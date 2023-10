Imputaron a Milei y a Marra tras la denuncia del presidente Fernández

El fiscal federal Franco Picardi imputó al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y al postulante a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, tras la denuncia del presidente Alberto Fernández a raíz de las declaraciones que hicieron que habrían provocado una corrida del dólar.Además, el fiscal imputó al dirigente del espacio, Agustín Romo, en la causa que impulsó ante la jueza María Servini.Se trata de una de las denuncias que se hicieron en Comodoro Py contra Milei y Marra, pues hubo otra realizada por la abogada particular Valeria Carreras y una hecha por Patricia Bullrich.Picardi valoró la presentación del abogado Juan Manuel Ubeira, quien patrocinó al Presidente en la denuncia donde acusó a los dirigentes por el delito de intimidación pública.Al día siguiente, según se apuntó en la denuncia, Marra tuiteó: “Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo”.Según Alberto Fernández, “el movimiento financiero inducido por la actividad premeditada y tendenciosa de estas personas, ha generado en el país un daño incalculable; no ya en términos económicos solamente, sino a nivel confianza pública principalmente”.“La señal o voz de alarma que el código requiere, se vio configurada en este caso por las manifestaciones masivamente difundidas por las personas que imputo”, añadió en la denuncia Ubeira.Ahora, el fiscal pidió al juzgado que, como medida de prueba,se haga de las declaraciones radiales así como otras hechas en redes sociales por los denunciados y, de esta forma, se dio impulso a una investigación formal.Tras la denuncia, Milei dio una conferencia de prensa en la que fustigó en duros términos al Presidente y señaló que la suba del dólar se debió a su mala gestión económica y no a las declaraciones que él o gente de su espacio realizaron.