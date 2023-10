Bahl: “Mi visión como gobernador es coincidir con cada una de las localidades”

El futuro que se viene para Entre Ríos

Su visión de lo que sucederá en Nación y en Entre Ríos

l fue el único candidato a la Gobernación que estuvo presente este lunes por la noche en el programa Quién Dice Qué, programa que se emite por Elonce. Como representante del espacio Más para Entre Ríos, comentó su trabajo en Paraná y cómo piensa replicarlo en el resto de Entre Ríos.“Mañana vamos a caminar todos los municipios de la provincia en forma simultánea, celebrando el Día de la Lealtad y dando una movilización. Es un poco para motivarnos y para que cada uno se dedique a su territorio”. Concordia, San Salvador y Villa Clara serán algunos de los espacios donde estará presente este martes. El jueves será el cierre en Paraná.A modo de resumen, comunicó: “. Es la única que está en condiciones de seguir y darle continuidad a nuestro plan de gobierno. Hay muchísimas obras en ejecución, si bien está todo presupuestado y todos los recursos, está el equipo y la continuidad y no va a haber ningún tipo de bache”.Por otro lado, recordó cómo se encontró el municipio al momento de asumir la intendencia: “Había muchas obras paralizadas. No teníamos plata ni siquiera para reparar la goma de un camión y hoy tenemos 39 camiones para juntar la basura. Lo hacemos de lunes a viernes con 300 toneladas todos los días con la separación. Esos problemas y muchísimos más que no se podían resolver y hoy están resueltos. Hoy vemos que en campaña muchos se suben a algunas críticas. Siempre se puede mejorar, pero la verdad estamos orgullosos de la transformación que hicimos en Paraná y lo hicimos entre todos los paranaenses”.Sobre cómo se encuentra hoy el municipio tras el cierre de su mandato, aclaró: “Está equilibrada económicamente. El último año saqué la ordenanza que no puedo designar ni recategorizar a nadie. Está muy ordenada, hay que cuidarla y la única persona que está formada y con el equipo para llevar adelante esta continuidad es Rosario Romero”.Asimismo, comentó que “hoy el municipio funciona como una empresa de servicio. No solamente brinda servicios, sino que hemos ampliado nuestro parque industrial. Son 23 hectáreas, estamos construyendo nuestro campo fotovoltaico con una inversión de más de diez millones de dólares. Estamos generando energía renovable y solar. La reinyectamos en el parque y bajamos el costo d energía de nuestras empresas para que otras se radiquen. Estamos haciendo nuestro Distrito del Conocimiento.”.Sin dudarlo, el candidato de Más para Entre Ríos cree que se viene “el salto de calidad”. En ese sentido, fundamentó que “partimos de una provincia ordenada económicamente y de una gran oportunidad que tiene Entre Ríos porque hoy el mundo demanda lo que la provincia tiene para ofrecer: alimento, talento, innovación y tecnología. Por eso le ponemos tanto énfasis en lo que son las empresas de base tecnológica. Estamos invirtiendo en nuestro Distrito del Conocimiento y acompañamos a las empresas para la producción a través de energía renovables”. Todo esto vendría sumado a brindar los servicios de salud, educación y seguridad.“Vamos a estar acompañando a quien produce: al campo, al productor, al industrial, tal como hemos hecho en la ciudad de Paraná, para que sigan invirtiendo, genere movimiento económico y más fuentes de trabajo, especialmente para los jóvenes”, manifestó como vital para llevar adelante su plan de gobierno.En la recorrida que ha hecho a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos, remarcó cuáles son las palabras más comunes y destacó el cariño de tantos años. Asimismo, profundizó su conocimiento de la provincia: “La conocí trabajando y no de turista. Eso genera mucha empatía y me encuentro con muchas personas que necesitan y merecen vivir mejor. Por eso vamos a aplicar nuestra visión”. En ese sentido, aclaró que “cada lugar tiene sus fortalezas y algo que lo hace sentir orgullosos”. De esa forma, se reunirá y charlará con cada intendente “acompañando lo que ellos quieren desarrollar.La radicación de industrias, la educación técnica y vincularla con el sector industrial, vincular lo agro técnico con el sector productivo y obras de infraestructura son algunos de los pedidos más comunes de los entrerrianos en las recorridas que llevó a cabo.Por otra parte, recordó cómo ayudó a los empresarios para llevar adelante la inauguración del Shopping Paso del Paraná. Tras la generación de nuevas fuentes de trabajo, espera llevar a cabo ese mismo desempeño a nivel provincial. De ese modo, Bahl declaró que al empresario “hay que ayudarlo. Ningún país va a salir adelante ajustando.”. En ese sentido, recordó que el año pasado solamente se registraron 1890 nuevos puestos de trabajo en el sector privado.“Estoy convencido de que vamos a un ballotage con Sergio Massa y Javier Milei. Después va a ganar Massa”, sostuvo en primer lugar. Además, admitió que en la provincia la lucha por la Gobernación su espacio “viene muy bien”. En ese sentido, acotó: “Venimos creciendo y logramos una hazaña que es ser el más votado en agosto, siendo que tenía un gran nivel de desconocimiento en la costa del Uruguay”. Asimismo, afirmó: “Estamos muy competitivos no solamente en la provincia, sino también en Paraná”.Por otro lado, comentó que otros candidatos “se ponen nerviosos y empiezan con campañas sucias. Eso nunca fue bueno y han estado acostumbrado a hacerlo. Creo que la gente tiene que recibir propuestas, ideas y percibir equipos, cuál es la idea para llevar adelante una ciudad o una región”.Por último, aclaró nuevamente las diferencias entre su propuesta y la de otros espacios: “Nosotros proponemos dar un salto de calidad. Otros proponen un salto al vacío o volver al pasado de promesas incumplidas. Los entrerrianos tenemos memoria. Nos vinieron a prometer lluvia de inversiones, brotes verdes y revolución de la alegría, pero lo único que hicieron es endeudar al país por 100 años. Son consecuencias que estamos pagando hoy porque el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es el prestamista de última instancia, nos pone condiciones permanentemente. Solamente vamos a salir trabajando creciendo, trabajando y eso es claramente lo que propone nuestro espacio”.