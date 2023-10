Tras la denuncia de Fernández, Milei acusó al gobierno de intentar proscribirlo

Política Alberto Fernández denunció a Milei y Marra por sus dichos contra el peso

"El kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir en las elecciones de agosto, porque saben que estamos a punto de ganar en octubre y terminar con su Gobierno de delincuentes para siempre", aseguró Milei.El libertario estuvo acompañado durante la conferencia por el candidato a jefe de Gobierno porteño del espacio, Ramiro Marra, el postulante a diputado por la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo; la candidata a diputada Marcela Pagano y la aspirante a gobernadora bonaerense, Carolina Piparo.“Luego de que el ministro (por Massa) dijera ayer que iban a meter presos a los supuestos culpables de la corrida cambiaria, se sumó a esto declaraciones pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en caso de ganar las elecciones. Este encadenamiento de hechos indican claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza más votada en las elecciones de agosto, porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en las elecciones de octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre”, expresó el economista.Y agregó: “No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el Gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene del descalabro económico que están generando con las medidas que ellos mismos tomaron. ¿Acaso soy responsable del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la toma de deuda, de la esterilización con Leliqs, de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo, del cepo?”.Este martes, Alberto Fernández denunció penalmente a Milei y Marra por el delito de intimidación pública por haber dicho en una entrevista en radio Mitre que no hay que ahorrar en pesos. “La población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país”, sostiene el texto, al que accedió Infobae.El caso quedó a cargo del juzgado federal 1 de Comodoro Py que tiene la jueza María Servini. La presentación la realizó el abogado José Manuel Ubeira, quien representa a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la causa en la que fue víctima de un intento de homicidio en septiembre del año pasado. Milei ya designó como sus abogados a Francisco Oneto y Marroco.