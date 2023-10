Frigerio presentó su plan para “una Entre Ríos moderna y sin privilegios”

El candidato a gobernador de Juntos Por Entre Ríos (JxER) presentó su plan para “Una Entre Ríos moderna y sin privilegios”, y detalló las medidas que tomará sobre el Acceso a la información pública, transparencia, innovación, mejoras en los servicios públicos, entre otros temas.



Para comenzar su presentación, sostuvo que: “A partir del 10 de diciembre se terminan los condicionamientos a decir lo que pensamos. Nadie nos va a amenazar por defender nuestras ideas. Los privilegios de los políticos. Se terminan las exclusividades, los presupuestos millonarios, sus autos oficiales y otros lujos que pagamos todos con nuestros impuestos. Los cargos puestos a dedo para favorecer a familiares y amigos. A partir del 10 de diciembre, van a ser los mejores quienes ocupen esos lugares. El uso de instituciones públicas como unidades básicas o aguantaderos de la política. Los personalismos. Se van a bajar todos los cuadros con la cara del gobernador de cualquier dependencia del estado”.



Y en ese sentido, destacó que en esa misma fecha, empieza "el gobierno más austero de la historia de Entre Ríos, el gobierno más transparente de la historia de Entre Ríos". "Un gobierno donde los que van a ganar van a ser siempre los entrerrianos. Un gobierno que va a impulsar la innovación como acelerador del desarrollo para que los entrerrianos tengan mejores servicios y más oportunidades para concretar sus proyectos”, aseguró.



Para eso, continuó detallando las medidas comenzando por las relacionadas al gasto público. “Al comenzar su mandato, todos los funcionarios van a asumir un compromiso ético que va a ser público, a la vista de toda la sociedad. Todos los funcionarios de nuestro gobierno van a declarar qué patrimonio tenían al empezar sus funciones y cuánto tienen a la hora de terminar el mandato”, señaló.



Y agregó: “Hoy, según dichos del gobernador, hay más de 400 funcionarios en el Estado entrerriano, aunque sabemos que son 800. Vamos a

reducir la planta de funcionarios para que sean los estrictamente necesarios para cumplir con los objetivos de la gestión”.



Sobre los contratos en la Legislatura, Frigerio mencionó: “Desde JXER vamos a impulsar la reducción a un tercio del gasto destinado a los asesores de la Legislatura provincial, para que ese dinero vaya a donde realmente tiene que ir: la educación, la salud, la seguridad, las obras de infraestructura”. Y además, sostuvo: “Vamos a hacer una auditoría en cada uno de los organismos del Estado para revisar en qué se están gastando los recursos de los ciudadanos. Por supuesto, en este camino vamos a valorar a los profesionales de carrera que tienen verdadera vocación de servir, a todos ellos los vamos a reconocer y a ayudar a crecer en su trayectoria”.



Para fomentar el acceso a la información pública, el candidato a gobernador sostuvo que “el Derecho de Acceso a la Información Pública va a ser ley en Entre Ríos”. “Nuestro gobierno va a ser un gobierno visible, transparente en todas sus decisiones y capaz de ser monitoreado en forma permanente por los entrerrianos. El Estado provincial rinda cuentas y responda las preguntas de los ciudadanos”, puntualizó.



Como parte de las medidas de la lucha contra la corrupción, enumeró entre otras:



-Régimen de Extinción de Domino: vamos a impulsar la reglamentación de la Extinción de Dominio para recuperar los bienes de la corrupción; por ejemplo, el monto robado en la causa de los contratos en la Legislatura.



-Una ley del arrepentido para casos de corrupción: vamos a impulsar esta norma para facilitar la investigación en causas de corrupción.



-Ley de Ficha Limpia, como existe ya en Santa Fe y Salta, para que personas que tengan condenas firmes por corrupción, acoso sexual, violencia de género o sean deudores alimentarios no puedan presentarse a elecciones para ocupar cargos públicos.



-Una ley para eliminar los gastos reservados y así poder terminar con las cajas donde todo se decide sin dar explicaciones".



“Así como hice cuando fui Ministro del Interior, vamos a impulsar una ley de Financiamiento de los partidos políticos y alianzas para transparentar el gasto de las campañas y mejorar el control por parte del Tribunal Electoral. Para una competencia equitativa, es importante poner un tope al gasto de campaña que realizan las agrupaciones políticas, y también incluir un plazo preciso de campaña electoral donde, además, durante ese período, el gobierno tenga restricciones para no usar el aparato del Estado con fines partidarios”, sostuvo Frigerio.



“No queremos más funcionarios haciendo uso político de obras que les pertenecen a los entrerrianos por legítimo derecho”, concluyó.



Sobre el método de votación, sostuvo que van a proponer cambiar el instrumento de votación para adoptar la Boleta Única. “Un sistema más transparente, más económico y, además, el sistema más usado en el mundo”, señaló.



Para continuar, Frigerio dijo: “La innovación va a ser el hilo conductor de todas estas medidas que proponemos porque estamos convencidos de que es un acelerador del desarrollo”. Por eso, entre otras medidas que anunció, sostuvo:



GOBIERNO ABIERTO: "Desde el 11 de diciembre vamos a empezar un camino para hacer un gobierno abierto a todos los entrerrianos. Todo va a estar publicado, todo va a ser auditable, nos guste o no lo que dice,nos guste o no la interpretación que otros hagan de esos datos".



INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD: "ya acordamos con Patricia Bullrich que el Gobierno Nacional extienda el 4G en la provincia para que los entrerrianos podamos comunicarnos por fuera de las ciudades y pueblos.También vamos a pedirle que extienda internet satelital a través de Arsat y la Red Federal de Fibra Óptica para generar los puntos de acceso necesarios y después, a través de empresas y cooperativas, llevar el servicio a las fábricas, campos, comercios y casas de cada uno de los entrerrianos".



MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: "A través del trabajo coordinado con otras áreas de gobierno, vamos a mejorar la prestación de los servicios públicos esenciales, como la atención médica, la educación y la atención al ciudadano".



ATRACCIÓN DE INVERSIONES: "Un Estado más moderno va a resultar mucho más atractivo a quienes quieran venir a invertir porque les vamos a poder ofrecer costos más bajos y procesos eficientes para obtener permisos y acceder a servicios provinciales".