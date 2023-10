Senado trata en Comisión el proyecto sobre devolución del IVA

El proyecto de ley que establece la devolución del IVA para los productos de la canasta básica a sectores de menores ingresos en las compras realizadas con tarjetas, que fue aprobado la semana pasada por Diputados, será debatido hoy, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.



Según se informó oficialmente, la reunión se llevará a cabo desde las 16 en el Salón Illia del primer piso del palacio legislativo.



A continuación, la Comisión que encabeza el oficialista riojano Ricardo Guerra se reunirá en conjunto con la de Educación para debatir la creación de otras tres universidades nacionales.



El proyecto sobre devolución del IVA -que consta de nueve artículos- señala que la medida comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2024, y también que se faculta a la autoridad de aplicación a ampliar los beneficiarios alcanzados por la legislación.



En el artículo 1 se establece que los beneficiarios del reintegro del IVA serán quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados, los beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social y las de embarazo para protección social.



Serán alcanzados por este beneficio trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública, siempre que el ingreso mensual no supere la suma equivalente a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), los comprendidos dentro del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y aportantes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadradas y encuadrados en la Ley 24.977.



El proyecto precisa también que "están alcanzadas por el beneficio de este Programa las compras de bienes en el marco de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local-Potenciar Trabajo".



Además, se establece que "el reintegro mensual previsto en el presente Programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes".



Desde las cinco de la tarde, en tanto, los integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura se juntarán para intentar darle dictamen a la creación de las Universidades nacionales de Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas; y de Saladillo, ambas en la provincia de Buenos Aires; y la Juan Laurentino Ortiz en Paraná, Entre Ríos; que ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados durante una extensa sesión la semana pasada.



Durante la última sesión del Senado, celebrada a fines de septiembre, se aprobó la creación de otras cinco universidades nacionales: las de Pilar, del Delta y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires; de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y de Río Tercero, en la provincia de Córdoba.