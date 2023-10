Emanuel Gainza: “Voy a ser un intendente de tiempo completo para Paraná"

es una de las opciones que aparecerá el próximo domingo en el cuarto oscuro para la intendencia de Paraná. En ese sentido, el candidato estuvo en el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, y se refirió a su eventual labor como jefe municipal.En primera instancia, enunció qué se pone en juego el próximo domingo: “Nos venimos preparando hace mucho tiempo y por eso le pido a los vecinos que nos den una oportunidad tanto a mí como a mi equipo de implementar todas estas cosas que hemos ido desarrollando a lo largo de todo este tiempo para que nuestra ciudad pueda liberar su potencial y pueda generar y resolver los problemas que tienen los vecinos”.Asimismo, remarcó que hay una salvedad en su propuesta: “Vamos a continuar lo que se hizo bien. Somos gente de sentido común. Vamos a poner sobre la mesa temas importantes que todavía no están: el transporte, los cortes de agua, la inseguridad, el empleo. De estas cosas queremos charlar y creo que es el salto que le puede dar nuestra propuesta para que pueda gobernar desde el 10 de diciembre”.La charla con los vecinos ha sido una de las formas de conocer las necesidades en la capital entrerriana. En base a esa actividad, expresó: “Mucha gente tiene expectativa de que haya un recambio generacional. Esto me lo dice mucha gente: ‘¡Qué bueno que venga mucha gente joven, empecemos a oxigenar y haya una renovación!’”.En la misma sintonía, el candidato agregó: “También lo que me dicen es que hace falta políticos que recorran.Por eso hablo de las prioridades. La gente te pide que arreglemos los colectivos para poder ir a trabajar, te pide médicos en los centros de salud, te pide que los jardines maternales tengan cupo para sus chicos y te pide que llevemos deporte y cultura a los barrios de Paraná para sacar a los chicos de la calle”, entre otras enumeraciones.Sobre qué pasará con las tasas en caso de que asuma la intendencia, explicó cuál será su objetivo: “Nosotros con un equipo de contadores y economistas analizamos la presión tributaria que tiene Paraná, es decir, todas las tasas que la Municipalidad le cobra a un vecino. Son 176 tasas, de las cuales 100 que representa menos del 1% de la recaudación para el municipio. Para la persona que se lo cobra, le genera un problema. Hay que auditar y cobrarla”. Se comprometió a eliminarlas al igual que otros municipios de la provincia de Buenos Aires, tal como ejemplificó.Por último, sostuvo que “si nosotros llegamos a gobernar el 10 de diciembre vamos a eliminar 10 tasas y vamos a ayudar a que el sector privado pueda crecer. Vamos a mandar el proyecto de declaración de emergencia del transporte de pasajeros de Paraná, que es uno de los temas más importantes que se tiene que resolver. También vamos a achicar gasto político. De las diez secretarías que tiene el municipio, puede trabajar con seis”.