Yo nací, crié y voy a vivir siempre en Entre Ríos porque es mi lugar en el mundo”.Tras sostener que Frigerio “no conoce Entre Ríos”, señaló que cuando declara que la provincia “duerme la siesta”, lo que hace es “hablar mal de nuestros docentes, enfermeros, médicos, policías, productores, del sector industrial y de nuestros jóvenes. Cuando uno no vive, no siente, no quiere la provincia, puede venir de afuera y decir cualquier cosa. Esas cosas están pensadas, son palabras marketineras para impactar en la cabeza de la gente. Después de ganar las elecciones hay que gobernar”.Después de considerar que el referente de Juntos por Entre Ríos “no conoce cómo funciona el Estado y la provincia”, cuestionó que habla “peyorativamente de Entre Ríos. No tienen que venir de afuera a decirnos qué tenemos que hacer. Sabemos de lo que nos sentimos orgullosos, también nuestros problemas y cómo resolverlos”.Manifestó en los estudios deque tiene definido su equipo de trabajo para asumir la gobernación, pero “no se puede hacer cualquier cosa para ganar una elección, porque después hay que gobernar. Son cuatro años perdidos o cuatro años de gobierno”.Adelantó que “no solamente voy a convocar gente de mi espacio, sino también a personas de otros partidos políticos. Mis funcionarios tendrán que rendir exámenes todas las semanas como lo hacen actualmente quienes me acompañan en la municipalidad, que son eficientes, profesionales. Pero el que no anduvo, lo saqué”.Y advirtió: “Si uno dice que tal será ministro para que lo voten quienes están con él, significa que ya le estás dando un derecho. Si esa persona no funciona, fue un acuerdo político. De esa manera no se puede transformar una provincia. Que sigan prometiendo cargos. Será su estrategia. Yo no lo hago”, se diferenció.Sobre el radical Pedro Galimberti, expuso que “fue intendente. Es una excelente persona, trabajadora. Cuando yo estaba en funciones en la provincia siempre venía a gestionar con mucho profesionalismo, para su ciudad. A eso lo respeto. Es una persona totalmente valiosa. Ha sido totalmente coherente”, afirmó.En ese marco, marcó que, sin embargo, cuando Frigerio fue ministro de la gestión de Mauricio Macri “a Paraná no vinieron viviendas, se paralizó el hospital de La Baxada. Incluso, siendo Sergio Varisco intendente, no lo ayudaron en nada porque tampoco formaba parte de su espacio”.Además, valoró “el amor por su padre” de Lucía Varisco. Por eso la respeto y destaco en ese sentido”.En otro tramo de la entrevista durante el programa, enfatizó que “hay que generar lo que la gente necesita que son posibildiades de trabajo. Paraná va camino hacia el pleno empleo”.“Nos transformamos en una gran empresa de servicios, intervenimos a nuestra escala la economía, diversificamos el perfil productivo de la ciudad que se transformó. A esto no lo hizo Bahl, si vice y su equipo, sino que lo hicimos todos los paranaenses trabajando juntos y yendo hacia adelante”, expuso el actual jefe comunal.Y continuó: “Cuando asumimos, Paraná estaba endeudada en seis masas salariales y con desidia. Tuvimos que ordenar, vivimos la pandemia y tuvimos que reconfigurar situaciones. La pudimos transformar, pero a la provincia la voy a tener ordenada, en marcha y equilibrada. Con una deuda en dólares que tomaron todas las provincias de 2015 a 2019, cuando no había un gobierno federal y las obligaron a endeudarse en dólares. Tenemos que crecer”.Asimismo, explicó que cuando se refiere a dar un salto de calidad es porque considera que “el mundo demanda lo que Entre Ríos tiene para ofrecer que son alimentos, talento, conocimiento e innovación. Trabajando fuertemente en salud, educación y seguridad, queremos que a esta coyuntura la transformemos en posibilidad de desarrollo sustentable para generar trabajo para nuestros jóvenes”.Ejemplificó que en Paraná se está construyendo el Distrito del Conocimiento: “Este nuevo Parque Tecnológico busca dar el salto de calidad aprovechando las oportunidades para que nuestros jóvenes puedan trabajar al mundo directamente desde Paraná. A nosotros nos define lo que hacemos e instó a que con los ejemplos tangibles la gente puede ver que “cuando se trabaja y se tiene compromiso, las cosas se pueden hacer”.“No pido un cheque en blanco, nos comprometemos a trabajar con un modelo de gestión. Proponemos trabajo, trabajo, trabajo. La gente tiene que votar con tranquilidad y desde el 11 de diciembre trataremos de hacer en toda la provincia lo que hicimos en Paraná”, completó Bahl.