Massa se reunió con equipo de querellante de Aduana y AFIP tras allanamientos

El equipo querellante es también la que tiene a su cargo la notificación a las autoridades estadounidenses sobre las operaciones de lavado y evasión, entre otras cuestiones.En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, brindó un detalle de las medidas llevadas adelante, así como sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados que se llevan adelante relacionados a lavados de activos y bajo la figura penal cambiaria.En la causa, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le prohibiera la salida del país y surgieran nuevas pruebas incriminatorias, avanza la investigación de los vínculos del croata Ivo Esteban Rojnica, responsable de la “mayor cueva” de dólares en la city porteña.“El croata” era titular de la financiera Nimbus, ubicada en San Martín 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del miércoles pasado.Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”.En los allanamientos realizado el martes y el miércoles pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra “salto” con una “exacta correlación con los días en que el paralelo registró subas”, indicaron fuentes del organismo aduanero.Un foco del caso está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de países como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina vía el dólar Contado con Liquidación (CCL), para luego comercializarse en el mercado del “blue”.De hecho, entre los registros que mantenía la “cueva”, sólo para un cliente, el pasado viernes 6 de octubre ingresaron $ 61.950.000 y egresaron US$ 70.000; mientras que, en otra operación, ingresaron $ 13 millones y egresaron US$ 15.000.Es por estos volúmenes de dinero que la Aduana cree que Nimbus marcaba el pulso del valor del dólar blue.Uno de los nombres que aparece de forma reiterada en las operaciones y que está siendo investigando es el de un tal “Roberto H”, indicaron fuentes.Además de sus negocios en la city porteña, Rojnica había expandido su operación a Paraguay y a España, y ofrecía como servicio la apertura cuentas “offshore” para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group SA.En Paraguay, aparece como el titular de 40% de la firma Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S.A., constituida el 11 de marzo de 2014, país en el cual Rojnica adquirió propiedades millonarias.Rojnica era vicepresidente de la empresa y posee una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un préstamo de medio millón de dólares.Uno de los directores de la empresa es Agustín Estrada, financista cuyo nombre fue viralizado esta semana luego de subir un video en su cuenta de la red social Instagram en donde, al bajar de un avión de Aerolíneas Argentinas, discriminó a una azafata por su contextura física.En tanto, en España, el croata figura como administrador único de Lokrum Capital SL y administrador solidario junto con Jonathan Rivas Fuentes en Peimento SL, ambas registradas en 2021 y 2022 en Madrid.La primera firma aparece en los registros españoles como dedicada a “actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos”, mientras que la segunda apunta a la “creación, desarrollo y sostenimiento de portales web, así como la prestación de toda clase de servicios auxiliares”.En tanto, Rojnica usaba una agencia de viajes (con el nombre legal Elementa SRL y el comercial “Tower Travel”) para obtener beneficios con el tipo de cambio “turista”: las fuentes precisaron que la agencia era utilizada para sacar divisas del país con la fachada de dicho tipo de cambio turista, una maniobra con la que “hacía una diferencia del 20%".El financista, de 42 años, también poseía “agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia”, e integraba la firma Estivoral SRL, dedicada a la comercialización de fiambres, panificados, cafetería, bares y almacén, y preparada para adquirir franquicias en Argentina y en el exterior.La mayoría de ellas fueron constituidas entre 2018 y 2021.En Argentina, el financista simplemente aparecía como inscripto ante la AFIP como monotributista categoría F, delicado a “servicios de atesoramiento, dirección y gestión”.Entre otros elementos encontrados en las oficinas, algunos de los cuales aún aguardan peritaje, se encuentran diez computadoras, fajas elásticas, 15 máquinas de cortar dinero y documentación destruida; rendimientos de cuentas, bolsas vacías de distinto tamaño, valijas, detalles de operaciones financieras, declaraciones juradas, contratos de deudas, planillas de liquidaciones de operaciones y contratos de locación.En el caso de las fajas, las mismas eran utilizadas para “adherir al cuerpo los billetes”, siendo las mismas que se les encontraron a las tres personas de nacionalidad china que fueron detenidas el miércoles en un operativo en el barrio porteño de Belgrano con más de US$ 700.000.La documentación bajo análisis de la Justicia pone el foco también en por qué la Unidad de Información Financiera (UIF) no tuvo indicios de las actividades de Rojnica hasta esta semana, ya que lejos de esconderse tenía un perfil alto que debería haber disparado las alarmas de monitoreo.Rojnica, de 42 años, se encontraba casado con la modelo Melina Cammertoni, quienes oficiaron una fiesta exclusiva para 500 invitados en La Rural en noviembre del año pasado que fue calificada por la Revista Caras como “una de las más destacadas del año”, y “una boda de cuento de hadas” en un artículo de ese entonces.Luego de que Aduana le pidiera a Migraciones el jueves que se emitiera una alerta respecto de cualquier intento de Rojnica de dejar el país, el juez Martínez de Giorgi ordenó la prohibición de su salida, aunque, hasta el momento, no fue solicitada ninguna orden de detención.