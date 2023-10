Alberto Fernández se reunió con Dilma Rousseff por el banco de los Brics

El presidente Alberto Fernández se reunió anoche con la titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics (NDB, por sus siglas en inglés), la brasileña Dilma Rousseff, con quien analizó el proceso de incorporación del país al bloque de los países y potencias emergentes que se amplió en la última reunión del foro, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.Del encuentro entre Fernández y Rousseff también participaron el titular del Banco Central, Miguel Pesce; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el embajador argentino en Bejing, Sabino Vaca Narvaja, y el cónsul en Shanghái, Luciano Tanto, según informaron a Télam fuentes oficiales.La cita se produjo en la sede del NBD que está ubicada en el distrito financiero de Shanghái, el barrio Pudong, donde la exmandataria brasileña recibió al jefe de Estado acompañada por su asesor Marco Tulio Mendonça más otras autoridades de la entidad financiera como el vicepresidente del banco, Vladimir Kazbekov, y el vicepresidente y director de operaciones, Qiangwu Zhou.También estuvieron el jefe de Gestión del NBD, Leon Myburgh, y el jefe de riesgo crediticio de la institución, Kuldeep Geol.La conversación se extendió por 1 hora y 25 minutos, desde las 8.45 hasta las 10.10 del martes (en la Argentina, por la diferencia horaria, entre las 21.45 y las 23.10 del lunes), según detallaron a Télam fuentes de la comitiva."Fue un encuentro muy amigable entre dos líderes (por Fernández y Rousseff) que se conocen desde hace mucho tiempo. La reunión sirvió para oficializar la adhesión de Argentina al Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics", informaron a Télam fuentes de Presidencia.Una vez finalizado el encuentro, Fernández tiene previsto partir hacia Beijing, capital del gigante asiático, para asistir al III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, del que formará parte por invitación de su par chino, Xi Jinping.La entrevista entre Fernández y Rousseff permitió reafirmar la intención de Argentina de consolidar su ingreso al bloque de naciones emergentes fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que en agosto último acordó incorporar una serie de nuevos miembros, cada uno de ellos apadrinado por las naciones que ya lo integran.Junto a Argentina, los países que a partir del 1º de enero próximo se sumarán al bloque de los Brics son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Egipto.Los cinco países y potencias emergentes que ya integran el grupo representan el 42% de la población mundial, el 30% del territorio del planeta, el 23% del producto bruto global y el 18% del comercio global, según cifras que hizo circular la embajada argentina en Beijing.Uno de los valores que diferencian al bloque de los Brics de otros nucleamientos de países es "el compromiso compartido de reestructurar la arquitectura política, económica y financiera mundial para que sea más justa, equilibrada y representativa, basada en los pilares fundamentales del multilateralismo y el derecho internacional", según plantea un brief que circuló entre la delegación argentina.Con la incorporación de Argentina y los otro cinco países que desde 2024 pasarán a formar parte de los Brics, el bloque concretará un "proceso de expansión" por el cual llegará a representar el 46% de la población mundial, cerca del 28,3% del producto bruto mundial y el 56,9% de la producción global de petróleo, entre otros indicadores.En cuanto a la institución financiera del bloque, el NDB (New Development Bank) se constituyó en 2014, año en el que se acordó también un Acuerdo Contingente de Reservas a fin de brindar herramientas a los países miembros para hacer frente a eventuales desequilibrios de su balanza de pagos.Ese fondo común de reservas suma en la actualidad 100.000 millones de dólares, que no se transfieren desde los bancos centrales pero que cada país se compromete a prestar ante la necesidad de algún miembro (los 100.000 millones se componen según el siguiente detalle: 41.000 millones de China, 18.000 millones de Brasil, 18.000 de Rusia y 18.000 de India, más 5000 millones de dólares por Sudáfrica).Para la inclusión de Argentina al NDB, el Congreso deberá primero aprobar esa decisión a través de una ley expresa, al tratarse de una institución de crédito multilateral.Fernández llegó a Shanghai el sábado pasado y desde entonces mantuvo reuniones con empresarios locales, con la perspectiva de profundizar el desarrollo en la Argentina de la electromovilidad, la industrialización del litio y las energías renovables.El mismo sábado se entrevistó con directivos de la empresa Gotion, fabricante de baterías de litio para autos, ómnibus y bicicletas con inversiones en el país.Este lunes, la comitiva que encabeza el jefe de Estado mantuvo encuentros con representantes de las firmas CST Mining Group, ProwerChina, CEMEC y China Energy más el grupo Gezhouba, la firma tecnológica Huawei y la compañía minera Tsingshan, una de las principales productoras de níquel y acero inoxidable a nivel global.La mayoría de los intercambios se llevaron a cabo en el hotel Jin Jiang de Shanghái, donde se alojó el Presidente tras su arribo a China, con la excepción de las reuniones con los directivos de Huawei y Tsingshan.En esos dos últimos casos, los directivos de las compañías recibieron al jefe de Estado y al resto de la comitiva en las respectivas sedes que tienen en esta ciudad autónoma del este del país, que además de ser la más poblada es considerada la capital económica del gigante asiático."Está saliendo todo muy bien, mantuvimos reuniones con muchos inversores y estamos muy conformes", señaló este lunes, por la mañana de China, el propio jefe de Estado en un breve intercambio con Télam, al salir del hotel para entrevistarse con el titular de la minera Tibet Summit Resources, Huang Jianrong.Una vez que el Presidente llegue a la capital china, a la que prevé arribar este martes al mediodía según el huso horario de China (en la Argentina, la 1 de la madrugada del martes), el Presidente se preparará para participar del III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, que tiene como lema "Juntos por el desarrollo y la prosperidad comunes".A las 18 hora local, seis horas después de su arribo a Beijing, Fernández será recibido por su par chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, edificio situado en el lado oeste de la Plaza de Tiananmen que se destina a actividades legislativas y ceremoniales: los anfitriones darán allí la bienvenida a la delegación argentina junto a todas las comitivas que participarán del evento.En tanto, a las 18.50 (7.50 hora Argentina), Fernández participará de una cena oficial en el Palacio del Pueblo junto a todos los dignatarios que llegaron a China para asistir al Foro de la Franja y la Ruta.Los mandatarios extranjeros serán agasajados en el edificio histórico que se utiliza regularmente para la Asamblea Popular Nacional y para las actividades políticas y diplomáticas encabezadas por el jefe de Estado.