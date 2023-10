Candidata de Milei propone que “los hombres puedan renunciar a la paternidad”

Lilia Lemoine, cosplayer, maquilladora y asesora de Javier Milei, pretende convertirse en diputada nacional de la Libertad Avanza. Y tiene proyectos tales como "la renuncia a la paternidad". Adelantó que ésta sería su primera iniciativa en caso de llegar a una banca en la Cámara Baja, y lo argumentó señalando: “No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”.“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura? ¿Porque les dijeron que tomaban la pastilla?”, cuestionó Lemoine durante una entrevista por el canal de streaming Neura.

“Porque hay muchas mujeres que para enganchar un tipo se aprovechan”, continuó la asesora cercana a Milei. Bajo ese argumento, Lemoine anticipó que en caso de ser elegida como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires propondrá un proyecto de Ley que plantea a los hombres la posibilidad de renunciar a la paternidad.Y en relación a la iniciativa, precisó:Ante el desconcierto y los cuestionamientos de los conductores del programa, Lemoine volvió a defender el proyecto de Ley al argumentar que muchos hombres son engañados durante el acto sexual bajo la mentira de que sus parejas están tomando algún método de anticoncepción.“Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo de una criatura cuando no lo quiso tener”, remarcó Lemoine. Tras ello, uno de los conductores le preguntó qué hacer en caso que haya sido el mismo varón quien decidió no utilizar un método anticonceptivo.“Eso es responsabilidad de él.”, sostuvo Lemoine. “Es simple”, agregó. Sin embargo, los presentes ahondaron, además, en la dificultad burocrática de llevar a cabo lo propuesto por la referente libertaria. “Vos no podés tener tener tanta burocracia en el medio”, concluyó la asesora de Milei.