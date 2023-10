Weiss: “Colonia Avellaneda ha estado creciendo día a día, de cara al vecino”

Ariel Weiss, intendente de Colonia Avellaneda, quien va por la reelección, contó en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, que “ganamos la interna y fuimos la opción más votada en las PASO. Hay muy buenas expectativas de repetir un triunfo contundente en una ciudad que ha estado día a día creciendo, evolucionando, un estado presente, de cara con el vecino. Todo Colonia Avellaneda nos dio un respaldo genuino en este paso y estamos totalmente convencidos que así va a ser el 22 de octubre”.



“En los próximos cuatro años buscaremos reconstruir la trama vial de una ciudad que la necesita, que se deterioró, obras que no fueron de la calidad que necesitó la demanda que Colonia Avellaneda puso en los próximos años. Tenemos una frecuencia de colectivos altísima, una concurrencia vehicular durante todo el día que llevó a un deterioro y que hay que trabajar profundamente con obras de calidad que estamos haciendo. Estamos haciendo calles de pavimento rígido, que le van a dar a todos los vecinos en un futuro una trama vial de calidad y que no tengamos que volver hacia atrás a reparar lo hecho y lo construido”, dijo.



“Para poder garantizar con derecho de estado lo que hoy han sido decisiones políticas, la contención deportiva en Colonia Avellaneda ha sido uno de los pilares fundamentales. Entendimos desde un principio al deporte como escuela de vida, algo que es muy necesario para nuestros chicos. Hoy tenemos casi 1000 chicos en actividad de deporte. Tiene que ser el estado el que garantice el deporte en nuestra ciudad”, comentó.



Por otra parte, indicó que actualmente “paulatinamente estamos ayudando a los vecinos con el bidón de agua dulce, pero necesitamos culminar con la obra del acueducto. La cañería ya es un hecho para nuestra ciudad. Es una obra que le va a dar calidad de vida y futuro a todos los colonienses”.



“También queremos trabajo y desarrollo para nuestra ciudad. Firmamos un convenio de un anteproyecto con Fundación Meridiano, para un parque industrial tecnológico. Entendemos que el desarrollo de la industria es una cuestión evolutiva y desde un comercio global necesitamos ser una oferta para las empresas que tengan miradas hacia el mundo, un lugar de industria. Hoy tenemos a Eriochem como una de las industrias que exporta a 46 países y rige con exigencias de todo el mundo. Queremos que se garantice la fuente de trabajo que todos queremos para que nuestros gurises no tengan que emigrar y Colonia Avellaneda sea el futuro para todos nuestros chicos”, agregó.



“Nos fuimos preparando, es un trabajo en conjunto, al igual que la planificación. No podemos planificar la trama vial de Colonia Avellaneda sin poder comprender y entender que al lado de una ruta tenemos ciudades como Paraná, San Benito y Oro Verde. La Secretaría Metropolitana le dará a la región una planificación que necesitamos para todos. Hay mucho por hacer. Esta secretaría está en agenda para conjugar todas las iniciativas del área metropolitana, que crece en conjunto”, comentó.



Sobre viviendas, indicó que “firmamos licitación para hacer 400 viviendas más. Esto va de la mano con infraestructura, servicios, escuela. Hemos hablado la posibilidad de tener una escuela técnica y eso lo estamos hablando con Adán Bahl para llevarlo a cabo en gestión. Queremos dos escuelas más que den garantía de banco a todos nuestros gurises. Colonia Avellaneda es una ciudad de más de 100 años que despertó después del 2010 cuando se pudieron entregar esas 600 viviendas. Es una ciudad que abraza a la región”. Elonce.com