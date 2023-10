Bordet entregó a Bomberos Voluntarios Ley que les otorga pensión y obra social

Proteger a quienes nos protegen

El mandatario, estuvo este viernes en Gualeguaychú donde fue recibido por el intendente, Martín Piaggio, y el secretario de Desarrollo Social, Martín Roberto Piaggio. Visitó el cuartel de Bomberos Voluntarios, y entregó a las autoridades de la Federación Entrerriana el decreto de promulgación de la Ley Nº 11.116, que entre otros beneficios otorga un servicio de salud y un haber jubilatorio a los bomberos voluntarios de la provincia.También recorrió el lugar en la que se emplazará la obra de interconexión vial zona oeste de esa localidad, y en la que se invertirán más de 4.600 millones de pesos; y visitó los galpones del puerto donde se están construyendo las carrozas estudiantiles para el desfile que se realiza cada año en el corsódromo del Carnaval del País."Es una ley que fue trabajada durante mucho tiempo para otorgar el merecido reconocimiento a los bomberos voluntarios de Entre Ríos, que protegen la vida con mucha abnegación y sacrificio. En catástrofes como las inundaciones o los incendios siempre hay un destacamento de bomberos trabajando", valoró."Esta Ley contempla desde asegurar los vehículos a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser), hasta tener un seguro de cobertura de salud para los bomberos voluntarios, porque muchos de ellos no la tienen, y es vital para ejercer una tarea de esta naturaleza. Así como también una pensión vitalicia para el momento que se puedan retirar”, detalló Bordet. “Todo esto está previsto en una Ley que se actualiza semestralmente en desembolsos que están atados a una variable que es el litro de combustible de nafta súper”, precisó.En ese sentido, comentó que dialogó con el presidente de la Federación Entrerriana de Bomberos voluntarios, Pedro Bisogni, para “empezar la etapa de reglamentación y que la Ley pueda entrar en plena vigencia en 2024”.En esa línea resaltó que la sanción de la Ley de Bomberos Voluntarios "fue posible porque hubo consenso”. “Hay una tarea que se vino desarrollando. Fruto de ese esfuerzo, del aporte de los legisladores y, en especial de la diputada Farfán, que trabajó mucho en este proyecto, la Ley fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas”, relató el mandatario y valoró que también “la Federación de Bomberos Voluntario se puso de acuerdo. Esto ayudó mucho para que tengamos Ley y también para que contemos con capacitaciones constantes para los bomberos de la provincia".El mandatario provincial también puso en valor las obras de infraestructura que lleva a cabo el gobierno entrerriano con fondos propios y puso de relieve que "estamos al día con todos nuestros contratistas. No hay una sola obra que esté paralizada y no tenemos deudas flotantes con los contratistas provinciales. Estamos al día”.No obstante, aclaró que si se registran algunas demoras en obras con presupuesto nacional dado que “la situación es un poco más compleja desde lo nacional ya que abarca las 24 jurisdicciones que tiene la Argentina. Para sostener muchas de esas obras, desde la provincia hicimos anticipos transitorios de fondos, y hoy no tenemos ninguna parada”.El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, y participaron también el Director General de Aduanas de la Nación, Guillermo Michel; la diputada provincial, Mariana Farfán, el diputado provincial, Leonardo Silva y el senador provincial, Jorge Maradey.Por su parte, el intendente Martín Piaggio, celebró la visita del mandatario, "por la temática que nos convoca en esta primera reunión: el avance para todos nuestros cuerpos de bomberos en general, que es algo muy esperado durante mucho”.Seguidamente, valoró la obra de la interconexión vial zona oeste para la ciudad, a la que calificó como “una de las más estratégicas”. "Es una obra de más de 11 kilómetros de autovía que vincula todos los puntos cardinales de nuestra ciudad. Una obra de una alta inversión que se realiza con un financiamiento a través del BID, en donde el gobernador ha estado desde el primer momento gestionando para que se pudiese lograr”, detalló.“Es uno de los pilares del desarrollo urbanístico que está teniendo y que va a tener nuestra ciudad en los próximos años”, explicó el presidente municipal, y resaltó que la circunvalación permitirá “el manejo del tránsito pesado, y la vinculación con todas las rutas que ingresan y salen de nuestra ciudad, como la Nº 136 que está en plena obra, la ruta Nº 20, el acceso por Urquiza al oeste y el acceso Sur".Por su parte, el presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Pedro Bisogni, se refirió a la importancia de la ley para el sector, y dijo que “es una gran satisfacción”, porque “esta Ley contempla el beneficio que estábamos solicitando en lo que respecta el aporte para la obra social de los bomberos que no poseen ningún tipo de relación de dependencia y; por otro lado el reconocimiento de los 25 años de servicios. Significa un salario básico universal nacional y por el cual hemos insistido durante muchos años y hemos logrado por consenso”.Por su parte, el vicepresidente de la Federación, Leandro Arribalzaga, manifestó el agradecimiento al gobernador Gustavo Bordet “en nombre de bomberos de Entre Ríos y de la Federación”.“Hemos trabajado en esto ya de hace mucho tiempo -continuó Arribalzaga. En su momento yo como intendente y él (por Bordet) como gobernador, durante su primer gestión. Si bien somos de distintos partidos políticos, entendimos y supimos encontrar el camino para que esto se haga realidad y que sea justicia para todo el sistema de bomberos voluntarios”, expresó.La obra de la circunvalación de Gualeguaychú consiste en una avenida urbana de borde proyectada sobre una traza ya existente, con inicio en calle Irazusta, siguiendo por Boulevard Martínez, Boulevard de María para tomar luego sobre el ex corredor ferroviario hasta la Ruta Nacional Nº 136.La misma consta de la realización de calzada de pavimento flexible apoyado sobre bases y sub-bases calcáreas. Veredas y bicisendas de hormigón, obras de desagües pluviales de hormigón armado, iluminación vial Led, distribuidores de Tránsito: cruces en arterias principales con dársenas de ordenamiento del tránsito y semáforos, señalización vertical y demarcación horizontal en pavimentos y bicisendas, colocación de barandas metálicas para defensa en zonas de terraplén, forestación.