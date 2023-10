Denuncian vandalización de cartelería de Bahl en una promotora de Crespo

A menos de una semana de las elecciones una promotora de Crespo amaneció este lunes vandalizada. Se trata de la cartelería de Adán Bahl, candidato a gobernador de Entre Ríos. Los candidatos locales efectuaron la denuncia.



Luciano Lell, candidato local por el Frente Más Para Entre Ríos, sostuvo que detrás de esos actos de destrucción en plena campaña electoral “están aquellos que tienen miedo de que nuestra propuesta gane las elecciones. Es la intolerancia e impotencia de quienes ven que nuestro candidato a gobernador no para de crecer de cara a las elecciones del 22”.



Y agregó: "Los crespenses no podemos naturalizar estas actitudes que buscan silenciar. Vamos a seguir dando a conocer nuestras ideas y denunciando todos los hechos que atenten contra la libertad de expresión y el juego limpio en democracia".



“Nuestra campaña se basa en la proposición de ideas y proyectos y no se intenta anular al adversario rompiendo cartelería”, cerró el Lel.