Bordet confirmó que Massa llegará a Concordia este jueves

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confirmó que el candidato a presidente por Unión de la Patria (UxP), Sergio Massa, estará en la ciudad de Concordia el próximo jueves 12 de octubre en el marco de la campaña electoral.“Es una gran oportunidad para poder escuchar las propuestas de nuestro espacio político y llegar, no solo a los vecinos de Concordia si no que a toda la provincia”, expresó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a Elonce.En este sentido amplió: “Es una convocatoria para la Argentina que viene que contempla a los mejores de los espacios políticos porque la crisis que tiene el país, fruto de un brutal endeudamiento que tomó la gestión anterior, requiere de los consensos más amplios para poder salir adelante”.Bordet declaró que de esta situación "no se sale con más grieta, ni insultos, se sale con acuerdos políticos y con un presidente como Sergio Massa, que conoce perfectamente el Estado, tiene experiencia y capacidad de gestión para tomar las medidas que hagan falta”, cerró.