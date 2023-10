Rogel criticó las declaraciones de Milei sobre el peso y el aumento del dólar

Luego de que el valor del dólar superara los $1000, Javier Milei, el candidato a Presidente por La Libertad Avanza, calificó al peso argentino de “excremento” y aseguró que “cuanto más alto este el precio del dólar, más fácil es dolarizar". Al respecto, Fabián Rogel criticó estas declaraciones considerándolas “grandilocuentes para perjudicar a quienes hoy nos gobiernan”.



"Estamos conmemorando, no festejando, puesto que hay poco para festejar, 40 años de continuidad democrática y a medida que acerca la fecha de las elecciones, los dirigentes políticos de esta democracia que supimos conseguir, de la cual me siento parte, muchas veces se empecinan en mortificar al pueblo argentino con actitudes, propuestas y declaraciones sin reparar que el que sufre estos desaciertos de la dirigencia política es quien está en el medio, es decir el pueblo", dijo.



"Las declaraciones del señor Milei, que pretende conducir como presidente los destinos de la Nación Argentina, parecieran no tener filtros, sin importar demasiado a quién se perjudica, sino que lo que importa es intentar, con declaraciones grandilocuentes, que para mí son vergonzosas, perjudicar a quienes hoy nos gobiernan".



Rogel indicó que la valoración de cómo le ha ido al actual gobierno, "en una democracia la debe hacer la sociedad al momento de elegir sus nuevos gobernantes. Así de sencillo funciona la democracia. Ahora bien, decir que el peso argentino es excremento, que los argentinos deberían ir corriendo a retirar sus ahorros de los bancos, parecieran ser declaraciones de un psicópata que pretende destruir lo que ha su vez pretende gobernar".



"Atrás quedó la belleza de la política, que consiste en seducir al votante, encantar al pueblo para que vuelva a creer y enamorar a la mujer y al hombre común sobre un destino promisorio en el que todos los que hacemos política debemos intentar precisamente eso: que el pueblo vuelva a creer", dijo.



Finalmente, Rogel se refirió al debate presidencial y opinó que "dejó el sabor amargo y que atrasa, buscando ser sólo efectista y donde la descalificación del otro parece más importante que volver a enamorar a partir de una propuesta. Pero el debate, en definitiva, no deja de ser una muestra de la crisis que estamos atravesando".



"El candidato Milei, se dice, se desdice, se contradice, se abraza a algunos de lo peor que él denomina casta, y eso enciende un llamado de atención. En política y en la conquista del poder, no vale todo, porque después hay que gobernar y ahí tampoco puede valer todo".