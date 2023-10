Massa: "Nuestro primer compromiso es la lealtad con el trabajo"

Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, junto al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó del acto por el Día de la Lealtad, en el Estadio del Club Arsenal de Sarandí, en Avellaneda. “Tengo el coraje de hacer los cambios que hacen falta"”, sostuvo Massa.



"Vengo en este día tan importante para la historia del movimiento peronista, para la historia argentina. Vengo a decirles, a cada uno de ustedes, gracias de todo corazón. Sé del esfuerzo que vienen haciendo. Sé que ese deseo, cueste lo que cueste, se va a hacer realidad el domingo, porque estamos dando vuelta la historia, estamos construyendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el norte argentino, desde la Patagonia, la victoria de Unión por la Patria el próximo domingo", dijo.



"Venimos en este 17 de octubre a decirle a nuestros trabajadores y trabajadores, que nuestro primer compromiso, nuestro primer acuerdo sobre la lealtad de nuestro gobierno desde el 10 de diciembre es lealtad con el trabajo. Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan", remarcó.



Señaló que "venimos también a reafirmar nuestra lealtad con la educación pública, queremos crecimiento de la inversión en educación, 8 puntos del producto. Queremos construir en cuatro años 734 centros de desarrollo infantil y unidades de desarrollo infantil, para que nuestras mujeres cuando vayan a trabajar tengan un lugar donde se eduque y se cuide a sus hijos".



"Queremos comprometernos con un plan de alfabetización, con mejor salario docente y con presentismo para que pibes y docentes estén juntos adentro del aula. Comprometernos en el secundario con aquellos pibes que hoy sienten que el colegio no los contiene en nuevas materias que tengan que ver con el nuevo mundo del trabajo", aseguró.



"El compromiso de construir el doble de escuelas técnicas en la Argentina para que los pibes tengan salida laboral. Comprometernos en ampliar el sistema universitario. Argentina es símbolo de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Creemos en la protección social como valor del Estado presente y del Estado eficiente. Quiero un párrafo aparte para las personas con discapacidad. Se acabó el muro que les impide entrar al mercado de trabajo", añadió.



Dijo que "independencia económica de nuestra patria. Queremos una Argentina que honre sus deudas, insertada al mundo, pero queremos discutir con el FMI un programa que tenga que ver con el crecimiento y el desarrollo de la Argentina, y no con la inflación y la acumulación de reservas para que ellos cobren su deuda".



"Ratificar nuestra lealtad y compromiso con la soberanía de nuestra nación en toda su integridad. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, no regalamos la sangre de nuestros soldados, no resignamos nuestra pretensión y nuestra mirada a Malvinas y a la Antártida como parte de nuestro proyecto de Nación", indicó.



"Comprometernos y ratificar nuestra lealtad con el federalismo. Venimos a decirles más ferrocarriles para que tengamos mayor conectividad de nuestra producción y de nuestros ciudadanos. Más inversión pública para que tengamos igualdad de desarrollo, sobre todo en el tan postergado norte argentino. Pero sobre todas las cosas, un nuevo pacto federal, más coparticipación a las provincias", añadió.



Explicó que "ratificar una decisión que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. Queremos que nuestras exportaciones sean con un proyecto de desarrollo que lleven investigación, ciencia y desarrollo argentino, que lleven trabajo argentino. Queremos vender el talento, la capacidad de emprender y el trabajo argentino al mundo para hacernos fuertes como economía"



"Soy bonaerense por elección y por condición. Sé que el domingo que gran parte del triunfo va a ser producto del esfuerzo, del trabajo y del resultado de los compañeros y compañeros de la provincia de Buenos Aires. Gracias Axel, de verdad, por el trabajo de estos meses", indicó.



Dijo que "ya hay más de un millón de argentinos que, aunque vaya Bullrich a la tele a decir que lo va a sacar, desde este mes ya no pagan ganancias. No se lo va a sacar nadie porque el Congreso lo hizo ley".



"Junto con la recuperación del ingreso, junto con la reducción de la inflación, junto con la generación de empleo, acá en nuestra provincia tenemos además una obligación y un compromiso de ley con todos y cada uno de nuestros vecinos", añadió.



Y le habló a Kicillof: "Querido Axel, quiero que cuentes conmigo. Vos y tu equipo el 10 de diciembre como presidente, la lucha contra la inseguridad va a ser una pelea personal. Contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra el delito, contra aquella justicia que se hace la desentendida y libera delincuentes que conviven con las víctimas. Me van a tener al lado trabajando codo a codo porque quiero que la defensa de la vida y de la paz sean valores que representen a Unión por la Patria".



"El 10 de diciembre vamos a llamar a la construcción de un gobierno de unidad nacional que deje asentadas 10 políticas de Estado, para que aquellos que hoy tienen la preocupación del futuro de la Argentina, tengan la tranquilidad y convirtamos en política de Estado aquellas políticas que nos enorgullecen: la política del empleo en blanco y protegido; la política del desarrollo de la industria nacional; la política de explotación inteligente de nuestros recursos naturales; la política de discusión del endeudamiento externo argentino; la política de derechos humanos", agregó.



"Quedan cuatro días. En este día de la lealtad quiero comprometerme con ustedes. Voy a dejar hasta mi última gota de sudor. Voy a dejar la piel para construir el triunfo de Unión por la Patria el próximo domingo. Necesito de la ayuda de cada uno de ustedes. El 10 de diciembre empieza un nuevo gobierno, con un presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta, que tiene la determinación de encarar la reconstrucción de la Argentina. Lo peor está pasando, lo que viene es mucho mejor y lo tenemos que hacer juntos. El domingo tenemos que ganar y el domingo vamos a ganar y a empezar a dar vuelta la historia", finalizó.