Romero: “Continuaremos la excelente gestión que deja Bahl en Paraná”

La candidata a intendenta de Paraná, Rosario Romero, ofreció una visión detallada sobre múltiples cuestiones políticas y sociales durante su participación en el programatransmitido por. Durante la extensa entrevista, Romero compartió sus perspectivas sobre el crecimiento de la capital entrerriana, la campaña electoral, el transporte y otros temas relevantes.Además, agregó: “Estuvo Blanca Osuna como candidata a diputada nacional, también los diputados nacionales actuales, la viceintendenta Andrea Zoff, entre otros. Éramos una multitud”.“En muchos años se militó como en las caminatas, con el mano a mano y el material dado en la mano. Internet y las redes sociales cambiaron mucho la fisonomía de una campaña política porque por más que privilegiemos durante muchas horas, tener el mano a mano con la gente, uno no se puede sustraer de lo que circula por las redes y tampoco de levantar contenidos”, indicó.“Tengo gente que me maneja las redes sociales, yo intervengo proporcionando contenidos o digo cuando no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero en general no tengo tiempo”, afirmó.“En otra perspectiva, el turismo está creciendo con otra mirada. Por ejemplo, cuando tengamos dentro de unos años el Planetario, tendremos turismo estudiantil que la ciudad nunca tuvo”, contó.“También tenemos turismo vinculado al deporte, incluso en la rama femenina donde hay mujeres que hacen maxi vóley como por ejemplo las “Zuricatas”, quienes organizan desde hace muchos años torneos internacionales. Todo eso trae turismo a Paraná junto con el Centro de Convenciones. Me parecen logros de los últimos años en la ciudad y son muy buenos para profundizar”, mencionó.“Lo mismo me pasa con la provincia, la cual conozco mucho ya que visité juntas de gobierno, comunas y municipios. Me parece que nunca es suficiente el conocimiento de la cosa pública, es decir, del avance. A mí me sorprendió la enorme matriz productiva que tiene Entre Ríos, la cual es extraordinaria”, dijo.“Me parece que nos falta difundir, pero no para ganar elecciones sino para que se valore, porque cuando se habla de la cosa pública, hay que ser conscientes de no solamente lo que falta, sino de lo que se tiene”, destacó.“Luego, rediseñar las líneas y después, fortalecer los carriles exclusivos, sobre todo, en los horarios picos. También, recuperar el tren a Oro Verde porque ese servicio descomprime uno de los circuitos del área metropolitana y deberíamos hacer todo lo necesario para que el tren a La Picada sea con más frecuencia”, señaló.“Argentina tiene litio, gas y alimentos que el mundo necesita, entonces las chances siguen intactas. El problema es que nos tenemos que poner de acuerdo nosotros, donde tengo esperanzas con respecto a los gobiernos nacionales”, comentó.“En cuanto al gobierno provincial de Gustavo Bordet, el cual integro ya que soy parte del equipo, me parece que es un excelente gobierno en el que podemos defender muchas cosas. Puedo mencionar el sistema de comunas, el juicio por jurado, el orden en las encuestas, el cancelamiento de deudas y también tuvimos obras en todos los municipios de la provincia, es decir, hubo un gobierno de mucha mesura en el manejo del poder y de diálogo. Me siento orgullosa de eso”, contó.“Le digo a la gente que confíe en que ‘Beto’ Bahl seguirá esa línea de gestión y que nosotros continuaremos la excelente gestión que deja Bahl en la ciudad. A esto lo planteo con naturalidad porque lo creo y uno no puede convencer sin estar convencido”, argumentó.“Tenemos chances en la Nación de solucionar los problemas y que nuestro candidato es el mejor de los tres que hay. También sostengo que tenemos excelentes gobiernos en el orden provincial y local que deberían seguir en sus líneas”, reconoció.“En ese sentido, podemos hacer mediciones cada tres meses de cuantos chicos se incluyeron o sacamos de la calle para vincularlos a una actividad deportiva o a la música”, acotó.“Me parece vital recorrer los barrios de la ciudad para tomar la temperatura de los requerimientos y necesidades”, sostuvo.“En otra cosa que haría hincapié es en la ecología porque la ciudad requiere más verde, donde tenemos que tratar más los residuos para que la ciudad no tenga humo. En todas estas cosas, al menos lo profundizaría”, señaló.“Otra cosa que me preocupa es que 20 mil familias paranaenses están inscriptas en el IAPV esperando una vivienda, es un déficit enorme para una ciudad de 300 mil habitantes. En ese sentido, hay que ir por el desarrollo de las 300 hectáreas del Ejercito y hacer un banco de tierras para la ciudad”, aseguró.“Existen tierras vacantes para la ciudad, donde hay que propiciar que la gente pueda tener acceso al lote de tierra, el cual es importante, sino no llegaremos nunca a satisfacer la demanda enorme que tiene Paraná. Obviamente que los planes nacionales y provinciales ayudan”, comentó.“El otro día, después del debate, dije que pensando en una nueva terminal hay que hacer dos cosas, primero revaluar el lugar y segundo no cerrarse a ser el dueño de la verdad. Hay que pelear por los fondos para tener una nueva terminal y en el medio hacer un plan para mejorar la que tenemos porque no se construye de un día para otro”, concluyó.