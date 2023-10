Klocker: “Venimos trabajando y pensando una alternativa para la ciudad”

Dante Klocker, candidato a intendente por el Movimiento Socialista de los trabajadores (MST), estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, dijo que “vamos pegados con la boleta nacional de Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Somos de la boleta FIT Unidad”.



Se refirió al debate de candidatos y comentó que “la idea fue marcar la diferencia respecto a los candidatos de otros espacios. Propusimos lo nuestro. Es todo un material sobre el cual venimos hablando hace un montón de meses”.



“Estos días hemos estado en mano a mano con los vecinos en la costanera, en la peatonal, pero hemos estado también en los barrios. Dejamos nuestras propuestas debajo de la puerta. Intentamos rastrillar lo más posible la ciudad para que los vecinos nos conozcan. El debate nos ayudó mucho con eso, porque tiene llegada más amplia. Hubo mucha gente que me escribió y valoró el esfuerzo que venimos haciendo para pensar una alternativa para la ciudad”, explicó.



Por otra parte, remarcó que “tenemos una identidad clara en el modo de abordar ciertos problemas como en el marcar ciertas cuestiones que en los otros espacios brillaron absolutamente por su ausencia. Hablamos de ambiente, género, vivienda, no hubo propuestas al respecto. Género parece que no fuera problema del municipio. El cupo laboral trans no se cumple y nadie habla del tema, por lo que parece que no es de interés que se cumpla”.



“Consideraba que el eje Participación Ciudadana debía estar presente. Es muy grave que los candidatos no tengan en su plataforma como uno de los puntos centrales este tema. Hay una política de estado, hay un marco normativo que lo avala, hay una necesidad social que lo pone sobre la mesa, pero no estuvo. Hay otras figuras de participación, como Iniciativa Popular, por el cual la ciudadanía puede plantear proyectos de ordenanza. En la letra chica hay cuestiones sobre las cuales no puede pronunciarse, como Presupuesto y cuestiones impositivas. Por qué la ciudadanía no puede dar su mirada”, dijo.



Expresó que “si logramos tener representantes en el HCD podríamos hacer la diferencia, buscar discusión en espacios que a veces no se dan, porque parece que hay temas de los cuales no se habla”.



El jueves realizarán un cierre de campaña con una asamblea abierta con trabajadores. “Será en nuestro local. Queremos charlar sobre el país que se viene. He hablado con trabajadores municipales y algunas cosas plantee en el debate, como por ejemplo, la necesidad que hay de pases a planta. El estado que debería controlar que el privado no precarice, termina siendo más precarizador. Las situaciones de cupo laboral también aparecen”.



“Somos los únicos que proponemos que el servicio de colectivos sea municipal y también proponemos que ERSA se tiene que ir. Yo me imaginé que esa iba a ser la madre de todas las batallas, que todos se iban a pronunciar y fue un silencio clamoroso. Para nosotros hay que crear una empresa estatal y empezar a cubrir todo el servicio que cubre hoy la empresa concesionaria. Otra alternativa es seguir con un régimen de concesión parcial al tiempo que se cree una empresa estatal, pero con el horizonte de que esta última vaya sustituyendo el servicio hasta que sea total. La idea no es que compitan y sostenerlo, sino que más temprano que tarde tengamos un servicio como corresponde. El transporte es un derecho, no un negocio”, finalizó. Elonce.com