Bahl: “Nos sentimos con energía para empezar el 11 de diciembre nuestra gestión”

"Bahl tiene experiencia de gestión"



La campaña electoral entró este martes en su etapa final de cara a las elecciones del próximo domingo.En este marco, y también teniendo en cuenta el Día de la Lealtad, el candidato a gobernador de Más por Entre Ríos, Adán Bahl estuvo en la ciudad de Concordia, acompañado por el gobernador Gustavo Bordet y candidato a diputado nacional.“Es casi un marco de cierre para esta semana muy intensiva que estamos terminando los últimos días para llegar al 22. Nos sentimos realmente muy acompañados en toda la provincia, con mucha energía para empezar el 11 de diciembre nuestra gestión y dar el salto de calidad partiendo de esta excelente gestión que está terminando Gustavo Bordet y su equipo, en donde se ha cumplido el contrato social pero siempre hay que ir por mucho más, ese es nuestro sueño”, expresó el intendente de Paraná en diálogo conY acotó: “No pedimos un cheque en blanco, pedimos que confíen en nosotros para transformar la provincia como hemos transformado la ciudad de Paraná”.Sobre su visita a Concordia, indicó que “es una ciudad increíble, la gente es muy cariñosa, trabajadora, que te abraza, te da fuerzas y energías para ir por más” y acotó sobre el día de la Lealtad que “en estos momentos de definición política, la militancia sale, defiende los derechos”.Finalmente, Bahl expresó que, en el tramo final, “la campaña se puso un poco agresiva, obviamente es parte del nerviosismo, de una forma de hacer política que los entrerrianos no tenemos, este modelo lo traen desde Buenos Aires, los porteños tienen esta metodología de generar la última semana campañas sucias, de agresión que nosotros no respondemos. La energía la ponemos en cosas positivas y en prepararnos para gobernar desde el 11 de diciembre”.Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet se mostró convencido de obtener un triunfo el domingo en las urnas y también habló sobre el cierre de la campaña.“Estamos próximos a una contienda electoral, y estamos conmemorando este 17 de octubre con mucha militancia en la ciudad de Concordia, recorriendo y caminando muchos barrios llevando adelante nuestra propuesta. Concordia con Armando Gay tiene la posibilidad de generar para el futuro el crecimiento que la ciudad necesita”, expresó.“Con Beto venimos recorriendo toda la provincia, estuvimos más temprano en San Salvador, Bovril, Gualeguaychú, estamos trabajando fuertemente para hablar con los vecinos, escuchar y proponer a los entrerrianos que no es tiempo de estar improvisando, que nos inventen cosas que vienen desde Buenos Aires, es tiempo que la provincia pueda generar un saldo de calidad y lo puede hacer Bahl porque conoce Entre Ríos, tiene sus arraigos y venimos con mucha alegría y optimismo”, afirmó Bordet.Para finalizar, quien aspira a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación dijo que “estamos convencidos que vamos a hacer una gran elección y obtener un triunfo el domingo 22 y esto nos da la tranquilidad de poder mirar a los ojos a cada ciudadano y no caer en chicanas, o picardías electorales como esto que estamos viendo de boletas que están cortadas, de querer ganar con un gol con la mano en el último minuto de descuento, nosotros para estar partido nos preparamos y lo vamos a ganar bien, en el tiempo reglamentario”.