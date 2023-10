Alberto Fernández denunció a Milei y Marra por sus dichos contra el peso

El presidente Alberto Fernández denunció hoy por "intimidación pública" al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, por haber dicho que el peso argentino "no puede valer ni excremento" a la hora de opinar sobre el ahorro en plazos fijos.



Además, el mandatario denunció al legislador y candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, por un posteo en su cuenta de la red social X en la que llamó a la ciudadanía a no ahorrar en pesos, según el escrito al que tuvo acceso Télam.



La denuncia del Presidente resultó sorteada y quedó a cargo de la jueza federal María Servini, en los tribunales del barrio porteño de Retiro.



Los hechos "constituyen una afrenta severa al sistema democrático que nos rige como país, redundando entonces en una gravedad institucional inusitada para la República", advirtió el Presidente en el texto presentado con el patrocinio del abogado José Manuel Ubeira.



En relación a Milei, recordó que el candidato libertario expresó en una entrevista radial, en referencia a que recomendaría si se vence un plazo fijo en pesos: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono".



En tanto, Marra publicó ayer en su cuenta personal verificada de la red social X (antes Twitter) lo siguiente: “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo”", según consta en la denuncia.



Asimismo se denunció al candidato a diputado provincial por el distrito Buenos Aires, Agustín Romo, quien publicó en la misma red social X lo siguiente: “Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenés que comprar dólares. Tenes que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada", según informa la presentación judicial.