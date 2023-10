Fuego cruzado en la campaña electoral: sin límites en busca un triunfo

Fuego cruzado: Yate, “excremento” y denuncias

La disputa electoral ha entrado en su tramo final y está llegando a un punto en el cual está quedando demostrado que no tiene límites.A 10 días de la fecha prevista para los comicios generales, el clima de incertidumbre política gana terreno y su impacto más inmediato se siente en los sobresaltos generados por la escalada del dólar en el mercado paralelo.La tensión ha ido en alza desde que se difundieron las imágenes del ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en un costoso yate en Marbella, junto a la modelo Sofía Clerici. Ante el escándalo, el dirigente tuvo que renunciar y bajar su candidatura a concejal por el municipio de Lomas de Zamora.Sin embargo, en las últimas jornadas se ha registrado el pico más álgido, mientras la ciudadanía mira azorada al advertir que el argentino de a pie, aquel que “le pone el lomo” todos los días se ve seriamente perjudicado por todo esto.En primer término, en el contexto de la virulencia política de los últimos días, Javierdurante el segundo debate presidencial. Y, luego, fue por más. Es que el candidato de La Libertad Avanzay apoyó la salida de depósitos del sistema financiero lo que generó un cimbronazo que derivó en la escalada récord de la moneda norteamericana.El incidente le costó incluso el rechazo de todas las asociaciones de bancos y el presidente de la Nación,Además, el mandatario denunció al legislador y candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, por un posteo en su cuenta de la red social X en la que llamó a la ciudadanía a no ahorrar en pesos.Los hechos "constituyen una afrenta severa al sistema democrático que nos rige como país, redundando entonces en una gravedad institucional inusitada para la República", advirtió el Presidente en el texto de la presentación judicial.Mientras tanto, el ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, prometió que “los que están especulando con el ahorro de la gente van a ir presos.”, dijo. Y hubo procedimientos en los cuales, según fuentes oficiales, cayó el dueño de la mayor “cueva financiera” de la city porteña.En medio de todo este entramado, en el cualen la contienda electoral, hubo quienes jugaron otras “cartas”.Las mismas se colaron en la campaña y han dejado en “off side” a algunos referentes más que cercanos a los protagonistas principales, en episodios de la vida privada que se mezclan con su vida pública.Tal es el caso quien sería ministro de Economía en un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Sucede que una serie de audios publicados en una señal de televisión muestran a Carlos Melconian en actitudes hacia sus empleadas que van desde el presunto acoso hasta la supuesta oferta de cargos a cambio de sexo.

En un primer audio que presentó el periodista Tomás Méndez, Melconian dialoga con una mujer a quien se señala por estar por recibir un cargo en Cancillería o en el Banco Nación: “¿Te acordás de mí de a ratos? ¿Cuándo te veo? ¿Cómo podés arreglar tu vida?”, decía en otro tramo del diálogo y ya poniéndose insistente, remata: “¿Cuándo me avisás? ¿Esta semana no?”. Luego, Melconian agrega: “tengo que pedir turno, pero ¿cuándo me decís?. “Yo sé que te tengo que avisar con tiempo”, añade en otro fragmento la joven y preguntaba si había “novedades”. “Cuando nos juntemos te cuento”, responde Melconian.En otro audio donde se escucha la voz de otra joven, quien parece ser Melconian le preguntaba si ya había ido a Cancillería de su parte y luego le dice: “estás hermosa. Dejame que te diga la verdad. Te queda muy bien el color”. “Salí y tratá de darme la fecha”, pide supuestamente haciendo referencia a la salida de la Cancillería. En un tercer audio, Melconian dialoga con un hombre a quien le reclama: “a ver si te armás algo ahí, dale. A mi chiquita me la boicoteás. Si tenés huevos trae a la otra. Arreglame el fato con Mariela, con todo. Ponete a laburar. Yo te diría que empieces a hacer la tarea sucia porque va a ser crisis lo de Soledad”. En otro fragmento dice: “meterlas rápido porque se están poniendo impacientes las chicas” y añade: “en junio del año pasado estabas c… cuatro veces por semana” y en otro tramo se escucha: “sabés que lindo mirarle el or. . . a esa mujer”.Mientras los argentinos entramos en tiempo de descuento para definir quién comandará los destinos de nuestro país en los cuatro años venideros, desde la República Oriental del Uruguay surgió una reflexión del ex presidente de ese país, José Pepe Mujica, la cual convendría que muchos tomen en cuenta.El destacado dirigente admitió que “en la campaña presidencial argentina.“Quisiera ser creyente. Soy un ateo confeso, quisiera tener explicaciones para el más allá y rogarle a la naturaleza que ayude a la Argentina para que se encuentre a sí misma porque no puedo creer que exista tanto odio comprimido en el medio de una campaña. Que quede tan atrás el nosotros en un país que es formidable por su recursos, su historia y buena parte de su gente. Sin embargo, el sistema político parece que necesita herirse, herirse, herirse…”, lamentó.Y continuó: “y no podemos entender que las sociedades modernas son complejas y cada vez lo serán más”., porque la pieza central de esta es convivir que es coexistir lo diferente y tratar de encontrar siempre puntos medios que nos permitan salir en conjunto en temas esenciales. Esto. En la desorientación muchísima gente buena, tratando de tener un orden agarra un fierro caliente”, completó.En nuestra provincia, la sangre no ha llegado al río, aunque algunos coletazos se han sentido. El eje de esto se centró en la acusación del partido de Milei sobre una “escandalosa jugada” de Juntos por Entre Ríos.