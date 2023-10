La participación de jóvenes en política: el mensaje más difícil de interpretar

Narella Guerra, Juventud Pro: “Hay una nueva política”

Ignacio Erbes, Más para Entre Ríos: “Los jóvenes estamos en espacios de decisión, de gestión y somos capaces de entender las problemáticas e involucrarnos”

Joaquín Comar, La Libertad Avanza: “Hay un desencanto por la política tradicional"

Giuliana Ragone, Juventud Socialista MST-FITU: “Nosotros planteamos la política para la gente común y corriente, para que la juventud pueda debatir democráticamente acerca de su futuro"

Desde 2012, los jóvenes menores de 18 años pueden elegir a sus representantes y participar en los sufragios de todo el país. En estas elecciones, el 50% del padrón electoral está compuesto por votantes comprendidos entre los 16 y 35 años.Este índice no sólo pone a la juventud en el centro de la escena sino que además le adjudica un alto porcentaje de responsabilidad frente a la elección.En la provincia de Entre Ríos, son más 303 mil jóvenes de entre 16 y 30 años los que están habilitados para votar en un padrón entrerriano de poco más de un millón cien mil ciudadanos.Además, los números muestran que la participación política de los jóvenes sigue presente y disputa la agenda de esta época. Por ejemplo, en el Concejo Deliberante de Paraná, ocho de los 15 concejales, tienen entre 29 y 43 años de edad.La otra cara de la moneda es que desde hace casi una década, el país está sumergido en una crisis que afecta, en mayor medida a la juventud, debido a la imposibilidad de gestionar y concretar una perspectiva de futuro. Estudios indican que la falta de visión empuja a los jóvenes a repeler a los partidos tradicionales por asociarlos como los responsables de su imposibilidad de crecimiento.Este contexto, explicaría la dirección que tuvo el voto de los jóvenes en las PASO de agosto.Sin embargo, parece que ese mensaje que dieron, es el más difícil de interpretar para los políticos. Porque, pese a lo que eligieron los jóvenes, en los dos debates presidenciales, no se escucharon propuestas que pongan el foco en las juventudes.Algunos, analizan la situación como apatía y otros sin esfuerzo y poca profundidad en la observación, hablan de derechización. Pero es claro, que hay una búsqueda de otras maneras de participación y eso, es lo que vale la pena.Esto debería sembrar esperanza, pero no se tiene que olvidar, que los jóvenes buscan ser escuchados, visibilizados y reconocidos.No obstante, por ahora, solamente, hay una insistencia en hablarles a los jóvenes pero, no en frenar un segundo y poder escucharlos.El tema fue debatido en, de. Tiene 24 años, estudiante avanzada de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de UCA. Es vicepresidente de la Juventud Pro Entre Ríos y hace años participa en el espacio liderado por Emanuel Gainza "Amor x Paraná".“Lo primero que hacemos es charlar con el vecino, con el amigo. Les preguntamos qué piensan, que creen, por qué salen ciertas cosas. La mayoría dice `no nos escuchan`. Para las problemáticas principales que tenemos, no tenemos soluciones. Hace tiempo que estoy en política y pensé en qué hacer. Decidí unirme a un candidato que recorra las calles. A la mañana estudio y a la tarde voy a los barrios y escucho al vecino día a día, le pregunto qué les pasa. Puedo tener mi mirada, saber qué me ocurre a mí, pero quiero saber qué le ocurre al otro. Los principales problemas pasan por la salud mental, el transporte y lo referido al ambiente”, comentó.Dijo que “el que te dice que no está involucrado en política es porque en realidad no quiere aceptarlo. A los jóvenes nos atraviesa día a día, cómo no nos va a interesar si alguien viene a decirnos qué puede hacer en nuestra vida para mejorar lo que nos pasa”.“Creo que el debate no es si uno es de derecha o izquierda, sino de qué me pasa a mí día a día. Acá somos todos jóvenes, de distintos partidos, pero coincidimos en un montón de cosas porque todo nos atraviesa en el día a día. Nos podemos sentar a hablar porque hay una nueva política, distinta a lo de antes”, consideró.Opinó que “esta nueva política que venimos a hacer nosotros hace que nos podamos sentar a hablar y en las cosas que podemos coincidir podamos mantenerlas, así podemos progresar. Sino seguimos como estamos”.“Hoy hay 50 por ciento de militancia digital y 50 por ciento de militancia tradicional. Saber comunicar es hacer llegar al ciudadano la propuesta”, agregó.“No queremos ser los mismos de siempre, renunciaría a eso y seguiría escuchando al de al lado, para que me diga qué es lo que estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. A mí lo que me conmovió y me hizo sumarme es que vino un joven y me dijo `te pasan cosas, si sufrís metete en policía`, pero que si me metía en política lo piense en real, como una herramienta de cambio, no lo mismo de siempre. Empecé a los 14 años y seguimos caminando la calle junto a Emanuel Gainza. Me siento escuchada y quiero que al resto también los escuchen”, contó.Sobre los candidatos de su espacio, dijo: “Emanuel Gainza tiene equipo, es joven y escucha, sale a la calle y acompaña al vecino. Nos lleva con él a las recorridas y se aseguró que cualquier cosa que tenga que ver con la juventud y no lo pueda alcanzar, tiene un equipo de jóvenes gigante atrás. Somos un equipo multipartidario e independiente”., tiene 24 años y es tesista de la Licenciatura en Ciencias Políticas y estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UCA. Actualmente es parte del equipo de la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Paraná. Peronista, milita en el espacio de Adán Bahl desde el inicio de su gestión hace 4 años.“Hablamos con jóvenes y sobre todo no militantes porque es la tarea, dejar de pescar en la pecera a la hora de convencer políticamente a alguien. Retomo la problemática del empleo joven y la salida laboral. Es lo central que reúne a los jóvenes y las discusiones en general. Estamos hablando de jóvenes que hablan de irse del país, de las provincias. La juventud busca candidatos que le hablen de manera seria y deje de ser utilizada la juventud como una especie de furgón de cola de la política. Hay que entender que los jóvenes estamos en espacios de decisión, de gestión y somos capaces de entender las problemáticas e involucrarnos”, indicó.Dijo que “hay candidatos como Adán Bahl, Rosario Romero y Sergio Massa que nos hablan de el desarrollo para los jóvenes y las oportunidades. Son los únicos candidatos que nos hablan de la economía del conocimiento, que son los empleos del presente, no del futuro”.“Tengo twitter y estoy viendo todo el tiempo, y no es por matarlo a Milei, pero ves twitter y los debates y parece que estuviera hablando una especie de Sócrates. En la red es una cosa y en la realidad es otra. En los debates vemos claramente cómo hablan los candidatos y después te recortan un clip de cinco segundos y vos pensás lo que ves a partir de eso”, agregó.Indicó que “hay un porcentaje de la población muy importante que no está politizada y no le interesa. La política tiene que virar un poco hacia eso, a la lógica de la normalidad. La política no tiene que pelear por ser noticia, al contrario, debe administrar los recursos de los contribuyentes que son los recursos del estado, y es una tarea que demanda mucha responsabilidad. A la juventud la convencés mostrándole resultados de gestión”.“Hay que sentar bases y consensos básicos para el desarrollo del país. Pero tampoco podemos pretender que todas las fuerzas políticas se encolumnen detrás de un modelo de país con el que no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo en no tener una moneda propia, no estoy de acuerdo en que el desarrollo del país esté atado a intereses foráneos que nada tienen que ver con la argentinidad y la entrerrianía”, opinó.“La militancia es un 70 por ciento territorial y 30 por ciento digital”, comentó.Sobre los motivos por los cuales milita en política, dijo: “hay una serie de valores y cariño que a uno lo moviliza a entender que no te puede dar lo mismo lo que le pasa a otro. En base a los valores que uno cultiva en las familias, las iglesias, las instituciones, uno se compromete porque entiende que es la política la herramienta de transformación de la realidad. En política es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Argentina no está mal hace 400 mil años. Hubo momentos donde el país intentó un sendero de crecimiento. El peronismo es el fundador de la clase media en Argentina, pero hubo cambios, golpes de estado, senderos que nos llevaron a volcar la producción o industria hacia otro modelo”.“Adán Bahl es un tipo que trabaja, está enamorado de la gestión. Si bien me gusta la comunicación política odio los slogan que no traen nada atrás. A mí me interesa la gestión, ver que se construya, que se haga. Rosario Romero tiene un perfil similar y aporta experiencia, algo que a la ciudad le viene bien porque ha trabajado en el estado y ha desarrollado su carrera en el sector público. Tiene la posibilidad de continuar con la gestión que inició Bahl porque cumplen con los mismos perfiles”, opinó sobre los candidatos locales de su espacio.Tiene 19 años en representación por los Jóvenes de La Libertad Avanza, Profesión: Ventas De Servicios Digitales.De La Ciudad de Paraná.“En las PASO creo que quedó demostrado un desencanto por la política tradicional. A los jóvenes nos han vendido que no podemos tener futuro, que va a costar tener una casa, que los salarios y ciertas profesiones están muy golpeadas. Hay falta de promesa de futuro a largo plazo. Argentina se cansó de un modelo cortoplacista y estamos viendo hacia otro proyecto. En el espacio provincial nunca tuvimos un tercer espacio sacando un 15 por ciento como lo hizo La Libertad Avanza acá. Va a ser un espacio muy interesante para los próximos años”, dijo.Consideró que “en los siguientes 10 años vamos a empezar a ver estos fenómenos que no tienen que ver con la escalera política para ocupar cargos. No estamos teniendo en cuenta el diferencial que tuvimos en estas elecciones, que fueron las redes sociales, que fue lo que llevó a un candidato que nunca había usado. Hablo de tik tok, twitter y demás. Esto cambia la comunicación a una comunicación más directa. El que va a ganar las elecciones no va a ser el que pueda cumplir más, sino el que sepa comunicar mejor. Que haya un tercer espacio le hizo ruido a la política tradicional y creo que tenemos que ir cambiando un poco las ideas, que haya diversidad, hay que dejar de hacer política partidaria, no podemos seguir haciendo proyectos de cuatro años, hay que pensar a largo plazo. Es imposible pensar un país para cuatro años”.“Por cómo nos estamos comunicando hoy en día, hay una radicalización hacia el voto joven y también los más grandes, que están yendo a votar, instando a votar para cambiar las cosas. Los jóvenes nos hemos dado cuenta de que no podemos pretender un país con los mismos de siempre. Si la elección fuera mañana, con la población de entre 16 y 40 años, Javier Milei saca el 60 por ciento de los votos”, indicó.“Creo que uno tiende a imitar los mensajes del espacio político que sigue. Creo en el pensamiento crítico y no creo que tenga que compartir todo, hay cosas que comparto y cosas que sí”, dijo.Por otro lado, contó: “mi mamá es profesora de Portugués y mi papá es albañil. Con el sudor de su frente mi padre pudo comprarse un terreno en los `90 o 2000 y hoy, andá a saber cuántos años tardaría en comprar eso. Lo que yo veo es que el trabajo en este país vale menos. Cuál es el sentido de seguir votando inflación, de seguir votando que te hipotequen el futuro a corto plazo. No hay que señalar, hay que construir y sacudir el debate. No hay que pensar `nosotros hicimos esto y vos no`”.“En el último tiempo no he podido recorrer la provincia como lo venía haciendo con los candidatos, sino que estuve apoyando más desde la parte digital. Participamos en un video apoyando la fiscalización joven, algo que es fundamental. Si no tenés estructura te faltan votos. Yo mismo vi formularios donde teníamos espacios vacíos”, indicó.“Me metí en política porque quería involucrarme. Si te quejás de afuera pero no te metés al barro, nunca cambiará nada. Si ocupara algún cargo, que no creo, sería para hacer algo cultural, no para enriquecerme ni tener poder. Si surge es una consecuencia, pero no lo voy a buscar. Me interesa transformar la sociedad. Si seguimos haciendo política por la dieta nunca vamos a cambiar nada”, agregó.Sobre los candidatos de su espacio, dijo que “a nivel provincial, Sebastián Etchevehere es un tipo laburante y los candidatos a diputados también, tengo la suerte de conocerlos a casi a todos. Todos se dedican al sector privado: o son abogados, productores, tamberos. Planteamos energías renovables, reducción de impuestos, expandir la salud sobre todo en lugares más pequeños. Hay derechos que hay que cubrir. A nivel local Andrés Laumann es muy buen candidato y puso en visto el tema de los baños. Tenemos Puerto Sánchez, si uno va hacia el final hay gente que está tirando sus desechos con un balde. Eso es inhumano. Hay que pensar primero en la gente”.. Tiene 26 años y es dirigente de la Juventud Socialista del MST en el FITU. Profesión: Acompañante Terapéutica y también estudiante de la Licenciatura en Psicología. Es de Concordia.“Soy estudiante universitaria, hablo con gente que no milita. En las conversaciones con nuestros compañeros de la universidad, amigos y compañeros en general, el debate que surgió tras las PASO, pero que es algo que viene arrastrando hace décadas la juventud, es la falta de una perspectiva que tiene la juventud. Hay un enojo y una bronca muy grande que se expresa en contra de la política tradicional que ha hecho recargar sobre la espalda de la juventud todo el cargo del peso de la deuda externa, la precarización laboral, el sueño de la casa propia que se ha convertido en la pesadilla de poder alquilar, y la salida laboral, porque ni el título universitario nos garantiza tener un salario digno”, indicó.Dijo que “hay sectores que consideran que a los jóvenes no les interesa la política. Hay que ver qué política, si la que hacen los señores de traje, los mismos de siempre, la que hacen los que hablan de manera difícil para que a la gente le cueste entender y quiera creer que uno para hacer política tiene que ser economista, abogado y demás. Desde la Izquierda planteamos que nuestra lista está plagada de candidatos jóvenes, no así otros sectores. Nosotros planteamos la política para la gente común y corriente, para que la juventud pueda debatir democráticamente acerca de su futuro. Esa es la política que le interesa a la juventud”.“El debate acerca de la política o las campañas y redes sociales no debe dejar de lado que eso sale plata. Aquellos que tienen un gran desarrollo en los medios de comunicación o redes sociales, es porque pagan”, dijo.Consideró que “no podemos decir que hay una derechización de la juventud cuando venimos de años de un alzamiento tras alzamiento de movimientos feministas y disidentes que han conquistado el derecho al aborto en Argentina o la lucha que encara la juventud por los derechos ambientales, por la ley humedales, contra el fraking. En todos los procesos de alza en contra de gobiernos, planes de ajuste y demás, en todo el mundo, ha estado la juventud en primera línea. La juventud ha sido siempre rebelde y esa rebeldía siempre fue de izquierda”.“Mi mamá es docente de escuela primaria, mi papá es albañil. Con mucho esfuerzo hace un par de años me mandaron a estudiar acá y hoy me mantengo gracias a mi laburo. Hoy por hoy ellos votan al Frente de Izquierda, cuando históricamente votaron al peronismo. Han sido parte de una clase trabajadora que ha visto el deterioro de sus condiciones de vida y que jamás, por suerte, se han involucrado en mis decisiones personales, políticas e ideológicos”, contó.“Vengo de un espacio que nada tiene que ver con la política tradicional porque todos los dirigentes cobran como una directora de escuela, no usan privilegios políticos, mandan a sus hijos a escuelas públicas, se hacen atender en hospitales públicos”, indicó.Sobre qué los motiva a militar, dijo: “en realidad es qué me genera bronca e indignación. Somos parte de una generación que está ante el derrumbe de todo tipo de garantías, no solo económicas o de derechos básicos como la vivienda, la educación, sino también el colapso socio ambiental. Hay cosas que ya no son garantías. Mucho de eso nos conmueve. El debate de la juventud es no solo qué planteamos como propuesta de campaña, sino el después. La gente va a salir a las calles porque estamos entre la encerrona de un personaje político que plantea poner una bomba en el Banco Central, vaucherizar la universidad pública, la privatización de la salud pública, o lo que proponen los partidos tradicionales como Juntos por el Cambio o Unión Por la Patria, que plantean seguir pagándole al FMI en base a ajuste. Ante eso, la situación no se va a cerrar en octubre”.“En Paraná tenemos a nuestro candidato a intendente Dante Klocker. Pudo expresar que somos la única fuerza que tiene propuestas para que los paranaenses puedan disfrutar de una ciudad y que no esté puesta y organizada en favor del sector privado. Tampoco que el transporte esté organizado en base a las condiciones que pone la empresa, ni que la vivienda esté regalada al negocio inmobiliario que especula y aumenta los alquileres. Planteó que los paranaenses podamos seguir disfrutando de los espacios verdes y combatir la privatización de los bienes comunes”, dijo.