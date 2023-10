Transporte: "Se da la posibilidad de elegir si se quiere o no estar subsidiado"

Política Anuncian la posibilidad de que pasajeros renuncien a subsidios del transporte

Desde el Ministerio de Transporte de la Nación, se anunció que los y las pasajeras podrán renunciar a los subsidios aplicados en las tarifas de transporte público y abonar la tarifa plena, permitiendo que esos subsidios sean derivados a los sectores de mayores necesidades.y explicó que “era un tema que estaba en debate, apareció en todo este año electoral, donde se habló de subsidios sí o subsidios no. Nosotros creemos que el subsidio es un derecho universal, que le corresponde a toda la ciudadanía para que pueda llegar a lugares de producción, de educación, de trabajo, como es la utilidad que se le da al transporte público”.No obstante, “en virtud de los debates que se han generado consideramos también que quien no quiera recibir ese tipo de subsidios del estado nacional, tiene derecho a renunciarlo a través de la app argentina.gob.ar/sube , que es desde donde se gestiona todo lo que tiene que ver con los subsidios al transporte”.Particularmente, indicó, “durante 180 días va a pasar a pagar el boleto plano. La resolución invita a todas las provincias y municipios que cuentan con la SUBE a adherirse al sistema, para que quienes consideren que no lo necesitan o no lo quieran puedan renunciar a tenerlo”.“El subsidio al transporte está pensado para que sea universal y la idea es migrarlo a un subsidio a la demanda para poder, en algún punto, sectorizar acorde a los perfiles de los usuarios. No tiene que ver con merecer o no merecer, sino con hacer el uso de la libertad de elección respecto a que si quiero o no quiero un subsidio”, explicó.Por otra parte, comentó que “el estado invierte miles de millones en subsidios. En principio no es lo mismo el sistema que se financia en las líneas nacionales, que son 32, que en realidad le corresponden por jurisdicción a CABA, que se está trabajando en que las acepte, las gestione y financie. También hay un sistema de AMBA y CABA, financiado por provincia de Buenos Aires, gobierno nacional y la Ciudad Autónoma. Después hay un sistema de compensaciones, donde a través del Fondo Compensatorio del Transporte se gira un volumen de 85 mil millones de pesos en lo que va por Presupuesto, con una ampliación de 11 millones en lo que va del año, a las provincias que estén adheridas al sistema SUBE o estén en proceso de adhesión de la tarjeta SUBE. A su vez, a través de esa firma que se da a partir de ese convenio, se pide a la provincia que ponga al menos la misma cantidad que lo que pone la nación. Cada provincia tiene un porcentaje de ese fondo acorde a las rendiciones que presenta, a las empresas que tiene, al volumen de viajes y kilómetros recorridos”.Comentó que “hicimos un cálculo muy rápido ejemplificando con alguien que va a trabajar de lunes a viernes, con pasaje de ida y vuelta, y sería un costo, en lo que es la tarifa plana de manera mensual, de 80 mil pesos. Es evidente que la clase trabajadora, el laburante, el que va a dar clases, cualquier persona que vaya a trabajar, es un costo muy complejo de poder absorber”.“La medida no es universal, no es que se sacan los subsidios, simplemente se da la posibilidad de elegir si se quiere o no estar subsidiado por el estado nacional”, finalizó.