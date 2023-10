Santa Elena

La Paz

Bovril

San Gustavo

Este lunes, el candidato a Gobernador, Adán Bahl, visitó Bovril, La Paz, San Gustavo y Santa Elena. Entre otras actividades, compartió caravanas multitudinarias con vecinos, dirigentes y militancia. “Los entrerrianos sabemos en quién confiar y unidos, vamos a dar el salto de calidad que la provincia necesita”, sostuvo.“Tenemos la experiencia, el equipo y la fuerza de los entrerrianos orgullosos de su lugar y su identidad. Falta muy poco para la Entre Ríos que viene, una provincia con oportunidades y protagonista de la escena nacional”, remarcó Bahl al visitar distintas localidades del departamento La Paz.“Tienen que sentirse orgullosos del gobierno de Gustavo Bordet. Y sobre todo siéntanse orgullosos de ser peronistas. Los que nos prometen otra cosa prometen un salto al vacío. Otros que prometen volver al pasado estuvieron anoche diciendo cosas que hasta faltan el respeto, hablando del sistema de salud. Hacen falta, siempre hacen falta cosas por hacer. Pero no se puede mentir en campaña y venir a decir cualquier cosa. Eso a veces se lo puede entender cuando no son de acá, cuando no viven en la provincia, cuando no conocen o solamente vienen de campaña”, dijo.En ese sentido, manifestó: “Compañeros y compañeras yo nací en Paraná, me crié y siempre viví en Entre Ríos, y siempre voy a vivir en nuestra provincia. Por eso tengo el compromiso de trabajar codo a codo para transformar el lugar en donde vivimos. Voy a vivir durante la gestión y también luego, porque es mi lugar en el mundo”.En las distintas actividades por el departamento, el candidato a Gobernador estuvo acompañado por la candidata a Diputada Nacional, Brenda Ulman; la candidata a Senadora, Patricia Díaz; los candidatos a Diputados, Sergio Castrillón y Carina Domínguez.En Santa Elena, el Intendente y candidato a renovar el cargo, Domingo Daniel Rossi, indicó: “El candidato que hoy compite con Bahl fue Ministro del Interior, de Obras Públicas, de Hábitat, entre el 2015 y el 2019; cuatro años y no vino ni un solo ladrillo, ni una sola vivienda para nuestro pueblo”.Participó la candidata a Viceintendenta de Santa Elena, Lorena De los Santos.En La Paz, el candidato a Intendente, José Carlos Aimone, dijo que “no es lo mismo elegir al Ministro de Macri que cuando le tocó gobernar nos dejó una promesa de 300 viviendas, que elegir a Bahl, quien transformó Paraná y sabe cómo transformar la provincia; y no es lo mismo elegir a un turista que viene a pedir el voto que elegir a un verdadero entrerriano como Beto, que tiene el conocimiento y la experiencia necesaria para gobernar Entre Ríos”.También estuvo presente la candidata a Viceintendenta de La Paz, María Laura Saad.En Bovril, Bahl afirmó que, como Intendente, “conoce las necesidades de las localidades” y ratificó su compromiso de gestionar para Bovril “un plan de recuperación de calles con obras de asfalto, construir viviendas y desarrollar un área industrial para que se radiquen empresas y generen trabajo, sobre todo para nuestros jóvenes”.El candidato a Intendente, Rubén Tomé, agradeció la presencia de Bahl y convocó a “trabajar unidos para ganar el 22 de octubre y que Beto sea el Gobernador de Entre Ríos, para transformar Bovril y la provincia”.Estuvieron presentes la candidata a Viceintendenta de Bovril, Sabrina Jacob; y Carlos Daud, ex Intendente de Bovril y ex Diputado Nacional.En San Gustavo, donde compartió una multitudinaria caravana, Bahl pidió a los vecinos que “confíen en nosotros, somos entrerrianos y vamos a seguir viviendo en la provincia. Nuestro compromiso es transformar Entre Ríos, ir por más sin hacer diferencias entre localidades grandes o chicas, porque en cada lugar hay un entrerriano que merece vivir mejor”.Participaron el intendente y candidato a renovar mandato César Simino, y su vice Elizabeth Gervasi.