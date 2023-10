Massa: “Entre todos construiremos un nuevo país a partir del 10 de diciembre”

Adán Bahl: "Unidos y con amor, trabajemos para un contundente triunfo"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, visitó la ciudad de Concordia. Durante el día, participó de diferentes actividades y encabezó un acto junto al gobernador, Gustavo Bordet, el intendente de Paraná y candidato a gobernador, Adán Bahl, y otros dirigentes.“Quería agradecerles enormemente la oportunidad que me dieron hoy. Tuve la oportunidad de poder compartir con abuelos y abuelas esta maravillosa ciudad de Concordia, un mate, un truco, pero sobre todas las cosas, compartir qué país queremos, construir hacia adelante. Tuve la oportunidad, en la calle, con muchos de ustedes y muchos vecinos, de poder darnos la mano, que no es ni más ni menos que empezar a comprometernos en el país que el 10 de diciembre cada uno de nosotros tenemos que empezar a construir para dar vuelta una página y empezar a recorrer una nueva etapa de la Argentina, aprendiendo de los errores, de los fracasos, de los dolores, pero sobre todas las cosas, abrazados a ese motor enorme que cada uno de ustedes a lo largo de la tarde me fue trasmitiendo, es la esperanza de poder construir un país fuerte, sólido, con trabajo, con producción, con educación pública”, dijo.Le agradezco “a los empresarios y productores entrerrianos, a esos que a pesar de los problemas nunca dejaron de invertir, siguieron generando en el último año puestos de trabajo, siguieron abriendo mercados de la Argentina en el mundo, con talentos, con capacidad, con agregado de valor. Gracias a los arroceros, a los avícolas, a los que desde la fruta generaron valor y abrieron nuevos mercados”.“Gracias a la producción agrícola ganadera, pero también a algunas industrias que desde acá, desde Entre Ríos, se construyeron un lugar en el mundo. Gracias porque en el año de la peor sequía de la historia le vendieron trabajo entrerriano al mundo, permitieron cuidar nuestras divisas y permitieron a la argentina sobrellevar un momento muy difícil”, indicó.Dio las gracias “al enorme esfuerzo que intendentes, el gobernador y el equipo de gobierno hicieron apoyando con subsidios de tasa, con financiamiento para nuevos empleos, con financiamiento productivo. Un trabajo como el que permite que Entre Ríos ya tenga más de 200 destinos de exportación en el mundo, no es ni más ni menos que el trabajo de un equipo entre el sector público y privado, entre la nación, la provincia, muchas veces el municipio, y los empresarios de cada uno de los sectores de esta provincia”.“Quiero decirle a cada entrerriano y entrerriana: han recorrido un camino de trabajo, de orden en las cuentas públicas, de buena administración, de austeridad, con gente que gobierna la provincia nacida, criada y que vive en esta provincia, no con personajes importados. Y ese camino de saber qué necesita cada rincón, cada municipio, la provincia en su conjunto, qué pelear frente a la nación, sin dudas tiene un solo hombre y solo nombre que lo puede seguir adelante. Por eso les pido que el 22 de octubre, entre todos, construyamos el triunfo de Beto Bahl como gobernador de la provincia de Entre Ríos”, remarcó.A muy pocos días de la elección “quiero hablarle a cada mamá entrerriana, a cada mujer entrerriana y decirle muy especialmente lo que se pone en juego el 22 de octubre. Le quiero decir que en la urna y en el cuarto oscuro se juega el destino de miles y miles de jubilados entrerrianos, saber si van a tener o no su programa de medicamentos gratuitos o si el estado va a poner recursos a la hora de compensar frente a la inflación. Ese es el camino que proponemos frente a aquellos que dicen que los jubilados son un número”.“Decirles que se juega el futuro de la universidad, de cada uno de sus gurises. Si tienen que pagar para ir a la universidad, o si como hasta ahora van a la universidad pública gratuita y de calidad, que es orgullo de Argentina frente a América Latina. Es esto, frente a aquellos que quieren arancelar, que le quieren dar vouchers a nuestros hijos, digámosle que en la bandera celeste y blanca que van a encontrar el domingo en la urna está la defensa de la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva para nuestros hijos”, dijo.“Digámosle a cada mamá y a cada mujer entrerriana que el domingo se discuten dos modelos de sociedad. Estamos los que queremos construir un país seguro, que queremos invertir en prevención, en la lucha contra el delito. Que queremos invertir en prevención por las adicciones de nuestros pibes, que queremos luchar contra el narcotráfico persiguiendo el dinero del narcotráfico, que es la verdadera batalla. Están aquellos que les plantean la libre circulación de armas como solución a la hora de resolver el problema de la inseguridad. Quiero que le digamos a cada mamá de Entre Ríos que queremos que nuestros hijos a la escuela, a la universidad o a trabajar vayan con una notebook en la mochila porque seguimos con el programa Conectar, y no que vayan con un revolver porque promovemos el sálvese quien pueda”, ratificó.Dijo que “quiero pedirle a cada mamá, a cada mujer, que cuando vaya el domingo a votar piense en las mujeres. En la Argentina hoy tenemos una discriminación que viola el principio de igual remuneración por igual tarea. Las mujeres cobran un 23% menos por el mismo trabajo que los hombres y hace falta que tengamos firmeza para resolverlo. Cuando vayan a la urna tienen que ir a defender el derecho a un trabajo con derechos, el de su compañero de vida, de su marido. Ellos quieren sacar la indemnización, las vacaciones pagas, los convenios colectivos de trabajo y nosotros queremos más trabajo con más derechos, con más protección”.“A la hora de elegir van a tener la bandera Argentina o la bandera de otro país. Están aquellos que dicen que habría que haber cambiado las Malvinas por vacunas, los que dicen que las perdimos porque ganaron los ingleses. Pero estamos aquellos que creemos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas y que la sangre de nuestros soldados no se renuncia nunca”, manifestó.Por otra parte, señaló que “tenemos el sueño de que el argentino más importante de la historia no solo sea un hombre respetado, sino que venga a visitarnos a la Argentina, mientras algunos insultan y humillan a nuestro Papa. Desde acá, desde Entre Ríos digamos, queremos al Papa en la Argentina. Hay dos modelos de país en juego”.“Quiero, sin esquivar los problemas que tenemos hoy, sin esquivar lo que nos duele, sin ignorar que hay argentinos que en el 2019 confiaron en este gobierno y se sienten defraudados, y a los que tenemos el coraje de decirles y pedirles perdón por los errores, porque tenemos la humildad de saber pedir disculpas más allá de quién tenga las culpas”, indicó.El 10 de diciembre “empieza un hombre con una impronta nueva, empieza una etapa nueva. Tengo la valentía de hacer los cambios que hagan falta, de cambiar aquello que no funcionó, de cambiar las políticas que no funcionaron, porque creo en el cambio con trabajo. Nadie me va a dictar lo que tengo que decir o hacer, nunca me van a ver leyendo, nadie me dice lo que tengo que decir, hablo desde lo que creo y desde el corazón”.“Queridos entrerrianos y entrerrianas, les quiero pedir un último esfuerzo. Faltan pocos días, sé que no hay fuerza más potente que la de los militantes que tienen la esperanza de construir ese gobierno de unidad nacional al que estamos llamando desde el 10 de diciembre. Sé que no hay fuerza más potente que la de cada militante que cree en el trabajo, educación pública, protección de nuestros jubilados como valores centrales de nuestra sociedad. Sé que somos una fuerza invencible si salimos convencidos a buscar en el tramo que nos falta a aquellos que nos abandonaron”, indicó.Y finalizó: “Les quiero pedir, barrio por barrio, casa por casa, campo por campo y estación por estación, vayan a buscar a cada argentino, díganle que empieza un nuevo tiempo de nuestra patria, que la vamos a hacer juntos con Armando en Concordia, con Beto en Entre Ríos, con Gustavo en el Congreso Nacional y conmigo como presidente”.El primero en tomar la palabra fue Adán Bahl, quien expresó su profundo agradecimiento a los militantes que han respaldado la fórmula menos conocida de la provincia que resultó siendo la más votada en las últimas elecciones."Que la fórmula menos conocida de la provincia haya sido la más votada es el esfuerzo de los militantes de cada rincón de Entre Ríos y gran parte de los compañeros que están aquí hicieron todo el esfuerzo para que nuestro candidato a presidente sea el más votado. Con el esfuerzo y poniendo cada uno un granito de arena, este 22 de octubre, Massa va a volver a ser el más votado y el presidente de todos los argentinos", afirmó Bahl.El dirigente peronista hizo un llamado a la unidad y al compromiso militante en los días previos a las elecciones, destacando la importancia de redoblar esfuerzos: "Las elecciones son el 22 de octubre y hay que redoblar el esfuerzo, yo he militado toda mi vida y sé lo que somos capaces los militantes peronistas. Por eso les pido que en estos pocos días que faltan redoblemos el esfuerzo. Mientras que nosotros con Claudia vamos a poner el 100% de nuestra energía, peroun gobierno peronista, y Sergio Massa va a ser nuestro presidente".Asimismo, Bahl, resaltó la importancia de la tranquilidad y el respeto en la campaña electoral, en contraste con lo que considera una actitud negativa por parte de la oposición.y que propone para Argentina progreso, desarrollo y trabajo, y que cuando habla se acuerda de las provincias.El dirigente hizo un llamado a la confianza en el proyecto político, destacando que la Argentina debe salir adelante con crecimiento, inversión en salud, infraestructura, seguridad y educación, además de un fuerte apoyo a los productores locales para generar empleo, especialmente para los jóvenes."Hoy tuvimos una reunión con muchos del sector productivo, tenemos que acompañarlos porque la única forma de salir es creciendo, invirtiendo y acompañando a los productores para que tengamos divisas y equilibremos las cuentas y generemos puestos de trabajo, especialmente para nuestros jóvenes, para que no tengan que irse de su lugar de origen", subrayó.En otro orden de ideas, también destacó la oportunidad que representa el gobierno de Gustavo Bordet, al dejar una provincia en marcha y un gobierno ordenado. "Hoy el mundo demanda lo que Entre Ríos tiene para ofrecer: alimento, talento, conocimiento e innovación. Con todo nuestro equipo, vamos a hacer lo posible para que toda esa circunstancia se transforme en posibilidad de desarrollo. Esta es la única manera de salir adelante y para ello tenemos que ganar, por eso es tan importante el esfuerzo. Yo los miro a los ojos y les digo claramente que los necesitamos unidos y trabajando.Finalmente, Bahl instó a la militancia a poner todo lo que esté a su alcance en esta etapa crucial de la campaña: "Hagan lo que tengamos que hacer, los necesito, nada sustituye a la militancia.