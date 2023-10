Adán Bahl: “Podemos elegir entre un gobernador entrerriano o un porteño”

Video: Acto por el día de la Lealtad: El candidato a Gobernador Adán Bahl habló en el acto de Concordia

La campaña electoral entra en su fase final de cara a las elecciones del próximo domingo. En un evento que conmemoró el Día de la Lealtad, el candidato a gobernador de Más por Entre Ríos, Adán Bahl, visitó la ciudad de Concordia. Lo acompañaban el actual gobernador Gustavo Bordet y el candidato a diputado nacional.Bahl no pasó por alto el compromiso de la militancia y la celebración del Día de la Lealtad. Manifestó: "Desde esta hermosa ciudad de Concordia, les quiero mandar un saludo y un abrazo a las más de 80 localidades en distintos lugares de la provincia que están llevando a cabo, como ustedes, una caminata que implica el compromiso del militante. Una caminata para celebrar el día de la lealtad,Cada uno de los peronistas somos exactamente iguales. Cada uno puede tener su responsabilidad. Yo asumo el 110% de responsabilidad en esta campaña, pero quiero decirles a los militantes y compañeros de Concordia, de esta hermosa capital del peronismo entrerriano, que los necesito, que los necesito en estos cinco días trabajando codo a codo, haciendo lo que saben hacer".En esta línea, el candidato se comprometió a obtener una gran cantidad de votos en Paraná y buscar la mayor diferencia para que Armando sea intendente. "Yo me comprometo a que en Paraná vamos a obtener más de 12 mil votos. Quiero la mayor diferencia de votos para que Armando sea intendente. Es en este momento, cuando debemos darlo todo, son cinco días para cuatro años de progreso para Entre Ríos y cada una de las localidades”, remarcó.Asimismo, Bahl, agradeció a la militancia por su esfuerzo y compromiso, destacando: "Quiero agradecerles a todos ustedes, especialmente a los que celebraron junto a sus compañeros. Era necesario que hoy estemos todos aquí, con todo el equipo y todos los compañeros. Hoy tenemos la responsabilidad de hacer todo lo necesario, como siempre lo hemos hecho los militantes.Estamos muy bien, gracias al esfuerzo de miles de compañeros y vamos en un proceso de crecimiento. La única manera de defender los derechos de los entrerrianos y hacer que cada una de las ciudades siga creciendo es ganando.Lo lograremos de acuerdo a lo que hagamos en estos cinco días, militando, hablando con los vecinos, persuadiendo."En su discurso, también resaltó la gestión dey la visión de desarrollo sostenible en la provincia. Hizo un llamado a la unidad y prometió gobernar sin discriminación. "Tenemos mucho para mostrar, y en la provincia tenemos una gran gestión de Gustavo Bordet.Hoy tenemos esta gran plataforma para dar el salto de calidad que siempre decimos y que compartimos con Gustavo. El mundo demanda lo que Entre Ríos tiene para ofrecer: alimento, talento, innovación.proclamó."También quiero hablarles a todos los entrerrianos que viven, trabajan y estudian en la provincia.Yo me comprometo a trabajar como lo vengo haciendo y como lo hizo Gustavo Bordet, sin ningún tipo de discriminación entre grandes ciudades, pequeñas localidades, y tampoco sin ningún tipo de discriminación política”, añadió.En otro orden de ideas, el candidato criticó la gestión anterior y su falta de compromiso con la provincia de Entre Ríos.Gustavo Bordet jamás hizo eso porque en cada rincón viven entrerrianos que necesitan y merecen vivir mejor., manifestó.“La provincia avanzó mucho, pero siempre hay cosas por hacer y siempre se les pide a los gobiernos que hagan, a los que gobiernan y no hacen nada. Jamás se les pide nada. El gobierno del 2015 al 2019, cuyo ministro estrella hoy es candidato, tiene domicilio en un hotel de la ciudad de Paraná. No tiene domicilio todavía en nuestra provincia y cuando se comprometió con los entrerrianos jamás cumplió. No vino ninguna vivienda, se paralizaron obras, tanto de infraestructura como de hospitales”, sumó.En esta línea, concluyó su discurso instando a los votantes a confiar en aquellos que trabajan todos los días para transformar la provincia y sus ciudades. "Cuando ustedes salgan y les pregunten a los vecinos, díganles en quiénes van a confiar, en los que prometieron y nunca cumplieron, o en los que estamos todos los días trabajando codo a codo, aun con errores, pero transformando la provincia y cada una de las ciudades”, afirmó.“Somos peronistas comprometidos y no vamos a improvisar. Pongámosle toda la energía, levantemos la bandera, a trabajar”, finalizó.El gobernador Gustavo Bordet, quien además se postula como candidato a diputado nacional, manifestó su discurso junto a Adán Bahl en Concordia. En este encuentro, destacó la memoria de Jorge Busti y expresaron su satisfacción por ver al peronismo unido y movilizado con el objetivo de lograr un triunfo contundente en las próximas elecciones.Bordet afirmó: "Muchas gracias de corazón por regalarnos esta linda tarde de peronismo. Hoy hablábamos con el equipo y recordábamos a Jorge Busti. Sin duda, estaría y está muy contento de ver a todo el peronismo unido y movilizado para tener un triunfo contundente”.El gobernador y candidato a diputado compartió sus impresiones sobre la campaña, señalando: "Venimos recorriendo toda la provincia con Adán Bahl y vinimos hoy a Concordia como lo hemos hecho tantas veces. Fundamentalmente, estamos aquí para decirle a los vecinos de la ciudad que Armando Gay será el próximo intendente. Él conoce la ciudad, tiene un profundo compromiso y la capacidad necesaria para seguir transformando a Concordia en un destino de progreso, grandeza e inclusión social que no puede detenerse".Asimismo, Bordet, elogió la capacidad de gestión de Adán Bahl: "Hoy tenemos en la provincia de Entre Ríos un candidato como Adán Bahl, que puede proporcionar todo lo que nuestra provincia necesita para despegar definitivamente hacia un futuro más fuerte. Él es una persona que posee una vasta experiencia en gestión, y basta con mirar la transformación que ha tenido la ciudad de Paraná para comprobarlo".En esta linea, subrayó el arraigo de Bahl en la provincia y su compromiso con el progreso local: "Adán Bahl es una persona con un profundo arraigo en nuestra provincia. Como todos nosotros, vive aquí. Nuestros hijos asisten a las escuelas entrerrianas, practican deportes en los clubes entrerrianos. No tenemos jefes en Buenos Aires que nos digan qué hacer. Nos manejamos de manera independiente y somos capaces de liderar el camino hacia el crecimiento y la transformación de la ciudad de Concordia y la provincia de Entre Ríos".En cuanto a la oposición, Bordet, expresó su desacuerdo: "Resulta que, desde un tiempo a esta parte, vinieron de Buenos Aires y se paseaban muy seguros de ganar las elecciones. Estaban perfumados y arreglados, pero la verdad es que, a medida que pasa el tiempo, están cada vez más despeinados, embarrados y desparramados. Están perdiendo una elección y recurren a lo peor y más bajo de la política, que es hacer trampas. Reparten boletas cortadas, intentando confundir al electorado. Esto son manotazos de ahogado".El gobernador destacó la coherencia de su propio espacio político: "Nosotros votamos la boleta completa, con Massa, con Bahl y con Armando Gay en Concordia. No tenemos un doble discurso. Podemos mirar a los ojos a cada vecino y decirles que, aunque haya habido errores y cosas que quedaron pendientes, pueden confiar en nuestro compromiso y nuestra vocación transformadora para seguir avanzando en la provincia".Bordet también enfatizó la importancia de la permanencia de los candidatos en la provincia: "Queremos que Adán Bahl gobierne esta provincia porque es entrerriano y porque no nos usará como un trampolín político para luego irse a Buenos Aires. Bahl se quedará aquí y seguirá viviendo aquí".En la recta final de la campaña, Bordet instó a la militancia a redoblar sus esfuerzos: "Necesitamos un último esfuerzo. Nos quedan cinco días para las elecciones y debemos darlo todo. Esto se logra a través de la militancia, hablando con los vecinos. Debemos decirles a aquellos que están descontentos y que, en las PASO, votaron a candidatos que prometieron ilusiones, que esas son solo fantasías. Solo el peronismo puede cambiar las cosas, solo el peronismo estará del lado de los sectores populares. La oposición viene por ajustes, intenta reducir las jubilaciones, provoca despidos, cierra las PYMES y busca volver a endeudar a Argentina. Debemos transmitir esto a cada vecino".En otro orden de ideas, hizo hincapié en la importancia de las elecciones nacionales: "Necesitamos que Sergio Massa sea el presidente para generar oportunidades de trabajo, producción y empleo. Necesitamos que Adán Bahl sea el gobernador de Entre Ríos para garantizar obras públicas, trabajo y el cobro puntual de jubilaciones y salarios de docentes. Así, nuestros productores podrán continuar generando riqueza en la provincia".El llamado a la acción fue claro y firme: "Los militantes no pueden detenerse. Quiero decirles a aquellos que serán fiscales que defiendan voto a voto, ya que la oposición está recurriendo a toda suerte de artimañas para intentar obtener un voto más. Nos quedaremos hasta contar el último voto. Después, todos juntos celebraremos el futuro de Concordia y de la provincia de Entre Ríos. Estamos trabajando por el futuro de nuestros hijos y de Entre Ríos, con Adán Bahl como gobernador".