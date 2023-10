Massa anunció que enviará proyecto para que PreVieje sea “política permanente”

Política Massa saludó a las madres y destacó el rol de las mujeres en la Argentina

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó hoy que hay que "esclarecerle al laburante" que la coalición oficialista es la "única que defiende la eliminación del Impuesto a las Ganancias" y anunció que va a impulsar que el programa "PreViaje" sea una "política permanente".El ministro de Economía dijo en declaraciones a C5N que "la última semana (antes de las elecciones) será importante y vamos a esclarecerle al laburante que somos la única fuerza que defiende la eliminación definitiva del Impuesto a las Ganancias".A la vez, el ministro confirmó que "vamos a presentar una ley que deja al PreViaje como política permanente, porque escuché en la campaña que hay fuerzas políticas que quieren eliminarlo. Así como también dejar por Ley la devolución del IVA", que tiene sanción de Diputados y debe aprobar el Senado.Massa destacó el rol de las políticas públicas y remarcó que la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) permite vender "gas al mundo" .A la vez, comentó que es necesario generar un programa que "privilegie el desarrollo argentino y que no sea inflacionario".También reiteró su propuesta de Gobierno de "unidad nacional" con sectores que conforman incluso JxC, así como también de la economía popular y los ámbitos empresarial y agropecuario."Una de las críticas (que recibe) es que hablo con todos los sectores, pero eso es mi fortaleza, porque el 10 de diciembre me voy a sentar con distintos sectores para construir un Gobierno de unidad nacional. No hay que sorprenderse que haya sectores del PRO, el progresismo, sectores de la economía popular y del campo. Creo que a la Argentina la construimos entre todos".En ese aspecto reiteró que "ellos me conocen y yo los conozco, y yo voy a defender el ahorro de la gente, esperamos que nadie quiera lastimar el ahorro de los argentinos haciendo trampa, porque aunque me cueste la elección voy a ir a buscarlos para meterlos presos aunque me cueste la elección".