Luis Petri y Rogelio Frigerio de campaña en Paraná

Luis Petri, compañero de fórmula de Patricia Bullrich, estuvo este jueves en la ciudad de Paraná para brindar su apoyo al candidato a la Gobernación, Rogelio Frigerio.



“Venimos a apoyar a Rogelio Frigerio que va a ser el próximo gobernador de Entre Ríos, tenemos expectativas que después de 20 años de un muy mal gobierno, se transforme en el próximo gobernador. Los resultados de las PASO son altamente auspiciosos por lo tanto venimos a apoyarlo, a acompañarlo y también a recorrer la provincia en el marco de la campaña nacional, a menos de días de las elecciones”.



Sobre Sergio Massa, expresó que el ministro de Economía, “en vez de tomar las riendas de la economía las prende fuego, quema las naves con los argentinos adentro y lanza planes platita que lo único que hacen es aumentar la inflación y la pobreza. Se ofrece como la gran solución a los problemas que él ha generado producto de la emisión descontrolada de un gobierno que, por un puñado de votos, lo hace a costa del sufrimiento del pueblo argentino”.



En este sentido, Petri afirmó que “los problemas de la Argentina tienen solución, no hay que naturalizar ni normalizar este estado de cosas, esta inflación galopante que sufre el país. Esa solución pasa primero por ordenar el país, y eso es lo que vamos a hacer con Patricia Bullrich donde vamos a ajustar al Estado, a bajar el déficit que es la causa de todos los males. Hay que terminar con las cajas de la política, con los privilegios de los políticos en los tres niveles de gobierno. Necesitamos un gobierno austero para sacar la Argentina adelante y hay que apostar por los argentinos que quieren producir, que trabajan todos los días, hay que sacarles los pies de la cabeza a todos aquellos que quieren producir en este país y eso supone bajar impuestos, hacer una reforma laboral que incluya a los más de 8 millones de trabajadores argentinos que están precarizados y que el sindicalismo no hace nada para incluirlos en el mundo del trabajo, eso supone convertir los planes sociales en verdaderos puentes para el trabajo y no en anclas para la pobreza”.



Consultado sobre las denuncias de La Libertad Avanza contra Frigerio y otros candidatos, Petri afirmó: “Las denuncias son absolutamente falsas. Frigerio es un dirigente honesto, transparente que lo ha demostrado a lo largo de su carrera política. Las operaciones están a la orden del día, La Libertad Avanza debería explicar su acuerdo con Massa, debería explicar por qué el kirchnerismo y el massismo financian su campaña, por qué dirigentes del Frente Renovador integran sus listas y hasta un pacto para garantizar impunidad al kirchnerismo”.



Y acotó: “Es la desesperación de los libertarios, es un manotazo de ahogados para tratar de prenderse de Rogelio. Milei viene bajando en las encuestas, después de las PASO y con los banquinazos que ha dado, con este abrazo al sindicalismo y Barrionuevo y a lo más rancio de la casta política argentina, ha decepcionado a gran parte de su electorado y por eso dan estos manotazos de ahogados en Paraná repartiendo boletas cortadas, no me sorprende”.



Y sobre las denuncias contra Bullrich, Petri dijo a Elonce que “las acusaciones son gravísimas y Javier Milei tiene que hacerse responsable de lo que dice y tiene que tener responsabilidad penal por sus dichos, no puede impunemente atribuir hechos gratuitamente como lo hizo, dañando la imagen de Patricia Bullrich, y tendrá que dar explicaciones en la justicia y también a todos los argentinos. Estamos viendo una campaña llena de operaciones políticas y esto habla de la desesperación del gobierno nacional y de Milei que con tal de ganar un voto son capaces de injuriar, calumniar y hacer operaciones que no se habían visto en otras épocas”.



Ley de Alquileres

Sobre la ley de alquileres, el candidato de Juntos por el Cambio dijo que “es una mala reforma. Como se redactó no dio los resultados esperados y lo cierto es que este gobierno lo hubiera podido resolver si hubiera tenido la voluntad política de hacerlo pero claramente no lo quiso hacer. Habiendo dictado tantos DNU durante el pandemia, el Presidente hubiera podido haber dictado un DNU derogando la ley de alquileres y reestablecer la vigencia de la anterior ley, pero a este gobierno lo único que le importa es la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner”. “No hay que judicializar la política”, dijo Frigerio

“Con la compañía de Luis, hicimos el tercer día de la caravana por los 17 departamentos como lo hicimos en el ‘21 y en las PASO de agosto, es para concluir una etapa que lleva varios años. Esto no es para improvisados. La complejidad de la situación exige preparación, gente con experiencia y volumen político para llevar adelante las reformas que necesita la Argentina”, expresó por su parte, Rogelio Frigerio.



Por eso, “Juntos por el Cambio es el único cambio posible, serio, preparado para este momento tan delicado de nuestra historia. Estamos pasando el peor momento, en Entre Ríos estamos cerca, después de 20 años, de la posibilidad de cambiar y, con el voto, comenzar a construir juntos una realidad distinta, mejor”.



Consultado sobre las denuncias en su contra, Frigerio afirmó: “Son pavadas, que la justicia va a desestimar rápidamente, no hay que judicializar la política ni tampoco politizar la justicia. Hay que dedicarse a hablarle a la gente lo que vamos a hacer, qué y cómo. La gente está harta, todos los días hay denuncias nuevas. Que se hagan cargo después de esas denuncias, es una vergüenza”.



“Tenemos que mirar a la gente a la cara y decirle qué vamos a hacer con este desastre que han dejado el país, la gente está muy mal. Y mientras no pueden llegar a la primera quincena del mes con su sueldo, la política se cruza con denuncias permanentemente, hay que tener empatía con el dolor de la gente, déjense de jorobar con tanta denuncia y empiecen a trabajar”, acotó.



Por otra parte, Frigerio afirmó que confía en que Patricia Bullrich y Petri “van a ordenar la Argentina y vencer el flagelo de la inflación”.