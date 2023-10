Frigerio: “Tenemos un programa integral de transformación y desarrollo”

Su experiencia como Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda en el gobierno de Macri

El trabajo en conjunto con Emanuel Gainza, candidato a intendente de Paraná

“Milito la boleta completa de mi espacio”

Quiénes integrarían su gabinete si es elegido gobernador

Políticas en materia de discapacidad

Dólar

Su vínculo con Patricia Bullrich

Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, estuvo en el programa, deComentó que este martes “hicimos un lindo acto de cierre de Paraná Campaña, estuvimos recorriendo varias localidades del departamento. Estamos con mucho entusiasmo y optimismo respecto al resultado del domingo. Se siente en la calle que se viene un cambio”.Resaltó que “nosotros hacemos caravanas, actos de cierre multitudinarios. Lo hicimos en 2021, lo hicimos en las PASO de agosto y lo vamos a hacer otra vez en Concordia. Para nosotros Concordia es un símbolo de la ciudad que tiene más diferencia entre lo que es y lo que puede ser. Nosotros somos una provincia con enormes diferencias entre lo que somos y lo que podemos ser, pero Concordia es el emblema de eso, es una ciudad que podría ser muy pujante y es la ciudad con más cantidad de pobres del país”.En ese sentido, destacó que “somos una provincia sumamente heterogénea, con gran diversidad de todo tipo, productiva, cultural. Yo soy del sur de la provincia, que es muy distinto al extremo norte, a una costa o la otra. Somos una provincia con una gran dispersión demográfica. Tenés que, por lo menos, tomar en cuenta 10 localidades o más para tener el 80 por ciento de la población. La gran mayoría de las provincias argentinas, con una o dos ciudades, explicás el 80 por ciento de la población. Somos una provincia que, además, tiene esa ventaja. Creo que es una de las tantas ventajas que tenemos los entrerrianos y no sabemos aprovechar.”.Respecto a que las elecciones provinciales se realizan en conjunto con las nacionales, dijo que “fue una elección del oficialismo pegar la elección provincial con la nacional. De hecho, nos tuvieron hasta el último segundo que permitía la ley para esa decisión, en un claro alineamiento con las políticas nacionales del kirchnerismo por parte del gobierno local. Es una decisión de ellos”.Con la educación, porque Entre Ríos es una provincia que tiene una historia riquísima en lo educativo, con un prócer no entrerriano solamente, sino nacional, que hace más de un siglo vinculó la educación con el progreso. Por eso nosotros tenemos acá la primera escuela normal y laica del país, el primer jardín de infantes. No es casualidad eso. Hoy estamos en el lote de las peores provincias de Argentina en términos de las evaluaciones Aprender de sexto grado. Tenemos que uno de cada dos entrerrianos no termina el secundario en el siglo XXI. Tenemos mucho por hacer en ese sentido”, dijo.Remarcó queHe hablado con cientos de miles de entrerrianos en estos años, conozco cada centímetro de la provincia, he recorrido infinidad de veces Entre Ríos. He escuchado mucho y, sobre todo los jóvenes que ven coartada su independencia y libertad porque no pueden ni siquiera alquilar una piecita, un cuartito”.No te pide nada. Yo soy productor agropecuario en el sur de la provincia. Nosotros no pedimos nada, solo que nos saquen la pata de arriba de la cabeza, que nos den cosas obvias, razonables. Un solo dólar para comprar y para vender, impuestos que se cobren en todos los lugares del mundo y no solo en Argentina como las retenciones, caminos transitables para poder entrar y salir de nuestros establecimientos, que los estudiantes puedan ir a la escuela. Hay lugares donde se paran las clases porque no pueden llegar ni los alumnos ni los maestros. Los productores agropecuarios pedimos que nos dejen desplegar las alas, que nos permitan ser ahora, como fuimos tantas veces, la locomotora de la recuperación y el crecimiento de Argentina”, indicó.Expresó que “Hartazgo de ver siempre a los mismos ocupando todos los lugares del poder, con un espacio político colonizado, el estado con sus amigos, con sus parientes, no con la gente más idónea, y los resultados están a la vista. Está harta la gente de ver cómo muchos funcionarios entran pobres y se van ricos. Hartos están los jóvenes de ver que hoy no hay nada más difícil que conseguir un primer empleo y ven que si sos hijo de un político o funcionario tenés esas facilidades que la gran mayoría de los entrerrianos no tiene. Hay un nivel de hartazgo que si lo vivieran, que si tuvieran la empatía de vivir lo que vive la gente, no harían las cosas que hacen. Es de un nivel de afrente contra la gente que de verdad duele. Si hay algo que me dicen todos los entrerrianos es que no se vivió nunca una situación como esta, por lo menos en democracia. Me lo dice gente que peina canas como yo, que vivió muchas crisis en Argentina.”., porque eso es lo que la gente está esperando de nosotros, que vivamos en la política la misma austeridad que vive el 99 por ciento de los entrerrianos. Harta está la gente de ver que en muchos de nuestros pueblos a la mejor casa la tiene el intendente. Que la única cuadra asfaltada es la del intendente. Esta situación no da para más”, remarcó.Se refirió a la figura de Milei y opinó que “con su actitud y la bronca que tiene cada vez que habla ha canalizado en gran parte esa bronca que tiene la gente.Hay que tener volumen político para respaldar las medidas que necesita la Argentina y nuestra provincia para salir de esta situación. Tenés que tener diputados, senadores, gobernadores, intendentes, así se gobierna en democracia. Yo defiendo a la política como la mejor herramienta para cambiar la vida de la gente, bien usada, no como hasta ahora. Pero los que defendemos la política tenemos la responsabilidad de transformar esta bronca en esperanza genuina, real, de un cambio posible.No era la hermana pobre de la Región Centro como somos ahora. Vemos que a iguales condiciones macroeconómicas, en general bastante desastrosas en los últimos 50 años, tenemos provincias que han crecido mucho más que la nuestra, se han desarrollado más, provincias vecinas. A mí me da bronca eso, me revela, yo lo quiero cambiar., para que los jóvenes no sientan que se tienen que ir porque acá no encuentran un futuro. Es uno de los pedidos más dramáticos de los padres y los abuelos, sobre todo, que sienten que están perdiéndose la oportunidad de ver crecer a sus nietos, a sus hijos, porque hay una política y funcionarios que se ocupan más de estar bien ellos que de que la gente esté mejor”, manifestó.Indicó que “se ha duplicado la planta política del estado. Eso no representó mejoras en la educación, en la salud, en la seguridad, todo lo contrario. Estamos peor en educación, peor en salud pública, en seguridad, con más dificultades para acceder a la vivienda, con peor infraestructura. Un 4 por ciento del presupuesto se invierte en infraestructura y no se invierte, se supone que se invierte porque hasta el día de hoy está ejecutado el 40 por ciento o un poco más del presupuesto en infraestructura. Un tres por ciento es para mantenimiento y un uno por ciento para obras nuevas todos los años. Es una miseria. Tenemos la menor inversión de la Argentina.Respecto a la provincia que recibiría en caso de ser elegido gobernador, dijo que “el oficialismo se llenaba la boca con un solo activo que dejaba la provincia ordenada fiscalmente. Lamentablemente esta desesperación por no perder los privilegios del poder, por no tener que irse después de 20 años, hizo que eso también se perdiera. Los números oficiales ya muestran déficit en Entre Ríos y espero que no se empeore”.Por otra parte, remarcó que “en nuestra gestión de gobierno, que fue la única en 20 años que no fue del kirchnerismo, cometimos errores. Independientemente de la cantidad de años que gobernamos hay cosas que hicimos mal, por algo volvió el kirchnerismo después. Hicimos otras cosas bien que hay que rescatar y volver a poner sobre la mesa. Estoy seguro que fuimos el gobierno más federal del último siglo en Argentina. Pero no federal de verso, sino federal en términos concretos. Le devolvimos autonomía a las provincias, el famoso 15 por ciento de la coparticipación que le había sacado el kirchnerismo cuando hizo la reforma del sistema previsional. Se la devolvimos por un fallo de la Justicia, pero ese fallo era para tres provincias nada más, y nosotros se la devolvimos a las 24 jurisdicciones porque creíamos que estaba bien, que a las provincias les habían robado esos recursos y había que devolvérselos. Así se defiende el federalismo, con autonomía real para las provincias, haciendo obras, como las que hicimos en el ministerio que tuve el honor de presidir, donde hacen falta y no donde gobierna un amigo”.“En Entre Ríos hicimos obras en todos los municipios. En aquel momento el oficialismo lo reconocía y agradecía porque no era común en Argentina. Logramos con la obra pública terminar con la asociación que había entre obra pública y corrupción, con los cuadernos, con los bolsos de López, con toda esa mugre que se había descubierto. Hicimos el último gran consenso fiscal entre nación y provincias. Logramos devolver el respeto del mundo en nuestro país y se cristalizó en esa reunión del G20. Logramos el autoabastecimiento energético”, agregó.Indicó que “no tuvimos éxito en algo que la Argentina demandaba a gritos, que era parar con la inflación y dejamos un país con una inflación alta, de alrededor del 40 por ciento, hoy está tres veces más. El dólar estaba a 40 pesos y hoy está más de 1000. Lo importante de mirar para atrás es no repetir los errores otra vez. El kirchnerismo repite los mismos errores y quiere repetir receptas que no funcionaron acá en su mismo gobierno ni en ningún lugar del mundo. Hay que mirar con humildad, que es lo que le hace falta a la política, qué es lo que hacen los uruguayos, los chilenos, los brasileros, los peruanos, toda la región prácticamente no tiene inflación”.Consideró que “Juntos hemos recorrido muchísimos comercios y en los comerciantes y emprendedores prende mucho la idea de simplificarles la vida, de que el estado no sea un obstáculo para la generación de riqueza y trabajo genuino y de calidad"."Tenemos que bajar la presión impositiva porque somos una de las provincias con mayor presión impositiva del país y Paraná también es uno de los mayores municipios con mayor presión impositiva.Gran parte de ese costo está vinculado con los impuestos que le agrega la nación, la provincia y los municipios. Emanuel Gainza planteó que va a trabajar en ese tema también”, dijo.En los últimos días se distribuyeron boletas del candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, junto con las de Frigerio como candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos.Al respecto, dijo: “Yo milito la boleta completa de mi espacio porque creo que Argentina necesita un cambio completo desde la nación y hasta los municipios. Y necesita que rumbeemos todos hacia ese mismo norte vinculado a la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, del orden, como dice Patricia Bullrich siempre. Patricia acá ganó, nosotros acá ganamos, Juntos por el Cambio fue el más votado en Entre Ríos. Me parece que el incentivo de repartir esa boleta cortada es de otro espacio político, no nuestro. Lo único que sé es que esas cosas no hacemos. Nosotros repartimos la boleta del cambio posible, responsable, con experiencia y volumen político para mejorarle la vida a la gente”.Sobre quiénes podrían integrar su gabinete si es elegido gobernador, comentó que “hice público que Dario Schneider va a ser mi ministro de Infraestructura y Obras Públicas. No podíamos desperdiciar a una persona con esa experiencia y capacidad de gestión. Hizo un cambio en Crespo que todo el mundo reconoce. Néstor Roncaglia va a ser el encargado de la seguridad de nuestra provincia. Sebastián Uranga ya presentó conmigo las propuestas de Deporte. Con el tiempo iremos mostrando al resto de los integrantes porque soy de los que cree que la gente necesita saber qué vamos a hacer con la provincia después de 20 larguísimos años de haber estado gobernados por los mismos. Es una obligación explicar con lujo de detalles qué vamos a hacer, cómo y cuál es el equipo que va a llevar adelante el desafío”.En cuanto a las medidas de transparencia que implementará si es elegido gobernador, dijo que “Hay senadores en ejercicio que fueron a pedir en el Senado un cargo en planta permanente porque se les acaba. ¿Por qué no van a trabajar? ¿No se les ocurre ir a trabajar? ¿Siempre tienen que vivir del estado, de los privilegios de la política? Vamos a presentar un proyecto de ley para que no se puedan hacer ese tipo de incorporaciones en el último año de todas las gestiones. Esos cargos, porque son de planta permanente, tienen que ser por concurso abierto y transparente. Que el ciudadano sepa que ese trabajo que se concursa tiene una razón de ser, le va a otorgar algo a la gente. Hoy todos estos que se esconden en la cueva no tienen ninguna razón de ser, son puestos en el estado para funcionarios políticos en planta permanente y para la gente no tienen ningún tipo de sentido, no le mejoran la calidad de vida”.Por otra parte, habló sobre cuáles serían sus políticas en materia de discapacidad: “creo que tenemos que hacer muchas cosas para generar una integración mucho mejor desde la provincia, pero también los intendentes tienen mucha responsabilidad. Preguntaba cómo estaba el tema de la accesibilidad y es un desastre en la provincia. En la gran mayoría de los municipios vemos a personas en sillas de rueda movilizándose por la calle porque o no tenemos veredas o ninguna forma para acceder a las mismas. Hay que darle prioridad. Exige presupuesto, pero sobre todo convicciones y determinación. Todos debemos tener oportunidades para, por ejemplo, encontrar un trabajo, y en eso el estado tiene una enorme responsabilidad”.“Vamos a hacer los cambios que hagan falta si a partir del 10 de diciembre los entrerrianos van a optar por un cambio. No van a dejar pasar esta enorme oportunidad que nos da la vida y tenemos al alcance de las manos de acá a cinco días”, indicó.Opinó también respecto al dólar y consideró que “Claramente no es mejor. Lo que necesita la Argentina es tener una moneda. Las cosas que hay que hacer para tenerla son las mismas si la moneda es nacional o si elegimos tener la moneda de otro país"."Si tenemos una moneda vamos a tener crédito y si tenemos crédito los argentinos vamos a poder tener más oportunidades, lograr el sueño de la casa propia, créditos para emprendimientos, el campo, el sector industrial tendrá.”, indicó.Se refirió a Patricia Bullrich y dijo que “tuve la suerte de poder compartir con ella la gestión. Tuve el honor de formar parte de un equipo que se le plantó a las mafias, a los narcos, como nunca antes había pasado. Patricia tiene el coraje y determinación para volver a hacerlo, porque retrocedimos y los narcos creen que somos tierra fértil, incluso en Entre Ríos. Patricia tiene una militancia que no he visto en muchos otros políticos, un contacto con la realidad y la gente, muchas ganas de transformar la Argentina. Lo siento y veo en Entre Ríos.""El oficialismo perdió las ganas, están aburguesados, cómodos y perdieron las ganas de transformar una realidad que duele. Patricia a esas ganas y determinación las tiene. Patricia va a ser una gran presidente, que va a ir al balotaje, lo va a ganar y vamos a poder alinear los planetas: nación, provincia y municipios de Entre Ríos detrás del mismo norte que privilegie el trabajo, la educación, el orden, la seguridad, la paz que alguna vez tuvimos los entrerrianos y que perdimos”, finalizó.