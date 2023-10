Echevehere denunció entrega de boletas cortadas: “Oxigenaremos el agua podrida”

Integrantes del partido “La Libertad Avanza” bridaron una conferencia de prensa en Gualeguaychú, donde denunciaron que diversos sectores políticos realizaron “prácticas que traicionan al propio electorado”. Puntualmente, hicieron mención a que en diversos departamentos de Entre Ríos, se reparten boletas del candidato a Presidente, Javier Milei y de los candidatos provinciales y locales de Juntos por Entre Ríos.



En este contexto, el candidato a gobernador por Entre Ríos, Sebastián Etchevehere, dio cuenta que desde el partido tienen “la porfía de seguir transparentando las viejas prácticas políticas que evidentemente consideramos muy importantes reflejarlas. Tuvieron un intento de bajar las listas de toda la provincia”. Además, denunció entrega de boletas cortadas en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay: “Se realizaron prácticas que llevaron a traicionar al propio electorado”, sentenció.



En este sentido, destacó que “desde nuestro espacio queremos seguir dando luz a esta práctica y queremos que se oxigene el agua podrida que significó que se abrazaron estas prácticas que tienen que ver con lo peor de la Argentina”.



“Queremos dar luz a lo que pasó en Concordia, Villaguay y Federación. Con esto queda más que claro que tratan de prenderse de nuestra propia lista para dar legitimidad a sus acciones. Todo esto quedó claro y decimos que somos nosotros, que es lo que buscamos”-



“ Vamos a seguir con la porfía de dar transparencia y eso significa darle la posibilidad al electorado que pueda elegir libremente , incluso con esta vieja maniobra. Reivindicamos nuestro rol y lo que pretendemos como sociedad. Somos gente de bien construyendo de frente y no jugando a quien es más vivo que otro”, dijo el candidato a la casa Gris al sostener que “se tratan de localizar los diversos bunkers donde se están cortando boletas, que se s hace de una forma impresionante”.



De todos modos, aseguró “que jueguen como quieran lo importante es que el ciudadano está maduro”.





Por su parte, el candidato a Intendente local, Andrés Romero, señaló que desde Juntos por Entre Ríos, “no habiendo logrado de bajar el espacio de La Libertad Avanza en Entre Ríos, comenzaron a verse otro tipo de maniobras y nos fuimos enterando que en algunos departamentos empezaron a aparecer sobres cerrados que tratan de confundir al votante”.



Romero denunció que “la mayor traición que puede hacer un candidato a gobernador e intendente es cortar a su representante a nivel nacional (Patricia Bullrich). Esto nunca lo vi en política, me sorprende sobremanera y no lo quiero dejar pasar. Este tipo de maniobras alguien la tiene que aclarar”.



Destacó que si bien el candidato Davico, se refirió al hecho, el candidato a gobernador no lo hizo y advirtió que “si ellos no tienen nada que ver, deberían investigar quien está haciendo esto y repudiarlo en toda la provincia, no solo en Gualeguaychú”.