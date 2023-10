Romero aseguró "recomposición salarial y diálogo" a trabajadores municipales

La candidata a intendenta de Paraná, Rosario Romero, y su compañero de fórmula David Cáceres, se reunieron con los trabajadores municipales enrolados en el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, ATE Y SUOYEM.



El encuentro, se desarrolló en la casa gremial de calle Salta, donde la candidata fue recibida al ritmo de una batucada y de una numerosa cantidad de trabajadores y trabajadoras municipales, quienes habían decorado el salón con pancartas con su nombre.



Al hacer uso de la palabra, Romero destacó la labor de los y las trabajadoras a quienes instó a jerarquizar el rol que cumplen en la ciudad. “Lo que se hace en la Municipalidad, se ve en la calle, por eso es importante que mantengamos el diálogo, porque el diálogo nos eleva a todos”, señaló.



Romero indicó que “ni la mejor gestión política que pueda hacerse en la Municipalidad jamás podrá consolidarse si no conforma un equipo. Con ustedes tenemos historias y sé que es imposible gobernar si uno no tiene los equipos basados en quienes hacen su carrera dentro de la Municipalidad”, dijo.



La candidata reconoció que se debe jerarquizar el trabajo de los empleados municipales para lo cual también se debe hacer una recomposición salarial. “Considero que la mayor parte de los trabajadores y funcionarios de carrera de la Municipalidad siente cariño por la ciudad y su trabajo. La verdad es que creo que, si no se tiene cariño por la ciudad, cariño por la Municipalidad y cariño por los empleados municipales y reconocimiento por lo que hacen todos los días por la ciudad, no se puede gobernar bien la ciudad. Hoy los vengo a convocar a que construyamos juntos un triunfo. Se ha logrado un orden en la Municipalidad, se ha logrado equipamiento, pero falta, sabemos que falta y sabemos que falta recomponer los salarios”, señaló.



"Nuestra ciudad puede crecer mucho más, todos nosotros podemos crecer mucho más, y yo hago un compromiso con ustedes de diálogo permanente, de recomposición de las relaciones entre nosotros, de la recomposición sobre todo salarial, que es lo que ustedes demandan, y de seguir en estos procesos de concurso, de capacitación, de jerarquización, que ustedes ya han venido teniendo, pero que podemos fortalecer hacia el futuro”, dijo.