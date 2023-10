Armando Sánchez: "En el debate dije verdades y desarrollé propuestas”

Repercusiones del debate

, participó ende, donde discutió diversos temas relevantes de su programa de gobierno y habló sobre el histórico debate de candidatos intendentes.En cuanto al debate, Sánchez expresó su deseo de mostrar imágenes y llevar su programa de gobierno, aunque señaló que no había reglas claras sobre lo que se podía hacer mientras los candidatos hablaban. "Yo deseaba mostrar algunas imágenes que suelo presentar, pero no se podía. Se permitía llevar libros, y yo llevé mi programa de gobierno. Lo que hice fue exhibirlo, aunque no existían reglas que indicaran lo que se podía hacer mientras el otro hablaba; este tema nunca se discutió", indicó.En esta línea, comentó: "El debate fue muy positivo y creo que elevará el nivel del debate político. Es fundamental que todos estuvieran en igualdad de condiciones debido al sistema de elecciones con la 'boleta sabana', que nos permitió entrar en todos los hogares y que las familias vieran nuestras propuestas".Asimismo, compartió su experiencia positiva al salir a la peatonal al día siguiente para repartir boletas y folletos, destacando la cantidad de personas que lo reconocieron y expresaron su apoyo. En sus palabras: "Al día siguiente salí a la peatonal a repartir boletas y folletos, y me asombró la cantidad de gente que me dijo 'Te vi y me gustó'. Rescato que fue un lindo escenario, quizás hubo algunas cuestiones técnicas a mejorar, pero qué bueno que se hizo. En el momento previo había mucha presión, pero todo fluyó y salió"."Desde el momento en que supimos que se iba a realizar, comenzamos a trabajar con nuestros equipos profesionales. Tenemos varios en nuestro partido que trabajan en esto, y lo más difícil fue, de todas las propuestas que tenemos, condensar en tres minutos cada cosa que queríamos decir. Lo que decidimos fue que era fundamental conectar con el que lo estaba viendo y después seguir una línea", añadió en esa línea.Respondiendo a la pregunta de por qué no utilizó el momento de hacer réplica para repreguntar, indico: “Me han dicho varios que si no fuera por mis intervenciones la cosa hubiera sido chata, pero se había discutido entre los candidatos que participábamos qué hacer con ese minuto, y quedó disponible para completar la información o para hacer alusión a alguien'”."Nosotros decidimos utilizar ese tiempo para completar la información. Después, cada uno hacía con esos minutos lo que consideraba”, explicó."Durante el tiempo de preparación, hubo varias sugerencias del reglamento y daba lugar a modificaciones. Yo hice algunas sugerencias que no fueron tomadas en cuenta y para mí el debate fue muy restrictivo”, remarcó y agrego: "Yo me dediqué a decir verdades y desarrollar propuestas, y al que le quepa el saco que se lo ponga; y dije cosas completas, como que el proyecto que propone Emanuel Gainza para solucionar el transporte público es solamente una emergencia que no es una solución, es un parque que muchas veces da lugar a curros".En cuanto a las copias de propuestas de otro candidato, Sánchez aclaró: "No tengo nada personal contra nadie, pero si hay que marcar cosas en honor a la verdad. Un día a la mañana que estuve en el programa de Cristian Bello comenté que una de nuestras propuestas es el doble turno de atención municipal y ahí, en chiste dije, 'hasta ahora soy el único que lo dice, no sé mañana', y esa misma tarde, Lauman arrancó diciendo que una de sus propuestas era el doble turno en la atención municipal”, y agregó que "el punto aquí no es que yo sea dueño de las ideas, el punto es que la gente tiene que saber, quienes nos dedicamos a hacer propuestas durante tantos años".Respecto al consejo deliberante, el candidato comparó el sistema de Córdoba. "En Córdoba, el que es candidato a intendente y pierde, queda como primer candidato a concejal, y eso genera que el debate en el consejo sea un poco más rico. En Entre Ríos tenemos la mal interpretada cláusula de gobernabilidad, que al que gana, aunque no logre la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos), se lleva la mitad más una de las bancas, entonces no termina de representar los votos y se vuelve, de alguna manera, una escribanía”, desarrolló."Nosotros hemos presentado un montón de proyectos, que nos tomamos algunos años para hacerlos y lamentablemente algunos no quisieron debatirse porque hermanos de otra fuerza diferente al oficialismo, siendo que nosotros, cada proyecto que ingresa, lo estudiamos y lo leemos", sumó.En otro orden de ideas, destacó su relación con los jóvenes y alentó a los espectadores a comparar las propuestas de todos los candidatos para la intendencia de Paraná. Señaló que su partido, Políticas para la Republica, se ha preparado durante mucho tiempo y está comprometido con la búsqueda de soluciones a largo plazo. "A los jóvenes que nos estén viendo, lo importante es que comparen las cinco propuestas a la intendencia de Paraná y que vean las propuestas de cada uno. Lamentablemente, el resto de los candidatos no tienen demasiadas propuestas. La página de Rosario Romero tiene un listado de cosas, pero no dice cómo las va a hacer. Gainza tiene su librito 'Despertar', que lo hemos analizado. Él dice que ahí dice cómo va a hacer las cosas, y en el libro no dice cómo lo va a ser. Desarrolla un diagnóstico, dice qué quiere hacer y en qué te va a beneficiar. Que la gente saque sus conclusiones y vea quién es el más preparado para conducir la ciudad”, manifestó"Nuestro equipo, Políticas para la República, nos venimos preparando hace mucho para esto y a contracorriente, aunque vayamos con boleta corta y aunque todo sea mucho más difícil. Pero estoy convencido de lo que estoy haciendo, y no necesitamos engancharnos de las boletas de nadie, aunque sea todo más difícil y estemos en desigualdad de condiciones”, aseveró."Durante la pandemia hicimos un montón de reuniones virtuales y encontramos a más de 250 personas de manera virtual. Fuimos creciendo con el partido a nivel provincial. De hecho, presentamos candidatos a intendentes en Crespo y en Diamante. También tenemos equipos en Federación, Concepción del Uruguay, La Paz y Concordia", proclamó.Consultado sobre quién los contactó para que formaran parte del partido de La Libertad Avanza, dijo: “Me contactaron, pero no sé si decir nombres. Estuvieron presentes en el debate y creo que venían de otro partido. Nos llamaron y uno siempre escucha. Uno hace un partido independiente, pero para después sumarse a un partido tradicional, ¿Qué sentido tiene con lo que cuesta crear un partido nuevo para después rifarlo? No sirve”, denunció."Esta gente nos llamó, y dijimos que sí de cordialidad, y pensamos que tal vez querían trabajar por la boleta única de papel, y no, directamente yendo al grano, me ofrecieron ser candidato a gobernador. Dije que no, y me dijeron, ¿y cómo te ves como candidato a intendente? Esto lo cuento para que la gente se dé cuenta de que no estamos por el cargo. Arrancamos en 2011 en Paraná y fue creciendo poco a poco”, enunció.Consultada sobre una diferencia en el espacio de los demás, indicó: “Cuando arrancó Política para las Repúblicas, lo creó un grupo de estudiantes de 24 y 25 años, y les tomó seis años empezar a debatir las propuestas, y ahí los conocí yo. Entonces, el primer diferencial es que trabajamos propuestas de mediano a largo plazo. Somos un partido problemático, nos dedicamos a hacer diagnósticos y propuestas concretas dentro de un programa de gobierno que nadie tiene, nos interesan las propuestas que generen soluciones”."El partido se llama Políticas para la República, que significa soluciones para la cosa pública. Nos encanta encontrar soluciones porque vemos que pasan las gestiones y los problemas siguen siendo los mismos. Ahora falta que la gente nos vote, ya nos votó en 2019 dos concejales y demostramos que somos capaces de muchas cosas. Imagínate si nos votan para la intendencia, cambiamos Paraná para siempre y de verdad", sumó.En el histórico debate de candidatos a intendentes de Paraná, Armando Sánchez esbozó que iba a desarrollar el tema de la terminal en El ventilador. En este sentido, indicó: “El 1 de mayo de 2024 se vence la concesión de la terminal que tenemos actualmente, y teníamos que haber pensado hace tiempo en un proyecto para una nueva terminal. La nueva terminal tiene que hacerse en la estación de ferrocarril, porque es el único lugar donde tiene la posibilidad de hacerse multimodal, con colectivos, tren, bicicletas y vehículos particulares. La gestión del Peronismo y de Juntos por el Cambio quieren hacer la terminal en el rulo del túnel, esto sería catastrófico para la ciudad de Paraná”, y sumó: “La estación de tren a la catedral o al centro está a seis cuadras, y el rulo del túnel está a 35 cuadras, es decir, sería contra 35”.“Lo que decía Gainza es que el CFI marcó en un estudio que el mejor lugar para construir una nueva terminal era en el rulo del túnel. En realidad, ese estudio se hizo en el 2020, cuando aún no se habían inaugurado el acceso sur y otras cosas que fueron ocurriendo en la ciudad”, concluyó.