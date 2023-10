Romero: “Cuando algo viene bien no hay que cambiar, debemos seguir esta línea”

A 78 años de la movilización obrera y popular que liberó a Juan Domingo Perón y lo llevó al gobierno, la candidata a intendente de Paraná, Rosario Romero, realizó una “Gran Caminata de la Lealtad” por los barrios El Sol y San Agustín. Luego, estaba previsto un acto en la Plaza Eva Perón.“Se celebra el Día de la Lealtad porque fue el pueblo el que reclamó su libertad y quien enarboló a nivel de liderazgo a Perón”, ponderó la candidata a la intendencia, Rosario Romero, aal sumar que “en algún momento nos vamos a conectar todos con imágenes de lo expresado en diversas localidades de la provincia”En este sentido, detalló que la caminata casa por casa también se dio “en el marco de un cierre de campaña que se desarrolla dialogando con los vecinos, caminando, reconociendo cosas que se han hecho y otras que faltan”.t”. Y aseguró que "todo viene bien en Entre Ríos, tenemos buena marcha de nuestros gobiernos, las cuentas en orden, hay paz social, entonces debemos seguir en este rumbo”.En esta misma línea, destacó que en el plano nacional “. No es poco frente a los problemas que Argentina y el mundo tienen. El país tiene muchas chanches de desarrollo de la mano del litio, el gasoducto, ubicar los productos alimenticios en el resto del mundo y de la mano del desarrollo de nuestra matriz productiva”.Acto seguido, Romero mencionó: “”.Al ser consultada sobre su opinión acerca de que se reparten boletas de un candidato a presidente por un espacio político junto con boletas de otro espacio político con los candidatos a gobernador e intendentes, mencionó: “. No me gusta quienes especulan con que haya diversos cortes de boletas que incluso se reparten así, es una especulación que revela que se busca el poder por el poder mismo. No hay convicciones allí, porque si habría una convicción de mantener el frente electoral se sostiene todo, como lo venimos haciendo nosotros, donde sostenemos nuestro grupo de ideas, no especulamos con cortes”.Y sentenció: “N. Y si querría hacerlo lo hará en el cuarto oscuro, no hay que subestimarlo”.En esta misma línea agregó que, el corte de boleta revela “la inseguridad de la oposición y que no tienen coherencia con un proyecto político, algo que es importante al momento de elegir, intendente, gobernador y presidente.”“Nosotros guardamos esa coherencia”, en cambio”, cerró.