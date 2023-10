Romero: “Confíen en nosotros para continuar la excelente labor en Paraná”

será junto a David Cáceres la opción que tendrá Más para Entre Ríos para consolidar el proyecto que inició hace cuatro años Adán Bahl en la ciudad de Paraná. En esa línea, hoy estuvo presente en, que se emite por, para hablar de los proyectos como intendenta.A modo de resumen de la campaña, destacó: “Ha sido muy linda, muy cordial, con muchas ideas. Los vecinos nos esperaban con carpetas. Eso a mí me gusta porque no es solo lo que falta en el barrio, sino sugerirnos cosas para la ciudad. En ese mano a mano nos detenemos con el vecino y charlamos un ratito. Lógicamente, depende de tiempos breves de campaña. Estamos unos minutos con los vecinos y se produce un intercambio. Muchas veces nos esperan con una carpeta llena de sugerencias. Otras veces las vecinales nos hacen pasar a su centro y charlamos con ellos. Me gustó la campaña porque no ha sido la típica caravana y el contacto con el vecino ni la propaganda solamente, sino el mano a mano”.Luego del cruce de ideas en el debate, la candidata reflexionó sobre el cambio de ideas: “En el ’83 cuando recuperamos la democracia que ya lleva 40 años nos juntábamos las distintas fuerzas políticas en una mesa multipartidaria y las juventudes políticas también. Añoro esas mesas de consenso que son necesarias. De todos modos, el otro día en el debate los demás candidatos veían lo negativo. Yo veía lo positivo de lo logrado por Beto, que considero que es mucho”.Asimismo, en la misma línea reconoció que “si otro candidato, por más que sea una fuerza política diferente, dice una idea y es razonable porque no permitirnos pensar que el otro puede tener un poco de verdad. Eso hace a la madurez y a la experiencia”. En esa línea, consideró que su campaña se centró en “conservar lo bueno que tenemos y por eso planteamos la continuidad”.Ante la falta de pocos meses para la culminación de obras en ruta 12, calificó que para los paranaenses será “extremadamente importante que va a llevar a que lleguemos muy rápidamente al centro”. Asimismo, consideró que debe valorarse este tipo de trabajos y “que debe consolidarse en los próximos años de la mejor manera: con continuidad real en nivel de avance y calidad de las obras. Los paranaenses debemos atesorar lo que tenemos”.El Planetario es otra de las obras para poder culminarse en el caso de una eventual gestión suya. Al respecto, opinó que “va a ser una buenísima obra para Paraná desde el punto de vista educativo, turístico y va a ser un llamador para toda la provincia”.Entre algunos de los pedidos que le hace la gente, Romero enumeró: “En algunos lugares hay requerimiento de pavimento. Hay que hacer algunas obras de extensión de cloacas y hay que solucionar algunos temas vinculados al agua, que ya está en marcha. Se compraron 43 válvulas inteligentes en Paraná y ya hay 13 instaladas. Hay un centro distribuidor sur y hay obras complementarias para que tengamos más potencia”. Calle y cordón cuneta es lo más solicitado, resumió.Por último, le habló a aquel votante indeciso de cara a las Elecciones Generales del próximo domingo: “En la función pública es fácil anunciarlo, lo difícil es concretar. Nosotros tenemos los equipos para poder concretar y la experiencia en gestión”. Además, añadió: “”.