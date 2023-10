Emanuel Gainza presentó una aplicación con sus propuestas para Paraná

La dinámica de trabajo en los últimos ocho días

Su deseo de ser intendente

Su postura sobre lo que sucederá en las elecciones en Paraná

Principales preocupaciones y prioridades de Gainza

El mensaje a la persona que no lo votó en las PASO

El pedido a los jóvenes paranaenses

ya transita los últimos días de su campaña como candidato a la intendencia de Paraná en el espacio “Amor x Paraná”. En ese sentido, visitó este miércoles el programa, que se emite por, y brindó una nueva novedad: creó una aplicación con sus principales propuestas.Entre otros temas que habló en la entrevista, también dejó su reflexión sobre lo ocurrido el lunes pasado en el histórico debate en el Teatro 3 de Febrero con los demás candidatos: “Es un momento muy importante para nosotros, para el equipo y sobre todo para los vecinos de Paraná que dentro de pocos días van a elegir el futuro de la ciudad”.“Creo que cada oportunidad que tenemos de que los vecinos nos conozcan, sepan de nuestras propuestas e ideas y nos pueda ver en un contraste en un tema que nos interesa me parece que siempre es positivo”, agregó.Por último, precisó: “Es un buen ejercicio, siempre hay cosas para corregir, los bloques o la mecánica se puede ir viendo, pero me parece buenísimo que la gente nos vea y los candidatos tengan la oportunidad de ver lo que queremos hacer si nos elige para gobierno de la ciudad”.La agenda seguirá cargada por unos días y adelantó a Elonce cómo será el jueves: “Mañana vamos a recibir a Rogelio Frigerio y al candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri. Vamos a tener un encuentro con jóvenes, después una recorrida y caminata como todas las tardes y nos vamos a sumar con un encuentro con muchos militantes y el equipo nuestro para arengar estos días que faltan y sacar a todos a la cancha, ya sea para repartir la boleta, para entregar nuestra copia del libro y para poder decirle a los vecinos algo que hemos tratado de tener durante toda nuestra campaña: qué queremos hacer, pero además cómo lo vamos a hacer”.“El debate nos ayudó a que todos los que nos están viendo del otro lado sepan sobre qué temas queremos poner prioridad: transporte público, cortes de agua, centro de salud a los que les faltan médicos, mejorar los jardines maternales y la primera infancia, llevar deportes y cultura a los barrios. Hay mucho para hacer, pero a pesar de todas las dificultades estamos entusiasmados. Tenemos un equipo con ganas y mucha energía. Es lo que se disputa dentro de muy pocos días, en lo que yo entiendo, donde están los mismos de siempre y han tenido la posibilidad de gobernar y, por otro lado, nuestro equipo, que es un equipo con ganas, entusiasmo y energía para hacer los cambios que se necesitan en Paraná”, puntualizó.Acerca de su objetivo, indicó: “En primer lugar, amo Paraná, soy de esta ciudad, tengo mis familias, amigos y mi historia. Es una ciudad que elijo todos los días para vivir. En segundo lugar, creo que tanto los vecinos como la ciudad damos para mucho más. Es una ciudad que tiene un potencial enorme, pero necesitamos dar ese salto de calidad. Nuestra gestión tiene dos cuestiones claras: vamos a continuar lo que se hizo bien, pero sumar los temas que faltan”.“Mi método de gestión va a ser de 7 a 13 en el municipio y después a la tarde recorriendo. Es lo mismo que he hecho durante muchos años en Paraná. Lo quiero hacer si la gente me da la oportunidad de poder gobernar Paraná y ser ese cambio generacional que nosotros queremos representar a partir del 10 de diciembre”, señaló.En la misma línea, comentó que “hace 10 años que vengo preparándome para ser intendente. He hecho todo el caminito correcto. Primero comencé siendo concejal y conocí el municipio. Cree una fundación aún sin tener cargo porque no quería dejar de hacer cosas y hoy tenemos 40 puntos de apoyo escolar, 20 cursos de oficio y 14 talleres de adultos mayores. Esto lo hemos hecho sin ser gobierno, desde una ONG. Cuando la gente me pregunta por qué quiero ser intendente, también es por eso. Si pudimos hacer esto con un equipo sin ser gobierno, estoy convencido de que si la gente nos da la posibilidad de ser gestión vamos a ser un gobierno con herramientas reales para poder hacer esto en todo Paraná”.Es uno de los tantos candidatos que salió a hacer diferentes actividades en pos de los votos. A modo de resumen, acotó: “A mí lo que me pasa es que en las caminatas, charlas y en las conversaciones que tengo en la calle, me cruzo con gente que pone la esperanza en que nosotros podamos resolver problemas. Te dan la mano y te dicen ‘confiamos en que tiene que haber un cambio, tiene que haber un equipo joven y que hay que hacer las cosas de otra manera’. Hay una responsabilidad y hay que cumplir la expectativa”.Consultado sobre los pedidos más comunes de la gente, describió que son “problemas de todos los días”. En esa instancia, enumeró: “Quiere tener un transporte público en el que pueda ir a trabajar y no perder el presentismo, la gente quiere ir si tiene algún problema con un adulto mayor o con su chico a un centro de salud y poder tener una atención en la guardia. La gente quiere saber que puede llevar a un jardín maternal a sus chicos, saber que tiene cupo y va a estar bien cuidado y la alimentación que le vamos a dar va a estar acorde a lo que el chico necesita. La gente quiere vivir sin miedo y tener una vida normal”.“Nosotros destacamos la obra pública de esta gestión y es positivo continuarlo, pero hay muchos temas que se están quedando afuera de la agenda. No son temas que invento yo, son temas que el vecino te dice que todo el día los tiene. Cuando hago una recorrida, en el barrio Capibá por ejemplo, llueve y una ambulancia no entra, la gente sabe que no va a poder ir a laburar. Tenemos que poner las prioridades en lo que pasa. Por eso destaco el método, de que la política vuelva a estar en la calle”. Además, amplió: “Voy a ser el primero que esté en la calle recorriendo, pero también voy a llevar a todo el equipo para resolver”. Por eso referenció que su principal propuesta es “mucho compromiso, recorrida y la escucha de la gente”, cerró.Como uno de los principales propósitos en caso de ser elegido electo intendente, prometió “ayudar al que genera empleo en Paraná, quiero sacar impuesto y simplificarle los trámites para que puedan abrir su primer comercio. Quiero ayudar al que quiere invertir acá porque si nosotros no generamos trabajo, no vamos a tener inversión. Sin inversión, tampoco hay trabajo”.En la misma sintonía, amplió: “Quiero generar oportunidades en los barrios de Paraná. Hoy tenemos, además de un problema económico, una crisis de valores. Para enseñar valores, tenemos que invertir en lo social. Solamente cinco pesos de cada cien del municipio se invierten en salud, educación, cultura y deporte. Tenemos que poner esto como prioridad. Son las cosas más importantes y si no tenemos los que nos pasa hoy: pibes que pasan de grado sin aprender y sin saber y escribir. Tenemos un problema con las adicciones que nos toman los pibes. Tenemos un problema con el empleo, donde no preparamos a los jóvenes para el mundo del trabajo”.Le pido “que confíe en nuestro equipo y nuestra propuesta. Hace muchos años que venimos trabajando en un plan de gobierno y propuestas concretas. Muchos de ustedes en sus casas nos vieron en sus barrios con alguna actividad que venimos haciendo. Me comprometo a implementar un plan de gobierno, a liderar un equipo de gestión y después del 10 de diciembre a estar otra vez en la calle. Lo que tenemos que hacer, no va a ser fácil, pero con trabajo y con esfuerzo se va a salir adelante”.“Más que captarlos, les pediría que confíen en que Paraná les puede dar oportunidades. Tenemos una situación donde muchos se quieren ir del país y en muchos casos se van de Paraná porque no pueden trabajar de lo que estudiaron o ven que no es una ciudad que genere oportunidades en el sector privado”, expresó.Por otro lado, recalcó la importancia de lo que llevaría un cambio de gobierno: “Si los que supuestamente tienen la experiencia y hace bastante tiempo que gobiernan, hoy tenemos los resultados que tenemos, le pido a la gente que hagamos esa reflexión de hacer un cambio, de apostar a algo distinto. La renovación, en muchos casos, es positiva. Uno abre puertas, pone otras formas de pensar y creo que ese es el camino que tenemos por delante. Tenemos una oportunidad tan importante en tan pocos días en esta elección”.“Nuestro proyecto tiene un grado de madurez importante para poder dar respuestas a muchos de los problemas que los vecinos todos los días viven. Tenemos mesas temáticas, hay un equipo muy grande en cada eje. Lo que le quiero decir a la gente es que tenemos una energía para enfrentar problemas que requieren mucho trabajo, dedicación y presencia”, concluyó.