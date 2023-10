Con la presencia de Esteban Bullrich, Frigerio llamó a “defender la democracia”

En el marco del cierre de campaña que Rogelio Frigerio viene realizando en todos los departamentos, llegó el turno de Gualeguaychú, ciudad que lo recibió con un acto multitudinario en la Costanera."El kirchnerismo es el mal que nos tiene al borde del abismo", lanzó Frigerio y enfatizó: "Nos robaron el pasado, nos están robando el presente, pero les prometo que no nos van a robar el futuro".El candidato a gobernador de Entre Ríos se pronunció acerca del pedido de suspensión de las elecciones en Gualeguaychú: "Nosotros perdimos el miedo. Ahora el miedo lo tienen los que no quieren perder los privilegios de vivir de la política". Y agregó: "Algunos tienen miedo de perder las elecciones en las urnas por eso judicializan la política".Finalmente, Frigerio le habló a la militancia: "Les pido un último esfuerzo. Sé que todos estamos cansados, pero militemos con alegría hasta el 22 de octubre". "Yo confío en cada uno de ustedes, ustedes confíen en nosotros que el futuro de Entre Ríos va a ser mucho mejor", cerró.El momento más emotivo de la jornada fueron las palabras del ex senador Esteban Bullrich. "El espíritu del cambio sigue vivo en Argentina", planteó.Y en la misma sintonía señaló que "nada bueno viene del odio, el enojo y la frustración". "Somos un pueblo honesto que lo único que quiere, es vivir tranquilo", aseguró."Nosotros siempre defendimos la división de poderes y las decisiones de la Justicia. Hoy Palito es nuestro candidato en Gualeguaychú", dijo Bullrich en apoyo a la candidatura de Davico.Mientras que, a su turno, el aspirante a presidente municipal de Gualeguaychú, Mauricio Davico, planteó: "El momento es ahora. Es ahora, a pesar de que el kirchnerismo disfrazado de liberales quiere suspender las elecciones". "Nosotros vamos a defender la democracia de los que aprietan a la Justicia", cerró.